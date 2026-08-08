Đừng cho trẻ đi dép crocs: Đã có bé bị gãy xương, thậm chí dậy thì sớm và không phát triển được chiều cao

Nhìn tưởng chừng tiện lợi và thoáng mát, nhưng những đôi dép lỗ crocs, dép xỏ ngón hay giày phát sáng lại tiềm ẩn hàng loạt rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe và sự phát triển xương khớp của trẻ nhỏ.

Sự việc một bé trai bị cuốn chặt dép lỗ vào khe thang cuốn tại siêu thị mới đây lại tiếp tục dấy lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh. Chỉ trong khoảnh khắc lơ đễnh của người lớn, chiếc dép cao su mềm đã bị cuộn trọn vào khe hở thang cuốn khiến em nhỏ gãy xương ngón chân, phải nhập viện cấp cứu.

Các thử nghiệm thực tế cho thấy: dép lỗ có phần mũi rộng hơn giày thường khoảng 20%, chất liệu cao su dẻo có ma sát lớn nên khi cọ xát với mép thang cuốn rất dễ bị kéo gập và cuốn phăng vào khe hở trong chớp mắt.

Tuy nhiên, tai nạn thang cuốn mới chỉ là một trong số rất nhiều nguy cơ từ loại dép phổ biến này.

1. Hàng nhái tràn lan gây nguy cơ dậy thì sớm, độc hại cho gan thận

Theo các khảo sát chất lượng từ cơ quan quản lý thị trường, các loại dép lỗ giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ (hàng trôi nổi) chứa hàm lượng Phthalate (chất làm dẻo) vượt tiêu chuẩn cho phép hàng chục lần.

Khi trẻ chạy nhảy trong mùa hè, nhiệt độ cao và mồ hôi chân sẽ kích thích các hóa chất độc hại này thoát ra, thẩm thấu trực tiếp qua da. Việc tiếp xúc tích lũy lâu ngày không chỉ làm can thiệp hệ nội tiết dẫn đến hiện tượng dậy thì sớm (ngực phát triển sớm, ảnh hưởng chiều cao khi trưởng thành) mà còn gây gánh nặng độc hại lên gan và thận của trẻ.

2. Gây sụp vòm bàn chân, biến dạng xương khớp

Giai đoạn từ 3 đến 12 tuổi là "thời điểm vàng" để hoàn thiện cấu trúc vòm bàn chân. Dép lỗ có đặc điểm đế quá mềm, dễ dàng vặn xoắn, hoàn toàn không có khả năng nâng đỡ gót và vòm chân.

Trẻ đi dép đế mềm không hỗ trợ trong thời gian dài sẽ đối mặt với:

Hội chứng bàn chân bẹt: Vòm chân bị sụp xuống, làm lệch trục cổ chân (xoay trong/xoay ngoài).

Đau mỏi cơ xương: Chỉ cần đi bộ ngắn đã kêu đau chân, mỏi gối.

Chi phí điều trị tốn kém: Khi đã bị biến dạng xương, phụ huynh có thể phải tốn hàng chục triệu đồng cho các liệu trình vật lý trị liệu và đeo dụng cụ chỉnh hình kéo dài nhiều năm.

"Điểm danh" 3 loại giày dép mốt trẻ em cũng hại không kém

Bên cạnh dép lỗ, các chuyên gia chỉnh hình nhi khoa cũng khuyến cáo cha mẹ nên hạn chế cho con sử dụng 3 dòng sản phẩm sau:

Giày phát sáng, giày chíp chíp: Mạch điện dưới đế giày giá rẻ dễ nứt gãy, gây rò rỉ điện hoặc chập cháy khi trẻ lội nước. Ngoài ra, thói quen dẫm mạnh gót để giày phát tiếng kêu/sáng đèn lâu ngày sẽ làm lệch cơ cẳng chân, khiến trẻ dễ bị trật khớp cổ chân.

Thói quen cho con đi giày tăng size (rộng hơn 1-2 size): Do giày quá rộng, trẻ phải vô thức gồng và co quắp các ngón chân lại để "bấu" giữ giày khi bước đi. Lâu dần dẫn đến hiện tượng biến dạng ngón chân, viêm khóe móng và hỏng dáng đi (đi điên hình chữ V).

Dép tông, dép xỏ ngón: Yêu cầu các ngón chân phải kẹp chặt liên tục để giữ dép. Trẻ đi lâu ngày dễ bị hiện tượng "ngón chân hình gắp" (claw toe), làm xáo trộn lực chịu tải của bàn chân và ảnh hưởng liên lụy đến cột sống thắt lưng.

Nguyên tắc giúp cha mẹ chọn giày chuẩn cho con

Để bảo vệ đôi chân và sức khỏe phát triển toàn diện của trẻ, phụ huynh cần nằm lòng các quy tắc chọn giày sau:

1. Kiểm tra độ gập của đế (chỉ uốn 1/3 phần đầu): Dùng tay bẻ cong giày, chỉ 1/3 phần mũi giày được phép uốn dẻo, 2/3 phần gót còn lại phải cứng cáp để nâng đỡ gót chân và vòm chân.

2. Ưu tiên sản phẩm chính hãng, rõ nguồn gốc: Tuyệt đối không mua giày dép trôi nổi bán gán ở lề đường, không rõ thành phần nhựa/cao su để tránh nguy cơ nhiễm độc hóa chất.

3. Giới hạn không gian sử dụng: Tuyệt đối không cho trẻ đi dép lỗ, dép xỏ ngón khi đi vào các khu vực có thang cuốn hoặc tham gia hoạt động vận động mạnh. Khi đi thang cuốn, luôn hướng dẫn trẻ đứng gọn trong vạch an toàn màu vàng và có người lớn nắm chặt tay.

Đừng vì tâm lý "ngày xưa chạy chân đất có sao đâu" hay tiện lợi trước mắt mà chủ quan. Sự thoải mái của trẻ luôn phải được đặt sau yếu tố an toàn và sức khỏe lâu dài.

Nguồn: Sohu