Drama làng mẫu Tây hồi đó: Có 2 chân dài bình thường thì chụp hình thân lắm nhưng sau lưng thì nghi người kia trộm miếng độn ngực

Điều thú vị của những tấm hình là luôn có những câu chuyện đằng sau chúng. Ví dụ như drama của hai nàng siêu mẫu đình đám thập niên 90 Kristen McMenamy và Linda Evangelista đây.

Linda Evangelista (trái) và Kristen McMenamy (phải)

Khi ấy Gianni Versace vẫn còn sống và BST Xuân - Hè 1996 của ông sắp sửa bắt đầu thì phía trong cánh gà lại xảy ra một trận hỗn chiến. Donatella Versace, em gái của NTK hồi tưởng: "Lúc ấy Kristen McMenamy bước vào với mái tóc nhuộm vàng nhưng chân tóc thì màu đen, vừa hay Linda Evangelista cũng xuất hiện với bộ tóc y hệt, thế là hai nàng bắt đầu cãi nhau um tỏi lên xem ai mới là người diện kiểu tóc này trước. Chưa hết, họ thậm chí còn gọi cho nhà tạo mẫu tóc, người phối màu tóc ở New York và cả tôi đến để phân định xem ai mới là người khởi xướng trend này. Chúa ơi, nó còn hơn cả một trận chiến ấy chứ!"

Đây chính là Kristen McMenamy trong bộ tóc "kick war"

Và đây là tóc Linda Evangelista hôm ấy

Nhưng drama nào chỉ dừng ở đó. Donatella ngao ngán kể tiếp: "Tôi còn nhớ trong một show diễn khác Linda phải dùng miếng độn ngực để diễn, nhưng khi sắp lên sàn thì cô ấy 'phát rồ' vì không tìm thấy một bên ngực còn lại. Thế là hậu trường tràn ngập tiếng hét 'Cái ngực còn lại của tôi đâu? Cái ngực còn lại của tôi đâu? (nguyên văn: Where is my boob? Where’s my boob?) Chắc chắn nhỏ Kristen lại lấy rồi. Chính nhỏ đó chứ không ai khác!'"

Dẫu địa vị của Kristen không bằng Linda nhưng xét về độ xéo xắt thì cũng "kẻ tám lạng, người nửa cân". Nói chung trong những môi trường phức tạp, hỗn loạn như nghề mẫu thì drama, bất đồng là điều khó tránh khỏi. Nhiều cô chỉ tương thân tương ái lúc chụp hình chung nhưng trong thâm tâm thì mong tiếng hô "Xong" của thợ ảnh còn hơn cả mẹ đi chợ về.

"Bộ nhìn Linda giống muốn bị thơm má lắm hả?"

