Dòng mỹ phẩm Olahay đạt chứng nhận FDA của Mỹ

Chứng nhận FDA là tiêu chuẩn thể hiện một sản phẩm đáp ứng những quy định nghiêm ngặt của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), liên quan đến những danh mục thuộc đơn vị này quản lý, và được phép lưu hành trên thị trường Mỹ. Bất cứ nhà xuất khẩu nào nếu muốn đưa sản phẩm của mình vào Mỹ đều phải phải tuân thủ tất cả những yêu cầu khắt khe của tổ chức này và đạt được giấy chứng nhận FDA.

Sản phẩm có chứng nhận FDA sẽ chứng minh được về thành phần, xuất xứ, nên tuyệt đối an toàn cho người sử dụng. Do vậy các sản phẩm này luôn được đánh giá cao và là minh chứng cho chất lượng, độ tin cậy.

Chứng nhận FDA là "tấm hộ chiếu" để Olahay có thể lưu hành tại Mỹ và các thị trường khó tính khác trên toàn cầu

FDA ra đời nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng Mỹ khi sử dụng các sản phẩm thực phẩm, dược phẩm, do đó các tiêu chuẩn vô cùng nghiêm ngặt, đồng thời thủ tục đăng ký xin cấp chứng nhận cũng qua nhiều quy trình khắt khe. Vì vậy, đạt được chứng nhận FDA là một thử thách lớn đối với các nhà nghiên cứu, sản xuất.

Với việc đạt tới thang giá trị chuẩn FDA, Olahay tiếp tục khẳng định là một dòng mỹ phẩm an toàn và chất lượng cao. Giấy chứng nhận quốc tế này cũng đồng nghĩa với việc Olahay sở hữu "tấm hộ chiếu" để được phép lưu hành tại Mỹ và các thị trường khó tính khác trên toàn cầu.

Theo CEO Trần Thị Kim Liên, Giám đốc công ty TNHH Liên Thị, nhà sáng lập thương hiệu Olahay, với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn da và kinh doanh các sản phẩm làm đẹp, bà luôn khát khao tạo ra được một thương hiệu mỹ phẩm sạch, chất lượng tốt, hiệu quả cao, giải quyết được những nỗi đau về làn da cho phụ nữ Việt Nam.

Bà Trần Thị Kim Liên, Giám đốc công ty TNHH Liên Thị, tại nhà máy sản xuất mỹ phẩm Olahay

Chính vì vậy, ngay khi thành lập Olahay, bà và toàn thể ban lãnh đạo công ty đã chỉn chu từ khâu lựa chọn nguồn nguyên liệu nhập khẩu cao cấp, nhà máy sản xuất đáp ứng các yêu cầu khắt khe, cho đến các thủ tục pháp lý minh bạch, rõ ràng. Mục tiêu của Liên Thị là tạo ra một dòng sản phẩm "made in Việt Nam" đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, để khách hàng Việt có thể tiếp cận với các sản phẩm làm đẹp an toàn, hiệu quả. Sản phẩm sẽ khẳng định sức cạnh tranh của mỹ phẩm nội địa và vươn tới nhiều quốc gia trên thế giới.

Hiện Olahay tập trung vào các sản phẩm chủ lực về đặc trị nám, trị mụn, chăm sóc và làm trắng da. Cho đến nay, một trong những điểm mạnh lớn nhất mà thương hiệu chinh phục khách hàng, đó là sự thân thiện với làn da và sức khỏe người sử dụng. Các sản phẩm đều dùng nguồn nguyên liệu nhập khẩu cao cấp từ các nước có nền công nghiệp mỹ phẩm tiên tiến như Pháp, Mỹ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Mặt khác, công ty hợp tác sản xuất cùng nhà máy đạt chuẩn cGMP. Đây là nhà máy được chuyển giao 100% công nghệ từ Hàn Quốc, có kinh nghiệm nhiều năm sản xuất mỹ phẩm sạch và an toàn. Quá trình sản xuất luôn được kiểm nghiệm nghiêm ngặt và đạt các tiêu chuẩn về an toàn do Bộ & Sở y tế quy định.

Bà Trần Thị Kim Liên, Giám đốc công ty TNHH Liên Thị và đại lý trong một buổi đào tạo chuyên sâu về dòng sản phẩm Olahay

Nhờ sự lành tính và hiệu quả, sản phẩm đã tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường mỹ phẩm trong nước. Bên cạnh đó, Olahay cũng đã có mặt tại nhiều thị trường nước ngoài như Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản...

Ngoài các dòng sản phẩm theo công nghệ Hàn Quốc, hiện Liên Thị đã dần nâng cấp Olahay lên phân khúc cao cấp hơn theo công nghệ và nguyên liệu nhập khẩu từ châu Âu, Mỹ. Bước đi này nhằm tạo ra sự đột phá, giúp Olahay đủ sức cạnh tranh với các thương hiệu ngoại.

Chia sẻ thêm về chứng nhận quốc tế quan trọng trên, CEO Trần Thị Kim Liên cho hay: "Trong sự hội nhập sâu sắc và sự cạnh tranh quyết liệt hiện nay, các thương hiệu mỹ phẩm Việt muốn phát triển lâu dài, bền vững đều cần phải minh bạch, rõ ràng từ thành phần, nguồn gốc, xuất xứ, quy trình sản xuất, đóng gói... nhằm mang đến cho người tiêu dùng dòng sản phẩm chất lượng tốt nhất. Đó là lý do Liên Thị quyết liệt theo đuổi thực hành, sản xuất tốt mỹ phẩm và đạt các chứng nhận chuẩn quốc tế, để khách hàng khi sử dụng mỹ phẩm Olahay luôn an tâm về tính an toàn và hiệu quả".

