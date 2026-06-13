Dung mạo hoang đường của người phụ nữ 76 tuổi bị nghi "uống thuốc trường sinh", lục tung quả đất không có đối thủ

Ở tuổi 76, Vera Wang một lần nữa khiến mạng xã hội dậy sóng chỉ bằng vài giây bước xuống xe. Xuất hiện tại The Fragrance Foundation Awards 2026 - giải thưởng danh giá được ví như Oscar của ngành công nghiệp nước hoa - huyền thoại đứng sau đế chế váy cưới trị giá hàng trăm triệu USD tiếp tục chứng minh vì sao bà luôn là một trong những nhân vật khó tin nhất của làng thời trang thế giới.

Nếu chỉ nhìn thoáng qua đoạn video đang lan truyền với hàng triệu lượt xem trên internet, rất khó để tin người phụ nữ sở hữu vòng eo nhỏ gọn, cánh tay săn chắc cùng vóc dáng mảnh mai này đã ngấp nghé 80 mùa xuân.

Video đang viral của "nữ hoàng váy cưới" Vera Wang (Clip: Instagram).

Tại sự kiện, Vera Wang diện một thiết kế thuộc dòng Vera Wang Haute với tinh thần avant-garde đặc trưng. Bộ trang phục gồm bra-top đen dáng corset khoe phần cơ bụng phẳng lì đáng kinh ngạc, kết hợp quần ống rộng cạp thấp được xử lý những đường cắt xẻ táo bạo ở hông. Lớp voan đen xuyên thấu phủ ngoài tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại, tương phản với cấu trúc sắc nét của phần thân trên.

Nhà thiết kế gốc Hoa hoàn thiện tạo hình bằng mái tóc buộc hai bên thấp, lớp trang điểm tối giản cùng đôi găng tay xanh pastel dài quá khuỷu tay - chi tiết sau đó vô tình trở thành tâm điểm tranh luận.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Vera Wang bước xuống xe và tiến vào thảm đỏ nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Trang Page Six mô tả ngắn gọn bằng cụm từ: "Vera Wang looking fabulous" (Vera Wang trông thật tuyệt vời). Tuy nhiên, cư dân mạng chưa bao giờ là những khán giả dễ tính với những việc được cho là "bất bình thường".

Bên dưới các bài đăng, netizen lập tức chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận không giấu nổi sự kinh ngạc trước ngoại hình gần như thách thức quy luật lão hóa của nữ doanh nhân.

"How? How is she 76???" (Làm thế nào? Sao bà ấy có thể 76 tuổi được?). Một tài khoản khác hài hước viết: "That's a robot" (Đó là robot chứ không phải người).

Trong khi đó, không ít người cho rằng Vera Wang sở hữu diện mạo hiếm đến mức gần như không thể tìm thấy trường hợp thứ hai trên thế giới. Dẫu vậy, thứ khiến dân mạng bàn tán nhiều nhất lại không phải vòng eo hay gương mặt của bà, mà là đôi găng tay màu xanh nhạt.

Hàng loạt bình luận mang tính trêu chọc xuất hiện: "She forgot her top and she is wearing dishwashing gloves" (Bà ấy quên mặc áo và đang đeo găng tay rửa chén); "Looking hungry, might wash dishes later" (Trông bà ấy có vẻ đói, lát nữa chắc sẽ đi rửa bát).

Những nhận xét này nhanh chóng kéo theo làn sóng tranh luận khác. Nhiều người cho rằng việc chế giễu ngoại hình của một phụ nữ 76 tuổi là không công bằng, đặc biệt khi Vera Wang vẫn duy trì được phong độ đáng nể ở độ tuổi mà phần lớn đã người đã chọn nghỉ ngơi.

Một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình viết: "She's 76, stop bringing others down" (Bà ấy đã 76 tuổi rồi đó, mấy người đừng hạ thấp người khác nữa).

Dù yêu hay ghét tạo hình lần này, công chúng khó có thể phủ nhận một điều: Vera Wang vẫn là hiện tượng gần như độc nhất vô nhị của làng mốt. Sau hơn nửa thế kỷ hoạt động trong ngành, người phụ nữ xây dựng nên đế chế váy cưới trị giá hàng nghìn tỷ đồng vẫn khiến mỗi lần xuất hiện trở thành chủ đề nóng trên toàn cầu.

Người đàn bà 76 tuổi sống với thời trang và tư duy của phụ nữ 35

Cũng giống như mới đây, từ nhiều năm qua, ngoại hình của Vera Wang thường xuyên nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Ở tuổi 76, thân xác đã có nhiều dấu hiệu lão hóa, nhưng thời trang "mình dây" như một cô gái U35 vẫn được bà trung thành tuyệt đối. Điều đó minh chứng qua việc Vera Wang thường mặc kệ các ý kiến nhận xét để tận hưởng thế giới thời trang của riêng mình. Những outfit cut-out hay "trễ nải" càng nhiều càng được Vera ưa chuộng. Tuổi tác dường như chỉ là con số so với tinh thần của nhà thiết kế gốc Hoa.

Truyền thông quốc tế từng trêu chọc gọi bà là "người bất tử" hay "ma cà rồng", nhưng Vera Wang vẫn tỉnh táo. Bà không cho rằng bản thân có thể trẻ mãi, chỉ đơn giản là cho phép mình sống theo cách khiến linh hồn luôn tươi trẻ - đó là tiếp tục làm việc và sáng tạo.





Bí quyết chống lão hóa không dành cho người lười, khối tài sản 7.000 tỷ ở tuổi 70

Trên trang cá nhân, Vera Wang vẫn thường xuyên cập nhật ảnh OOTD chất lừ cùng các hoạt động cuộc sống và công việc bận rộn của một nhà thiết kế. Chia sẻ với báo chí nước ngoài, bà cho biết mình chưa có kế hoạch nghỉ hưu, bởi công việc là một trong những yếu tố giúp duy trì sự tươi trẻ.

Người phụ nữ U80 từng chia sẻ với người hâm mộ trên Instagram rằng bí quyết chống lão hóa của bà bao gồm: "work, sleep, a vodka cocktail, and not much sun" (làm việc, ngủ, một ly cocktail vodka, và không tắm nắng nhiều). Nghe có vẻ "dị" nhưng triết lý của bà rất đơn giản: Hãy làm việc mà bạn yêu thích đến mức bạn quên đi tuổi tác của mình. Khi bạn nỗ lực với một tâm thế vui vẻ và đam mê, thành công sẽ không còn là một cái đích mà là một hành trình tận hưởng.

Nữ hoàng của những chiếc váy cưới ở tuổi này vẫn đang cặm cụi xây dựng chuỗi boutique nổi tiếng trải khắp New York, London, Tokyo và Sydney. Thương hiệu mang tên bà cũng mở rộng sang nhiều lĩnh vực như thời trang may sẵn, trang sức, kính mắt, giày dép, nước hoa và cả rượu.

Theo ước tính của Forbes, tài sản của Vera Wang đã đạt khoảng 270 triệu USD vào năm 2020 (tương đương gần 7.100 tỷ VND). Đến tháng 12/2024, sau khi bán thương hiệu cho WHP Global, khối tài sản của bà được cho là đã tăng lên khoảng 630-650 triệu USD (hơn 17 nghìn tỷ), trong khi vẫn giữ vai trò Founder và Chief Creative Officer (Giám đốc Sáng tạo). Một con số siêu ấn tượng nhưng câu chuyện đằng sau đó về một người phụ nữ khởi nghiệp ở tuổi 40 sau hai lần thất bại lớn, còn đáng chú ý hơn.

Mất Olympic, trượt Vogue rồi khởi nghiệp thời trang ở tuổi 40

Thời trẻ, Vera Wang từng là vận động viên trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp. Bà đã nỗ lực hết mình để giành một suất trong đội tuyển Olympic Mỹ năm 1968 nhưng không thành công. Sau cú sốc đầu đời, bà đến Paris để học nghệ thuật, làm việc tại Saint Laurent và dành 17 năm làm biên tập viên cấp cao ở Vogue Mỹ. Với tài năng và nỗ lực không ngừng, Vera Wang từng đặt mục tiêu cho chức Tổng Biên Tập nhưng khi thất bại trước Anna Wintour, bà quyết định rời Vogue để theo đuổi những cơ hội khác.

Hai thất bại lớn trên con đường sự nghiệp với nhiều người có thể là dấu chấm hết cho tham vọng cá nhân. Nhưng Vera Wang lại nhìn mọi thứ theo một cách khác. Trong một cuộc phỏng vấn, Vera cho biết chính những lần không đạt được mục tiêu đã giúp bà rèn luyện sự bền bỉ và khả năng chịu áp lực. Nhờ vậy, khi cơ hội xuất hiện, bà đủ tỉnh táo để nắm lấy.

Sau khi rời Vogue, Vera Wang gia nhập đội ngũ thiết kế của Ralph Lauren trong vòng 2 năm. Kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn thời trang lớn đã ảnh hưởng đến tư duy thiết kế sang trọng và tinh tế của bà sau này.

Chiếc váy cưới tự thiết kế khởi đầu cho một đế chế

Năm 1989, khi chuẩn bị kết hôn ở tuổi 40, Vera Wang chợt nhận ra rằng thị trường váy cưới lúc bấy giờ vô cùng đơn điệu và thiếu tính cá nhân hóa. Bà không tìm được chiếc váy nào phản chiếu được tâm hồn và phong cách của mình. Thay vì chấp nhận thực tế là chọn một chiếc váy cưới "vô hồn" - Vera Wang đã tự thiết kế chiếc váy cho chính mình. Và từ đây, bà nhận ra một thị trường tiềm năng chưa ai khai phá thật sự.

Năm 1990, ở tuổi 40, Vera Wang mở cửa hàng Vera Wang Bridal House đầu tiên tại Carlyle Hotel, Madison Avenue, New York. Chính sự tích lũy về thẩm mỹ và kiến thức xã hội trong suốt gần 20 năm tuổi trẻ đã giúp bà nhận diện được "khoảng trống" của thị trường, thứ mà những người trẻ tuổi chưa đủ trải nghiệm để thấy.

Vera Wang cũng thừa nhận rằng việc thành lập công ty riêng ở tuổi 40 là một điều "vô cùng đáng sợ". Bà lo lắng về tài chính, về danh tiếng và cả sự hoài nghi của những người xung quanh. Tuy nhiên, sự khác biệt của bà là có thể biến nỗi sợ thành động lực. Bà không khởi nghiệp một cách mù quáng mà tận dụng mạng lưới quan hệ đã xây dựng tại Vogue và Ralph Lauren, kết hợp với sự hiểu biết sâu sắc về cấu trúc trang phục. Với bà, tuổi trung niên là lợi thế vì bạn đã có "vốn", không chỉ là tiền bạc, mà là sự tự tin được xây dựng từ thực tế.

Vera Wang ở tuổi 76 vẫn thiết kế, vẫn làm việc, vẫn mặc những bộ váy cut-out táo bạo. Có lẽ không chỉ "out trình" về thần thái mà cả sự nghiệp vô vàng thú vị của mình, người phụ nữ đặc biệt này có thể tự tin rằng, lục tung cả thế giới cũng chưa chắc có người thứ 2 giống như bà.

Ảnh: IGNV