Dù vật đổi sao rời, nhan sắc của mỹ nhân này mãi là bất biến: Trẻ suốt 20 năm nhờ 4 quy tắc

Nhắc đến những mỹ nhân sở hữu nhan sắc bền bỉ theo thời gian của làng giải trí Hàn Quốc, Yoona luôn là cái tên được nhớ đến đầu tiên. Là center đầu tiên trong lịch sử Kpop, từ những ngày đầu ra mắt cho đến hiện tại, mỹ nhân sinh năm 1990 vẫn giữ trọn vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần, càng nhìn càng thấy cuốn hút theo cách rất riêng.

Ở tuổi 35, Yoona vẫn khiến công chúng trầm trồ với nhan sắc trẻ đẹp, làn da căng mịn, gần như không để lộ dấu vết thời gian, bất chấp ống kính cam thường hay những khung hình zoom cận. Dù xuất hiện với tạo hình tối giản hay trên các sân khấu lớn, Yoona vẫn ghi điểm nhờ gương mặt hài hòa và thần thái dịu dàng, xứng danh là một trong những mỹ nhân đẳng cấp của Kbiz.

Để giữ được làn da căng bóng, khỏe mạnh cùng nhan sắc "không tuổi" ấy, Yoona đặc biệt chỉn chu trong việc chăm sóc da hằng ngày. Dưới đây là 4 quy tắc làm đẹp mà nữ idol duy trì đều đặn suốt nhiều năm.

Làm sạch kép

Với Yoona, làm sạch da luôn là bước nền tảng quan trọng trong chu trình chăm sóc da. Cô duy trì thói quen làm sạch kép để loại bỏ hiệu quả bụi bẩn, lớp trang điểm và các cặn bã tích tụ trên da suốt cả ngày. Quy trình này gồm hai bước, trong đó bước đầu sử dụng sản phẩm tẩy trang gốc dầu nhằm hòa tan kem chống nắng, lớp makeup, bã nhờn và dầu thừa. Sau đó, Yoona tiếp tục làm sạch bằng sữa rửa mặt gốc nước để cuốn trôi hoàn toàn tạp chất còn sót lại, giúp da thông thoáng và sạch sâu hơn.

Để hỗ trợ làm sạch lỗ chân lông, Yoona kết hợp sử dụng mặt nạ đất sét Super Volcanic Pore của Innisfree, giúp kiểm soát dầu dư thừa, làm thông thoáng lỗ chân lông, đồng thời loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng, mang lại làn da mịn màng và tươi tắn.

Dưỡng ẩm

Đối với công đoạn cấp ẩm, Yoona áp dụng cách chăm sóc da theo kiểu cocktail - điều chỉnh tỷ lệ giữa serum và kem dưỡng sao cho phù hợp với tình trạng da từng ngày. Khi thời tiết ẩm hoặc da không quá khô, cô ưu tiên dùng nhiều serum với kết cấu nhẹ, giảm lượng kem để da vẫn đủ ẩm mà không bí. Ngược lại, vào những ngày da khô hoặc thiếu nước, Yoona tăng lượng kem dưỡng để khóa ẩm tốt hơn.

Các sản phẩm dưỡng ẩm của Innisfree là lựa chọn quen thuộc trong chu trình chăm sóc da của cô. Bên cạnh đó, Yoona cũng thường xuyên sử dụng mặt nạ giấy cấp ẩm và xịt khoáng, đặc biệt khi làn da có dấu hiệu khô ráp. Nhìn chung, quy trình dưỡng da của Yoona không cầu kỳ nhưng được điều chỉnh linh hoạt theo thời tiết và nhu cầu thực tế của làn da.

Serum ban đêm

Để duy trì làn da mịn màng và căng mướt, Yoona đặc biệt chú trọng bước serum ban đêm. Đây là thời điểm làn da bước vào quá trình phục hồi, nên việc bổ sung tinh chất phù hợp giúp da giữ ẩm tốt hơn và trông khỏe khoắn hơn vào sáng hôm sau.

Sản phẩm cô tin dùng là Advanced Night Repair Synchronized Multi Recovery Complex của Estée Lauder, một loại serum tập trung vào khả năng phục hồi và chống lão hóa. Công thức của sản phẩm hỗ trợ củng cố hàng rào da, giúp da thích nghi tốt hơn trước các tác động từ môi trường như ô nhiễm, ánh sáng xanh hay các yếu tố gây lão hóa sớm, từ đó giữ cho làn da mềm mịn, đều màu và tràn đầy sức sống.

Kem chống nắng

Trong chu trình chăm sóc da, kem chống nắng là bước Yoona tuyệt đối không bỏ qua, đặc biệt mỗi khi hoạt động ngoài trời. Việc thoa kem chống nắng giúp hạn chế cháy nắng, ngăn ngừa sự hình thành đốm nâu, làm chậm quá trình lão hóa sớm và giảm nguy cơ tổn thương da do tia UV. Yoona cũng từng chia sẻ rằng ngay cả khi ở trong không gian kín, làn da vẫn có thể tiếp xúc với tia cực tím từ ánh sáng tự nhiên và các nguồn sáng nhân tạo, vì vậy thói quen dùng kem chống nắng hằng ngày là điều rất cần thiết.

Về lựa chọn sản phẩm, các chuyên gia da liễu khuyến cáo nên ưu tiên kem chống nắng có khả năng bảo vệ phổ rộng, chỉ số SPF từ 30 trở lên và có khả năng chống nước nếu thường xuyên vận động ngoài trời. Để duy trì hiệu quả bảo vệ, kem chống nắng cũng cần được thoa lại sau mỗi 2 giờ, đặc biệt khi đổ mồ hôi hoặc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Duy trì lối sống lành mạnh

Bên cạnh quy trình chăm sóc da đều đặn, Yoona đặc biệt chú trọng đến lối sống hằng ngày để nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong. Cô duy trì thói quen ăn uống cân bằng, bổ sung nhiều trái cây tươi, uống đủ nước và ngủ đủ giấc nhằm hỗ trợ quá trình tái tạo da tự nhiên. Theo Yoona, việc ăn uống thiếu khoa học hoặc thường xuyên thiếu ngủ không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn khiến làn da dễ gặp các vấn đề như xỉn màu, mụn hay thâm sạm.

Ngoài ra, Yoona cũng rất coi trọng việc giữ tinh thần thoải mái. Căng thẳng kéo dài có thể khiến da trở nên nhạy cảm và dễ nổi mụn, vì vậy cô luôn cố gắng cân bằng công việc và nghỉ ngơi, hạn chế lo âu quá mức. Với Yoona, làn da đẹp không chỉ đến từ mỹ phẩm mà còn là kết quả của một lối sống lành mạnh và ổn định lâu dài.

