Dừng ngay việc vô tư lựa chọn dầu gội nếu không muốn tóc tổn thương

Dầu gội không đơn thuần chỉ giúp loại bỏ bụi bẩn, giữ cho mái tóc luôn sạch mà thực tế, dầu gội có tác động trực tiếp đến sức khỏe của mái tóc. Vậy nên, không phải cứ bắt gặp dầu gội của thương hiệu hay có mùi hương yêu thích là bạn liền mua về để chăm sóc tóc hằng ngày. Bởi, nếu dầu gội không thích hợp với tình trạng của tóc sẽ dẫn đến tóc ngày càng trở nên hư tổn như yếu đi, ngày càng xơ rối và gãy rụng. Hãy tham khảo ngay vài gợi ý dưới đây để giúp bạn tìm được "chân ái" cho mái tóc của mình nhé!



Tóc uốn nhuộm nhiều tổn thương

Việc uốn hay nhuộm sẽ gây nên những tổn thương nhất định cho mái tóc của mình. Chẳng hạn, khi sợi tóc tiếp xúc trực tiếp với máy uốn với nhiệt độ từ 160 – 180 độ sẽ khiến tóc trở nên hư hại nhất định. Sau đó, tóc trở nên khô hơn. Đồng thời, thuốc uốn cũng sẽ khiến tóc bị hư tổn.

Hay thậm chí, các chất hóa học trong thuốc nhuộm, bởi sợi tóc được hình thành bởi nhiều các lớp vảy keratin xếp chồng lên nhau. Nên khi sử dụng thuốc nhuộm, các vảy sẽ được bóc ra, Phá hủy cấu trúc keratin và melanin (quyết định màu tóc) hiện tại để thuốc nhuộm len lỏi vào bên trong, thay thế màu tự nhiên trong tóc bằng màu nhân tạo.

Vậy nên, để có thể khắc phục những tác động trên, trả lại cho bạn một mái tóc uốn hay nhuộm khỏe khoắn, bạn nên chú trọng việc bổ sung Vitamin nhóm E nhằm chống oxy hóa, giữ màu tóc, kích thích tái tạo keratin. Đồng thời bổ sung thêm các chất thân dầu thiên nhiên nhằm thấm sâu thân tóc, phục hồi từ bên trong.

Có thể kể đến bộ gội xả OGX Argan Oil được chiết xuất từ tinh dầu Argan nổi tiếng từ Ma-rốc giàu vitamin E. Đây là bộ sản phẩm được nhiều chị em uốn nhuộm thường xuyên yêu thích bởi có khả năng giúp tóc chắc khỏe từ góc, dưỡng ẩm và phục hồi hư tổn và giữ nếp giúp tóc mềm mại.

Tóc yếu và gãy rụng

Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến hiện tượng tóc yếu và gãy rụng. Phần lớn là do tóc mỏng bẩm sinh lõi không có lõi keratin, chân tóc yếu dễ rụng do thiếu vitamin B7 - biotin hoặc tóc thiếu sự đàn hồi do thiếu collagen. Chính vì thế, việc bạn cần làm lúc này chính là bổ sung protein giúp tái tạo bổ sung keratin, cung cấp cho tóc các vitamin kích thích nhằm tái tạo keratin, giúp tóc thêm bồng bềnh, chắc khỏe.

Nếu bạn bắt gặp tình trạng tóc yếu và gãy rụng nhiều, nhưng hoang mang vì chưa tìm được giải pháp hữu hiệu thì dầu gội OGX Biotin và Collagen sẽ là "anh hùng" cứu tóc của bạn. Với thành phần biotin (vitamin B7), collagen và protein từ lúa mì tạo nên nguồn dưỡng chất đặc biệt cho tóc, giúp mái tóc dày hơn, bồng bềnh và luôn chắc khỏe. Bạn có thể kết hợp cùng dầu xả cùng loại để mang lại hiệu quả tốt nhất nhé!

Tóc khô và xơ rối

Tóc trở nên khô và xơ rối có thế xuất phát từ những thói quen hằng ngày của bạn như gội đầu thường xuyên, sử dụng nước ấm để gội đầu, sử dụng các máy tạo kiểu tóc thường xuyên, bị tác động bởi ánh mặt trời. Những thói quen này đã gián tiếp gây nên thiếu hụt keratin tự nhiên hay thiếu hụt chất béo trong tóc. Trước những tổn thương, để tóc trở nên suôn mượt và vào nếp hơn, việc tăng cường keratin và bổ sung các chất béo tự nhiên như dầu dừa, bơ thực vật,..là điều chị em không nên bỏ qua.

Sở hữu bộ tứ hoàn hảo bao gồm dầu dừa, protein keratin, dầu bơ và bơ cacao, bộ dầu gội xả OGX keratin sẽ mang đến cho bạn giải pháp vì một mái tóc vào nếp suôn mượt, đặc biệt phù hợp cho mái tóc xoăn hoặc gợn sóng. Song song đó, sản phẩm còn hỗ trợ phục hồi tóc hư tổn, giảm khô tóc, xơ rối và chẻ ngọn.

Đâu sẽ là "người bạn đồng hành" cùng mái tóc của bạn? Nhanh tìm ra dầu gội thích hợp nhất để tạm biệt những vấn đề của tóc và bắt đầu năm mới thật hứng khởi cùng mái tóc chắc khỏe và bồng bềnh bạn nhé!

