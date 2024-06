Dược mỹ phẩm Elravie: Tái định nghĩa da đẹp chuẩn Hàn

Elravie – thương hiệu dược mỹ phẩm uy tín của Hàn Quốc đã có mặt tại Việt Nam



Xã hội ngày càng hiện đại và phát triển, nhu cầu chăm sóc da, làm đẹp ngày càng lớn. Tuy nhiên, thị trường mỹ phẩm đa dạng, thậm chí có phần hỗn tạp khiến cho khách hàng gặp khó khăn trong việc lựa chọn. Hiểu được điều này, CB Vietnam đã phân phối độc quyền thương hiệu dược mỹ phẩm Elravie về Việt Nam, mong muốn đem đến cho khách hàng Việt một sản phẩm chăm sóc da uy tín và hiệu quả.

Elravie là thương hiệu dược mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc. Tên thương hiệu là sự kết hợp của từ Elasticity (Tiếng Anh: Độ đàn hồi, năng lượng) + Vie (Tiếng Pháp: Sức sống), gửi gắm thông điệp sẽ đem lại sức sống và sự đàn hồi cho da, giúp da bạn đẹp hoàn hảo hơn mỗi ngày.

Thương hiệu Elravie đã có mặt tại các chuỗi spa tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Đứng sau Elravie là Humedix – công ty dược phẩm uy tín tại xứ sở Kim Chi với danh mục sản phẩm đa dạng, từ sản xuất Hyaluronic Acid (HA), Filter cho các spa, clinic uy tín đến thuốc kê theo toa, thuốc điều trị xương khớp… Dù là một nhánh mới của Humedix nhưng mỹ phẩm đã có những bước tiến và đạt được thành tựu nhất định, trở thành hoạt động kinh doanh mũi nhọn của doanh nghiệp này.



Với các chuyên gia đầu ngành, Humedix đã không ngừng phát triển nguyên liệu của riêng mình bằng các bí quyết từ nguyên liệu y tế của công ty công nghệ sinh học Humedix, đó là lý do mỹ phẩm Elravie luôn được đánh giá cao về độ uy tín và chất lượng tại Hàn Quốc.

Khách hàng hào hứng khi được giới thiệu và trải nghiệm sản phẩm Elravie.

Có lẽ ít người biết, các sản phẩm của Elravie đảm bảo khắt khe từ nguyên liệu đến quy trình sản xuất, tuân theo các quy định nghiêm ngặt của Bộ Y tế Hàn Quốc… Thậm chí, một số hoạt chất, thành phần chính trong mỹ phẩm Elravie còn được cấp bằng sáng chế như Hyaluronic (HA), Idebenone hay Alloferon…



Trong hành trình định vị bản thân mình, Elravie chinh phục được cả những vị khách hàng vô cùng khó tính. Thương hiệu đã thử nghiệm kích ứng đối với tất cả các sản phẩm và kết quả cho thấy, chúng phù hợp với mọi loại da, an toàn cho cả da nhạy cảm, khiến khách hàng vô cùng an tâm khi sử dụng.

Làn gió mới tại thị trường mỹ phẩm Việt

Ngày nay, tư duy về vẻ đẹp làn da đã ít nhiều có sự thay đổi. Theo đó, một làn da đẹp không đơn thuần chỉ là một làn da trắng sáng, láng mịn. Hơn hết, đó phải là làn da khỏe mạnh. Nhưng để có làn da khỏe mạnh, ngoài lối sống khoa học, chúng ta cần chăm sóc làn da kĩ càng từ bên trong bằng những sản phẩm uy tín, chất lượng.

Mỹ phẩm Elravie đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc da từ cơ bản đến chuyên sâu.

Mong muốn người dùng sở hữu làn da khỏe đẹp, Elravie đưa đến các sản phẩm phù hợp với mọi loại da, đồng thời đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc da của khách hàng từ cơ bản đến chuyên sâu. Có những dòng sản phẩm ra đời có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp của da như thiếu nước, lão hóa, da sần sùi, thiếu săn chắc, đàn hồi kém, nếp nhăn…



Chị Hằng Ngô (CEO chuỗi cửa hàng rửa mặt công nghệ Face Wash Fox) chia sẻ: Mình tin tưởng sử dụng mỹ phẩm Elravie trong các liệu trình chăm sóc da cho khách vì nó được tạo ra từ các phòng lab của công ty dược phẩm Humedix, tuân thủ mọi quy định của Bộ Y tế Hàn Quốc, đảm bảo lành tính và hiệu quả.

Bà Nguyễn Phương Dung, Tổng Giám đốc CB Vietnam cho hay: "Ở Hàn Quốc, Elravie là một trong những brand mỹ phẩm đã có tên tuổi và dành được sự yêu mến, đồng hành của nhiều khách hàng. Chúng tôi hy vọng, với chất lượng cao, uy tín tốt, Elravie sẽ tiếp tục "ghi danh", ngày càng được nhiều người biết đến và trở thành một trong những dòng sản phẩm chăm sóc da được yêu thích tại thị trường Việt Nam".



Để hiện thực hóa điều này, đại diện CB Vietnam khẳng định sẽ luôn lắng nghe ý kiến, phản hồi khách hàng để trước tiên có thể giải đáp, hỗ trợ một cách tốt nhất về mặt sản phẩm. Tiếp đó là thông tin lại với hãng, hướng tới cải thiện, nâng cấp sản phẩm hoặc cho ra đời những phiên bản phù hợp hơn với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng Việt.