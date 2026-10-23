Đức Phúc sửa hết mặt lần 2: Khi một màn lột xác kéo theo hàng loạt so sánh nhan sắc

Mới đây, Đức Phúc đăng tải loạt ảnh selfie trước gương, chính thức khoe diện mạo sau lần đại phẫu thứ hai. Chín năm kể từ màn lột xác từng khiến showbiz xôn xao, nam ca sĩ lại khiến người hâm mộ phải dừng lướt để ngắm kỹ.

Đức Phúc khoe visual mới sau đại phẫu lần 2. Nguồn: FBNV

Theo cảm nhận của một số người xem, gương mặt Đức Phúc lần này trông thon gọn hơn, phần mũi có vẻ thanh thoát, đôi môi đầy đặn và đuôi mắt cũng sắc nét hơn trước. Tổng thể mang đến cảm giác mới mẻ, khiến nhiều người muốn nhìn thêm vài lần để làm quen. Đây cũng là lần thay đổi được nam ca sĩ xem như món quà dành cho bản thân nhân dịp bước sang tuổi 30, sau gần một tháng thực hiện chỉnh sửa và hồi phục.

Dẫu vậy, Đức Phúc chưa tiết lộ cụ thể những can thiệp đã thực hiện. Các nhận xét về mũi, môi hay mắt hiện vẫn chỉ là đồn đoán từ hình ảnh, bởi góc chụp, ánh sáng và cách makeup cũng có thể ảnh hưởng đến đường nét khi lên hình. Điều rõ ràng nhất lúc này là nam ca sĩ đã chủ động giới thiệu diện mạo mới và sẵn sàng đón nhận sự quan tâm từ người hâm mộ.

Ảnh: FBNV

Và bên dưới màn khoe mặt mới ấy, phần bình luận nhanh chóng rôm rả với đủ kiểu phản ứng. Bên cạnh những lời khen và chúc mừng, netizen còn mở luôn cuộc "điểm danh" người nổi tiếng có nét hao hao version mới của Đức Phúc. Người thấy giống Kim Hyun Joong thời Vườn sao băng, người gọi tên Hùng Huỳnh, CONGB hay LyLy. Erik được nhắc đến nhiều nhất, thậm chí có người đùa rằng Đức Phúc đã mang ảnh bạn thân đi làm mẫu. Chỉ một lần xuất hiện, chính chủ bỗng được nhận xét là có nét giống cả dàn sao.

Nguồn: FBNV

Dù vậy, với Đức Phúc, chuyện thay đổi ngoại hình có nhiều điều để kể hơn một câu "trông giống ai".

Năm 2015, anh trở thành Quán quân Giọng hát Việt dưới sự dẫn dắt của Mỹ Tâm, chinh phục khán giả bằng giọng hát giàu cảm xúc. Nhưng bước ra khỏi cuộc thi, bên cạnh sự chú ý dành cho tài năng là những lời bình phẩm ngoại hình nặng nề. Chàng trai trẻ khi ấy vốn đã rụt rè, lại phải làm quen với việc diện mạo của mình trở thành chủ đề để người khác nhận xét. Trước khi tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ, Đức Phúc từng nỗ lực giảm cân để thay đổi hình ảnh.

Đức Phúc nỗ lực giảm 11kg sau cuộc thi.

Đến năm 2017, màn tái xuất sau thẩm mỹ của nam ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ. Theo những chia sẻ trước đây, anh đã can thiệp một số đường nét ở mũi, môi và cằm. Gương mặt thanh thoát hơn, cộng thêm cách ăn mặc được chăm chút, giúp hình ảnh Đức Phúc có sự thay đổi rõ rệt. Từ đây, khán giả dần quen với một nam ca sĩ chỉn chu, tự tin và thoải mái thể hiện cá tính hơn mỗi lần xuất hiện.

Năm 2017, Đức Phúc từng gây choáng khi công khai sửa nhan sắc mới.

Những năm sau đó, Đức Phúc tiếp tục làm mới mình qua kiểu tóc, trang phục và phong thái sân khấu. Người hâm mộ cũng có thêm nhiều lý do để yêu mến nam ca sĩ: từ những màn trình diễn giàu cảm xúc đến tính cách duyên dáng mỗi khi trò chuyện. Một lần lột xác có thể khiến người ta tò mò bấm xem, còn để được nhớ đến suốt nhiều năm, Đức Phúc vẫn phải chăm chỉ làm nghề.

Thế nên, khi nam ca sĩ quyết định thay đổi ngoại hình lần nữa ở tuổi 30, sự quan tâm cũng đi cùng cả cảm giác thương và lo từ những người thân thiết. Đức Phúc xem đây là món quà sinh nhật dành cho bản thân. Còn qua lời kể của Hòa Minzy, khán giả hiểu thêm rằng phía sau gương mặt mới là một quá trình đau đớn, hồi phục mà chính anh phải trải qua. Hòa Minzy cho biết cô xót khi nghe người em quyết định tiếp tục đại phẫu, dù vẫn vui vì anh cảm thấy tự tin hơn. Nữ ca sĩ còn tiết lộ Đức Phúc thường xuyên xem fancam của khán giả để biết mình lên hình thế nào.

Đức Phúc trước khi quyết định đại phẫu lần 2.

Sau tất cả, điều xứng đáng được chú ý hơn vẫn là nỗ lực thay đổi của chính Đức Phúc. Từ chàng trai từng tự ti vì những lời chê bai ngoại hình đến một ca sĩ chủ động chăm chút hình ảnh, anh đã đi qua một hành trình dài để cảm thấy tự tin hơn mỗi khi xuất hiện. Quyết định chỉnh sửa lần nữa cũng đi kèm đau đớn và thời gian hồi phục. Bởi vậy, bên cạnh sự tò mò về gương mặt mới, một lời động viên, ghi nhận mong muốn hoàn thiện bản thân của anh cũng rất đáng có.

Khen Đức Phúc đẹp hơn đâu nhất thiết phải gọi tên một người khác. Khi liên tục được nhận xét giống hết nghệ sĩ này đến nghệ sĩ kia, chính chủ lại dễ trở thành "phiên bản" của ai đó ngay trong câu chuyện của mình. Trong khi đó, Đức Phúc đã có những điều rất riêng để khán giả nhớ đến như giọng hát giàu cảm xúc, nét duyên khi trò chuyện và những sản phẩm âm nhạc được yêu thích qua nhiều năm.

Thế nên, cứ để Đức Phúc là Đức Phúc thôi. Khán giả có thể cần thời gian làm quen với diện mạo mới, nhưng sự tôn trọng dành cho lựa chọn cá nhân của anh thì có thể bắt đầu ngay từ cách bình luận. Mong rằng sau lần thay đổi này, nam ca sĩ sẽ thấy thoải mái hơn với bản thân, tự tin đứng trước khán giả và tiếp tục mang đến những sân khấu thật hay. Được yêu quý bằng chính tên mình có lẽ cũng là lời chúc đẹp dành cho Đức Phúc lúc này.