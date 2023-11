Dr. Baumann nâng cấp phiên bản tắm trắng da tại nhà: Chất lượng Đức, giá cả Việt

Điểm nhấn của hội nghị là sự ra mắt đột phá của bộ đôi cấp trắng da an toàn Skin Whitening. Đặt chân đến thị trường Việt Nam lần này, Dr. Baumann tận tâm mang đến cho chị em phụ nữ Việt cơ hội trải nghiệm sản phẩm cấp trắng da tối tân từ Đức - Thụy Sỹ với mức giá hợp lý nhất!



Dr. Baumann được ra đời từ năm 1989, với sự đồng nghiên cứu, sáng lập của hai chuyên gia Thomas Baumann và Ernst Walter Henrich. Sau hơn 33 năm phát triển, Dr. Baumann đã trở thành biểu tượng làm đẹp chuẩn khoa học tại Đức - Thụy Sĩ, được tin dùng tại hơn 48 quốc gia trên toàn thế giới nhờ vào tôn chỉ "First Do No Harm", không chấp nhận bất kỳ thành phần nào có hại và dư thừa trên da trong bảng thành phần sản phẩm.

Đông đảo khách mời tham dự là các CEO lớn tại các cơ sở làm đẹp uy tín trên toàn quốc

Trong hội nghị lần này, tiến sỹ Baumann sẽ xoáy sâu vào xu hướng tắm trắng, trị nám xâm lấn bằng laser, peel, meso, cũng như các chất chống nắng hóa học, chất bảo quản, hương liệu, dầu khoáng,... gây hại được bệnh viện và báo đài trong ngoài nước cảnh báo về nguy cơ dài lâu với sức khỏe và làn da.



Tiến sỹ Baumann nhấn mạnh: "Mặc dù chưa rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng các bằng chứng thống kê từ bệnh viện cho thấy mối liên hệ giữa việc sử dụng những thành phần hóa học trong mỹ phẩm và nguy cơ mắc ung thư là rất cao. Điều này đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ Việt Nam, nơi có nhu cầu cao về sản phẩm làm trắng da, trị nám. Tôi khuyến cáo người tiêu dùng nên tránh xa những thành phần có thể gây hại này để bảo vệ làn da và sức khỏe của chính mình".

Tiến sỹ Baumann đã trực tiếp chia sẻ về các liệu pháp tắm trắng, trị nám kém khoa học

Trước những quan ngại về sức khỏe của người tiêu dùng Việt, dựa trên quan điểm xem khách hàng như chính người người thân của mình, Tiến sỹ Baumann đã không ngừng nghiên cứu và cho ra mắt giải pháp cấp trắng da Skin Whitening với bộ đôi Whitening Body Lotion dưỡng sáng da và Whitening Cream cấp cứu da nám an toàn ngay tại nhà, không cần xâm lấn, can thiệp sâu vào da, hay sử dụng các chất tẩy lột được cảnh báo nguy hiểm như Corticoid, Hydroquinone, Thủy ngân,...



Bộ đôi cấp trắng da Skin Whitening Technology

Chuyên gia Baumann tâm huyết chia sẻ "Điểm ưu việt bộ đôi quyền năng này là sự kết hợp tối ưu dựa trên quy chuẩn "Đúng thành phần - Đúng liều lượng - Đúng tổ hợp" và giải pháp liposome đẩy tinh chất đa tầng. Bảng thành phần vượt qua tiêu chuẩn kiểm duyệt Bionome, tập trung chăm sóc sức khỏe làn da bằng tổ hợp hoạt chất chất lượng cao như Niacinamide, Axit Tranexamic (Tăng tác dụng khi kết hợp với Niacinamide) , Alpha Arbutin, Vitamin E tự nhiên nguyên chất, Sodium Ascorbyl Phosphate (vitamin C), mang đến hiệu quả giảm nám cao, trắng da vượt trội và an toàn cho sức khỏe".



Bên cạnh đó, chuyên gia Baumann cũng đề cao trải nghiệm sản phẩm trên da, chuyên gia cho biết "Chúng tôi thấu hiểu sự phiền toái của chị em sử dụng các sản phẩm tắm trắng gây bết rít, bóng nhờn, bí bách khó chịu hay các loại kem đặc trị nám gây bỏng rát, châm chích. Bộ đôi sản phẩm Skin Whitening Technology từ Dr. Baumann sẽ mang đến cảm giác dịu nhẹ trên da sau mỗi lần chạm, từng giọt lotion sẽ nhanh chóng thẩm thấu, mướt mịn, mang đến cho da cảm giác thư giãn, thoải mái như đang được chăm sóc ở spa ngay tại nhà".

Đồng hành cùng với thương hiệu Dr. Baumann ngay từ những ngày đầu, CEO Đào Thị Hồng Hạnh đã chia sẻ về lý do tin chọn Dr. Baumann cho khách hàng tại Đào Hạnh Spa & Clinic, chuyên gia Hồng Hạnh cho biết "Dù xuất hiện muộn màng tại thị trường Việt Nam, nhưng Dr. Baumann lại nhanh chóng chứng minh được đẳng cấp với tiêu chuẩn Bionome, không chứa hơn 2000 hoá chất gây hại cho sức khỏe và làn da. Sự minh bạch và rõ ràng trong từng sản phẩm là lý do khiến tôi tin tưởng và cam kết kinh doanh lâu dài, bền vững với thương hiệu".

CEO Đào Thị Hồng Hạnh chụp hình cùng chuyên gia Baumann tại hội nghị

Sự kiện từ Dr. Baumann đã một lần nữa gây tiếng vang lớn trong ngành công nghiệp làm đẹp, mang công nghệ tiên tiến trên thế giới đến gần hơn với phụ nữ Việt Nam hiện đại. Bộ đôi sản phẩm cấp trắng da cao cấp của Dr. Baumann chắc chắn sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu của chị em phụ nữ Việt trong thời gian tới!



Dr. Baumann - Dược mỹ phẩm thuần chay Bionome của chuyên gia da liễu Đức

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH TM Dược Mỹ Phẩm D&D

Showroom: 397B Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM

Trung tâm huấn luyện: 85 Mai Hắc Đế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: 028 3929 1176 hoặc 0938 137 786 - 0988 222 549

Email: info@drbaumann.vn