Đừng để sân chơi gia đình bị gián đoạn chỉ vì 3 lý do sau

Sân chơi gia đình cũng vì thế mà phải treo biển tạm dừng hoạt động. Để sớm cùng bé quay trở lại sân chơi tràn ngập tiếng cười, bố mẹ hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân và cách tìm ra "trợ thủ" đắc lực qua bài viết dưới đây nhé.

Công việc bộn bề - Đau nhức cơ thể

Giai đoạn giãn cách vì dịch bệnh khiến các ông bố bà mẹ ai nấy đều "hoa mắt" vì vừa lo công việc, vừa quán xuyến việc nhà, lại đảm đương luôn vai trò gia sư, bác sĩ, giáo sư biết tuốt… cho con. Dù có ba đầu sáu tay đến cỡ nào, các "siêu nhân" bố mẹ cũng chẳng thể tránh khỏi sự "tấn công" của những cơn đau lưng, nhức cơ, vẹo cổ. Chưa kể, bố mẹ còn phải đương đầu với phản ứng phụ đau đầu, sốt "xình xịch" sau khi tiêm vắc-xin nữa chứ!

Gánh nặng chi tiêu tăng cao, trong khi đồng lương mùa dịch bị suy giảm cũng tạo ra áp lực không nhỏ cho bố mẹ nữa. Bất an tâm lý, mệt mỏi kéo dài khiến bố mẹ thường xuyên phải "kết thân" với những cơn đau đầu bất đắc dĩ. Chẳng trách mà bé yêu phàn nàn sao dạo này bố mẹ dễ nổi cáu với bé đến vậy.

Khi cơ thể suy nhược, "phi thuyền bố" sẽ chẳng còn chút năng lượng nào để nhập cuộc vui cùng "nhà thám hiểm" bé con nữa.

Thời điểm giao mùa - Hắt hơi sổ mũi

Mệt mỏi vì công việc khiến bố mẹ dễ bị "tấn công" đã đành, các bé con ở nhà cũng khó tránh khỏi "tầm ngắm" của những cơn đau ốm. Sự thay đổi của nhiệt độ và độ ẩm trong không khí vào thời điểm giao mùa là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển và sinh sôi. Các căn bệnh phiền toái như sổ mũi, cảm nắng, đau họng, sốt siêu vi… cũng nhân cơ hội này mà "ghé thăm" bé thường xuyên hơn.

Mệt mỏi kéo đến, con yêu chẳng còn hào hứng chạy nhảy như mọi ngày; bố mẹ cũng không còn tâm trí đâu mà sáng tạo sân chơi gia đình cho bé yêu nữa. "tàu lửa", "phi thuyền", "thuyền nan"… vì thế mà đành "xếp xó". Niềm vui duy nhất của bé trong những ngày giãn cách tại nhà cũng chẳng còn, còn gì buồn hơn bố mẹ ơi!

Bất kể "xe hơi" bố hay "tài xế" con bị ốm, những khoảnh khắc vui chơi, gắn kết tình cảm tại sân chơi gia đình đều bị ảnh hưởng.

Để bảo vệ sức khỏe cả nhà trước "kẻ thù" ốm sốt và sớm đưa sân chơi gia đình mở cửa trở lại, bố mẹ cần tìm ra giải pháp hữu hiệu giúp giữ gìn và hồi phục sức khỏe nhanh nhất. Nếu không muốn những cơn mệt mỏi, uể oải bất chợt "gõ cửa", cả nhà cần ngay lập tức điều chỉnh thời gian biểu sinh hoạt – làm việc khoa học hơn. Bên cạnh đó, việc cân đối các nhóm dưỡng chất như: tinh bột, chất đạm, chất béo … trong thực đơn hàng ngày và bổ sung hoa quả nhiều vitamin C và chất xơ như kiwi, cam, chanh cũng là "cứu cánh", giúp cả nhà tăng cường miễn dịch, và giảm căng thẳng tinh thần nữa đó!

Đồng thời, bố mẹ cũng đừng quên trang bị các loại thuốc giảm đau hạ sốt - "trợ thủ" đắc lực trong tủ thuốc gia đình để chủ động xử lý trong mọi trường hợp cần thiết. Song, tìm kiếm loại thuốc giảm đau, hạ sốt nào để vừa hiệu quả cho "phi hành gia" bố, vừa chiều lòng "thủy thủ" bé con khó tính lại là bài toán nan giải không kém.

Lựa chọn quen thuộc mà nhiều bậc phụ huynh thường tìm đến là các loại thuốc giảm đau, hạ sốt với liều lượng phân chia chung chung cho người lớn, trẻ nhỏ. Song, thực tế, thuốc giảm đau, hạ sốt cần được sử dụng "chuẩn liều" theo độ tuổi và cân nặng để phát huy tác dụng tốt nhất. Ở khía cạnh này, Hapacol 650mg - là một trong những sản phẩm tiên phong với liều lượng được nghiên cứu "vừa vặn" nhất với thể trạng cao lớn của người Việt hiện đại sẽ là lựa chọn lý tưởng cho "thuyền nan" bố. Còn "thuyền trưởng" bé con cũng dễ dàng hợp tác uống thuốc hơn, với gói sủi bọt vị cam 80mg, 150mg, 250mg và 350mg.

Paracetamol trong thuốc giảm đau hạ sốt Hapacol cũng là thành phần được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo an toàn cho trẻ nhỏ dưới 1 tuổi. Bởi vậy, "xe hơi" bố có thể an tâm hơn khi cho "tài xế" con uống thuốc nhé!

Bố mẹ hẳn sẽ bất ngờ hơn khi biết, thuốc giảm đau hạ sốt "quốc dân" Hapacol còn sở hữu danh mục lên đến 23 sản phẩm phù hợp với từng nhu cầu khác nhau. Trong đó có16 sản phẩm giảm đau hạ sốt cho người lớn của Hapacol đều được sản xuất trên 2 dây chuyền đạt chuẩn JAPAN-GMP khắt khe bậc nhất. Với thành phần an toàn, định dạng, liều lượng phù hợp nhu cầu của từng thành viên, Hapacol sẽ sớm đưa "tàu vũ trụ" gia đình vi vu trở lại.

Sân chơi gia đình không chỉ là khoảng thời gian quý báu để vun đắp tình cảm giữa các thành viên, mà còn là "vườn ươm mầm" giúp con phát triển những kỹ năng cần thiết. Hy vọng qua bài viết trên đây, các bậc phụ huynh có thể tìm ra giải pháp giữ gìn sức khỏe tốt nhất, để niềm vui không bao giờ phải tạm ngưng trong sân chơi gia đình mỗi ngày!

Có Hapacol - Giảm đau hạ sốt cho cả gia đình - Niềm vui không phải tạm dừng!

