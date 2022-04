Dress code của Met Gala 2022 đã được công bố, dự sẽ khiến giới mộ điệu lóa mắt về độ xa hoa

Ngày 2/5 tới đây, Met Gala 2022 sẽ chính thức diễn ra, với chủ đề In America: An Anthology of Fashion (tạm dịch: Tuyển tập thời trang ở Mỹ). Cuối mỗi thiệp mời tham dự Met Gala gửi đi vào mùa xuân là 1 dòng chữ tuy nhỏ nhưng vô cùng quan trọng: dress code. Theo Vogue đưa tin, dress code cho Met Gala sắp tới là 2 màu: vàng đồng và trắng.

Met Gala 2022 yêu cầu những người tham dự tái hiện lại sự hưng thịnh trong thời kì vàng son của New York, giai đoạn từ năm 1870 đến 1890. Đây là một trong những thời kì thịnh vượng nhất, thay đổi văn hóa và công nghiệp hóa diễn ra mạnh chưa từng có, khi mà những tòa nhà chọc trời và tài sản sinh sôi khủng khiếp chỉ sau 1 đêm.

Đối với giới thượng lưu, thời trang trong thời kỳ đó là một sự quá đà. Nhờ những cải tiến của máy dệt chạy bằng điện và hơi nước, việc sản xuất vải trở nên nhanh và rẻ hơn. Do đó, trang phục của phụ nữ thường có sự kết hợp của nhiều loại vải dệt, như sa tanh, lụa, nhung và tua rua, tất cả đều được trang trí bằng các họa tiết nổi bật như ren, nơ, diềm xếp...

Trang phục dự tiệc của 1 cặp đôi lúc đó

Màu sắc phong phú và thiên về các tông màu ngọc trầm. Màu sáng hơn chỉ được mặc ở nhà, vì chúng không thực tế khi đi dạo trên đường phố New York. Mũ là vật dụng cần thiết khi đi ra ngoài và thường được trang trí bằng lông vũ. Corset đã trở nên phổ biến, trong những năm 1870 đến cuối những năm 1880, phụ nữ mặc áo ngực để kéo dài lưng.

Tuy nhiên, đến những năm 1890, chúng không còn hợp thời nữa, được thay thế bằng những chiếc áo măng tô, váy hình chuông và kiểu tóc xù. Tính thẩm mỹ này phổ biến rộng rãi hơn nữa bởi họa sĩ minh họa Charles Dana Gibson, người có những hình minh họa bằng bút và mực về Gibson Girl đã rất phổ biến trên các ấn phẩm và quảng cáo.

Gibson Girl với body đồng hồ cát

Điều đó không có nghĩa tất cả thời trang của Thời đại Mạ vàng đều là trang trọng. Khi các hoạt động ngoài trời như đi xe đạp và quần vợt trở nên phổ biến trong giới mộ điệu, quần áo thể thao lần đầu tiên trở thành một phần không thể thiếu trong tủ quần áo của mọi người. Nhiều phụ nữ đã sử dụng một bộ quần áo sơ mi, hoặc một chiếc váy dài kết hợp với một chiếc áo cánh nữ tính, giúp cho việc di chuyển dễ dàng hơn.



Tuy nhiên, tiệc tùng, vũ hội đã mang đến phong cách xa hoa nhất mà đất nước này từng thấy. Vở opera, nơi thường được cấp trên lui tới, có quy định nghiêm ngặt về trang phục. Phụ nữ mặc váy vải tuyn để hở vai, áo choàng lót lông sang trọng và găng tay dài đến khuỷu tay, trong khi nam giới đội mũ chóp. Những năm 1880 cũng chứng kiến sự xuất hiện của tuxedo ở Mỹ. Những bữa tiệc trang phục lộng lẫy được tung ra bởi những nữ tiếp viên tài năng nhất trong ngày đã tạo nên những phong cách thời trang điên cuồng và viển vông.

Chỉ gần 1 tháng nữa thôi, câu trả lời về trang phục cho Met Gala 2022 sẽ được hé lộ. Với những ai vẫn đang nghiền ngẫm về trang phục của Met Gala năm nay, có lẽ bạn nên đọc về câu trích dẫn viết về Nữ bá tước Olenska từ Thời đại của Edith Wharton: “Mọi thứ về cô ấy đều lung linh và lấp lánh nhẹ nhàng, như thể chiếc váy của cô ấy đã được dệt nên từ những chùm nến, và khi cô ấy ngẩng cao đầu, đó giống như một người phụ nữ xinh đẹp đang thách thức một loạt các đối thủ."



Ảnh: Tổng hợp