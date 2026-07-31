Đồng hồ nam trở lại: Phụ kiện thời trang tạo dấu ấn phong cách

Khi nam giới muốn ăn mặc có điểm nhấn hơn

Trong vài năm gần đây, cách ăn mặc của nam giới đã thay đổi rõ rệt. Nhiều người không còn dừng ở quần áo vừa vặn hay một đôi giày sạch sẽ, mà bắt đầu chú ý hơn đến những chi tiết nhỏ giúp hoàn thiện diện mạo. Trong bối cảnh đó, đ ồ ng h ồ nam trở lại như một món phụ kiện dễ dùng, kín đáo nhưng đủ tạo khác biệt.

Điểm thú vị là đồng hồ hợp với nhiều hoàn cảnh. Đi làm, gặp khách hàng, đi cà phê cuối tuần hay dự tiệc nhẹ, một chiếc đeo tay đúng kiểu vẫn tạo cảm giác người dùng chăm chút cho hình ảnh cá nhân mà không cần quá phô trương.

Đồng hồ giờ không chỉ là công cụ xem giờ

Điện thoại đã khiến việc xem giờ trở nên quá tiện, nhưng đó cũng là lý do vai trò của đ ồ ng h ồ dịch chuyển mạnh sang thời trang. Thay vì cạnh tranh với smartphone ở công năng, đồng hồ ngày nay được chọn vì cảm giác đeo, sự đồng điệu với trang phục và khả năng tạo dấu ấn riêng.

Với nhiều nam giới, một chiếc mặt tròn tối giản đi cùng dây kim loại tạo cảm giác gọn gàng, trưởng thành. Đây là kiểu dễ đeo hằng ngày, đặc biệt hợp môi trường công sở hoặc phong cách smart casual.

MVW SS050326-02 cho thấy vì sao kiểu mặt tròn tối giản và dây kim loại vẫn dễ chinh phục nam giới theo đuổi vẻ ngoài chỉn chu.

Từ tối giản đến thể thao, lựa chọn đã đa dạng hơn nhiều

Sức hút của đồng hồ nam còn đến từ việc thị trường hiện có rất nhiều phong cách khác nhau. Người thích vẻ thanh lịch có thể chọn những mẫu mặt sáng, dây da hoặc dây kim loại mảnh. Trong khi đó, nhóm ưa phong cách mạnh mẽ thường tìm đến thiết kế đa tầng, mặt phụ nổi bật và tông màu cá tính hơn.

Ở phân khúc dễ tiếp cận, các mẫu của MVW phù hợp với người mới bắt đầu đeo đồng hồ như một phụ kiện thời trang. Nếu thích nét thể thao hiện đại, nhiều người vẫn ưu tiên các dòng Casio Edifice với mặt số khỏe khoắn, dễ phối cùng sơ mi, polo lẫn trang phục cuối tuần.

Casio Edifice EQB-1200HG-1ADR phù hợp với nhóm người dùng muốn chiếc đeo tay tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại hơn cho trang phục.

Bên cạnh đó, các mẫu Orient dây da, mặt chronograph hoặc phối màu cổ điển lại hợp với người thích phong cách trưởng thành, nhấn vào chiều sâu của tổng thể thay vì sự nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Orient RA-TX0306S10B là ví dụ cho xu hướng chọn đồng hồ như một điểm nhấn mang tính phong cách, không chỉ đơn thuần để xem giờ.

Vì sao xu hướng này dễ tiếp tục

Việc nam giới quay lại đeo đồng hồ không hẳn là một trào lưu ngắn hạn. Khi thời trang nam ngày càng đề cao sự gọn gàng, tính cá nhân và các chi tiết hoàn thiện, đồng hồ có lợi thế vì vừa thực dụng vừa mang tính thẩm mỹ. Nó không đòi hỏi người dùng phải thay đổi quá nhiều, nhưng vẫn đủ để một bộ đồ cơ bản trở nên có chủ đích hơn.

Thêm vào đó, đồng hồ cũng là món phụ kiện dễ chọn theo từng giai đoạn: người trẻ có thể bắt đầu từ kiểu tối giản, dân văn phòng thiên về thiết kế thanh lịch, còn người thích sự khác biệt có thể chọn mẫu thể thao hoặc kiểu mặt số nhiều chi tiết.

Chọn đồng hồ thế nào để không bị "lệch" phong cách?

Nếu thường mặc sơ mi, quần tây hoặc đồ trung tính, nên ưu tiên mặt số gọn, màu dễ phối và dây kim loại hoặc dây da đơn giản. Ngược lại, nếu phong cách thiên về năng động, đồng hồ có thiết kế khỏe, dày dặn và nhiều lớp mặt số sẽ hợp hơn.

Điểm quan trọng là đồng hồ nên hỗ trợ tổng thể thay vì lấn át trang phục. Một chiếc phù hợp thường khiến người đối diện thấy bạn chỉn chu hơn, chứ không tạo cảm giác cố gắng quá mức.

Với người đang muốn tìm một mẫu đeo hằng ngày, Thế Giới Di Động hiện có nhiều lựa chọn đồng hồ nam chính hãng với mức giá tốt, nổi bật ưu đãi giảm đến 50% theo thông tin từ trang ngành hàng. Đây cũng là nơi hỗ trợ trả góp 0%, kèm bảo hành chính hãng, phù hợp cho người muốn mua chiếc đầu tiên hoặc tìm thêm một mẫu để thay đổi theo từng phong cách ăn mặc.

Một món nhỏ, nhưng đủ thay đổi diện mạo

Sự trở lại của đồng hồ trên cổ tay nam giới phản ánh một thay đổi rõ trong cách chăm chút hình ảnh cá nhân. Khi phụ kiện không còn là phần "có cũng được", một chiếc đồng hồ phù hợp có thể trở thành chi tiết nhỏ nhưng đủ giúp tổng thể trông chững chạc, có gu và đáng nhớ hơn.