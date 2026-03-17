Đứng cũng đau mà ngồi không yên: Vấn đề khó nói sau sinh nhiều phụ nữ gặp phải

Sau sinh, nhiều phụ nữ gặp phải tình trạng đau âm ỉ, thậm chí đau nhói khi ngồi hoặc đứng dậy. Đáng chú ý, cơn đau không nằm ở lưng hay chân mà xuất hiện ở một vị trí khá nhạy cảm – vùng xương cụt. Đây là hiện tượng phổ biến nhưng thường bị bỏ qua do tâm lý e ngại hoặc nhầm lẫn với các vấn đề khác.

Nguyên nhân gây đau xương cụt sau sinh

Xương cụt là phần cuối của cột sống, đóng vai trò nâng đỡ và là điểm bám của các cơ sàn chậu. Sau sinh, khu vực này dễ bị tổn thương bởi nhiều nguyên nhân:

Thay đổi nội tiết trong thai kỳ

Trong quá trình mang thai, cơ thể sản sinh hormone làm giãn dây chằng vùng chậu để chuẩn bị cho việc sinh nở. Điều này khiến xương cụt giảm độ ổn định, dễ bị kéo căng và gây đau.

Áp lực trong quá trình sinh thường

Khi thai nhi di chuyển qua đường sinh, xương cụt phải chịu lực tác động lớn. Một số trường hợp có thể dẫn đến tổn thương mô mềm hoặc bán trật xương cụt.

Thói quen ngồi lâu

Sau sinh, phụ nữ thường xuyên ngồi cho con bú hoặc làm việc trong thời gian dài. Tư thế ngồi sai hoặc kéo dài khiến áp lực dồn lên xương cụt, dễ gây viêm mạn tính.

Chấn thương vùng mông – xương cụt

Những cú ngã ngồi trực tiếp xuống nền cứng cũng là nguyên nhân phổ biến gây đau khu vực này.

Dấu hiệu nhận biết

Phụ nữ sau sinh cần lưu ý một số biểu hiện sau:

Đau vùng xương cụt khi ngồi lâu

Đau tăng rõ khi chuyển từ tư thế ngồi sang đứng

Khó chịu khi ngồi trên bề mặt cứng

Đau khi đi vệ sinh hoặc trong sinh hoạt vợ chồng

Biện pháp cải thiện tại nhà

Trong trường hợp đau nhẹ, có thể áp dụng một số cách sau:

Điều chỉnh tư thế ngồi

Nên ngồi hơi nghiêng người về phía trước để giảm áp lực lên xương cụt. Có thể sử dụng đệm chữ O (đệm rỗng ở giữa) để hạn chế tỳ đè trực tiếp.

Chườm lạnh – chườm ấm hợp lý

48 giờ đầu nếu có chấn thương: chườm lạnh để giảm sưng đau. Giai đoạn sau: chườm ấm hoặc ngâm nước ấm giúp tăng tuần hoàn, thư giãn cơ

Tập vận động nhẹ nhàng

Các bài tập như tư thế mèo, bò, tư thế em bé trong yoga có thể hỗ trợ giãn cơ vùng lưng dưới và sàn chậu, từ đó giảm đau hiệu quả.

Khi nào cần đi khám?

Người bệnh nên đến cơ sở y tế khi:

Cơn đau kéo dài, không thuyên giảm

Ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt

Nghi ngờ có chấn thương nghiêm trọng

Khuyến cáo

Đau xương cụt sau sinh là tình trạng không hiếm gặp, tuy nhiên không nên chủ quan. Việc theo dõi triệu chứng, điều chỉnh thói quen sinh hoạt và thăm khám kịp thời khi cần thiết sẽ giúp hạn chế biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị, bên cạnh việc chăm sóc con nhỏ, phụ nữ sau sinh cần chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân để phục hồi tốt cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nguồn: Sohu