Dùng serum Vitamin C giá 300k của The Ordinary, làn da của nàng BTV đã "lên hương" thấy rõ

Jenna Igneri hiện đang là BTV làm đẹp của trang Byrdie, cô cũng là một fan hâm mộ của hãng mỹ phẩm bình dân The Ordinary, từng sử dụng nhiều sản phẩm khác nhau của hãng. Mới đây, Jenna vừa thử dùng loại serum vitamin C của The Ordinary, sau 3 tuần, làn da của cô đã có sự thay đổi đáng kể.

Cụ thể, sản phẩm mà cô Jenna đã sử dụng đó là The Ordinary Vitamin C Suspension 23% + HA Spheres 2%. Đây là dòng serum vitamin C có thành phần chứa bột LAA và HA giúp làm sáng và dưỡng ẩm.



Cô Jenne có làn da sần sùi, không mịn màng và xỉn màu do ánh nắng mặt trời; vì vậy cô thường xuyên dùng serum vitamin C để da đều màu, mịn đẹp hơn. Trước đây, cô thường dùng serum SkinCeuticals CE Ferulic và mới đổi sang dùng serum của The Ordinary, cô nhận thấy serum của The Ordinary có phần mạnh và khiến da kích ứng hơn một chút. Cô Jenna thường dùng The Ordinary Vitamin C Suspension 23% + HA Spheres 2% vào buổi tối, sau khi rửa mặt, trước kem dưỡng và đầu dưỡng.



Thành phần

Trong The Ordinary Vitamin C Suspension 23% + HA Spheres 2%, thành phần vitamin C 23% giúp làm sáng, mờ vết thâm sạm, hạn chế sự hình thành nếp nhăn; còn HA 2% lại có công dụng dưỡng ẩm, hạn chế khô tróc. Sản phẩm không chứa nước, silicone, cồn, dầu, silicone, paraben và sulfat.



Kết cấu, thiết kế

The Ordinary Vitamin C Suspension 23% + HA Spheres 2% thiết kế dạng tuýp tiện dụng, có màu trong suốt, hơi đặc, không mùi, kết cấu hơi lợn cợn do thành phần bột vitamin C, khi mới bôi có thể hơi khó chịu. Vì vậy BTV Jenna khuyên bạn chỉ nên lấy từng chút serum, và thoa nhẹ đến khi sản phẩm thẩm thấu hoàn toàn, không nên xoa quá mạnh tay vì có thể khiến da bị kích ứng.



Kết quả

Khi mới sử dụng, sản phẩm này khiến da cô Jenna hơi bị châm chích một chút nhưng sau đó đã bớt dần. Sau 3 tuần, làn da của cô đã thay đổi đáng kể: Các vết nám và tàn nhan có phần sáng hơn; tổng thể làn da mịn màng, đều màu; làn da cũng căng mọng và mượt mà hơn.



Đánh giá tổng quan

Nguồn: Shopee