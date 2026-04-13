Sân khấu mở màn của Coachella 2026 đã chứng kiến sự trở lại đầy thú vị của một biểu tượng - Justin Bieber với tư cách headliner có cát-xê cao nhất lịch sử lên đến 10 triệu đô la (hơn 263 tỷ đồng), nhưng những gì nam ca sĩ mang lên sân khấu lại khiến thế giới "chia phe" giữa thất vọng và hạnh phúc dâng trào.

Nhóm chỉ trích cho rằng Justin xuất hiện quá "tùy tiện" trong bộ outfit gồm hoodie, t-shirt và quần short như vừa từ nhà bước thẳng lên sân khấu hoành tráng nhất nhì sự nghiệp mà không có bất kỳ nỗ lực styling nào. Thế nhưng, khi soi kỹ vào outfit này, cộng đồng mạng Việt Nam lại bất ngờ phát hiện ra một niềm tự hào không hề nhỏ. Bên cạnh chiếc hoodie và t-shirt quen thuộc của SKYLRK, đôi boots cao cổ của LOEWE, chiếc quần Puffa Shorts mà chính chủ diện là một thiết kế đến từ cái tên Việt: LỰU ĐẠN.

Justin Bieber bị cho là khá sơ sài trong set diễn được mong đợi ở Coachella 2026...

...nhưng với người hâm mộ chân chính của nam ca sĩ, họ sẵn sàng chấp nhận một phiên bản Justin mới điềm tĩnh và sâu lắng hơn.

Khoảnh khắc dòng chữ tiếng Việt nguyên bản xuất hiện chớp nhoáng trên màn hình lớn của một sự kiện âm nhạc tầm cỡ quốc tế đã thực sự khiến người hâm mộ tại quê nhà cảm thấy "nở mũi". Đây không phải là sự tình cờ, bởi Justin Bieber vốn là một khách hàng thân thiết đã nhiều lần chọn thương hiệu này để đồng hành trong những lần xuất hiện quan trọng nhất.

Khoảnh khắc đang được các fan chia sẻ rộng rãi.

Chiếc quần short của LỰU ĐẠN có giá 535$ (14 triệu đồng).

Đứng sau cái tên đầy gai góc này chính là Hung La, một nhà thiết kế người Mỹ gốc Việt hiện đang sống và làm việc tại London. LỰU ĐẠN được anh thành lập vào năm 2021 và chính thức ra mắt vào năm 2022 như một dự án cá nhân đầy tham vọng. Profile của NTK này là điều khiến bất kỳ ai đam mê thời trang cũng phải nể phục khi anh tốt nghiệp Thạc sĩ tại Royal Academy of Fine Arts ở Antwerp - một trong những ngôi trường thời trang danh giá bậc nhất thế giới. Trước khi tạo nên đế chế riêng, anh từng đi theo con đường mà ít người Việt nào dám mơ khi học việc cùng Nicolas Ghesquière tại Balenciaga và sau đó là Phoebe Philo tại Celine.

NTK gốc Việt Hung La

Trước khi LỰU ĐẠN ra đời, Hung La cùng vợ và người bạn đồng hành sáng tạo Léa Dickley - người từng làm việc cho Alexander McQueen và Rick Owens - đã cùng tạo nên Kwaidan Editions, thương hiệu womenswear từng lọt vào chung kết giải thưởng LVMH Prize năm 2018. Tuy nhiên, LỰU ĐẠN mới chính là nơi để Hung La kể câu chuyện về bản sắc mà mình chưa có cơ hội bày tỏ suốt nhiều năm trong ngành. Anh chọn cái tên này không chỉ để nghe cho ngầu, mà để tái định nghĩa hình tượng người đàn ông châu Á: sự tự do, bất tuân thay vì những khuôn mẫu rập khuôn mà Hollywood đã gán ghép suốt nhiều thập kỷ.

Justin Bieber là một khách hàng khá quen mặt của LỰU ĐẠN.

Cảm hứng thẩm mỹ của thương hiệu được khơi nguồn từ hình ảnh giang hồ châu Á trong những thước phim điện ảnh thập niên 80-90 như Người Trong Giang Hồ, hay những băng đảng bōsōzoku của Nhật Bản. Đó là sự giao thoa giữa nét nguy hiểm và sự lãng mạn đặc trưng, được thể hiện qua những chiếc áo lụa in họa tiết rắn, hổ, báo hoa mai hay những mẫu áo da bóng rộng thùng thình và quần jeans ống loe đầy phong trần.

Từng sản phẩm như một cảnh phim mà Hung La đã xem đi xem lại từ nhỏ, và giờ đây, nó đang hiên ngang bước ra sân khấu thế giới cùng những ngôi sao toàn cầu như Jung Kook, Billie Eilish hay Felix. Việc một cái tên nguyên bản tiếng Việt xuất hiện cùng các biểu tượng âm nhạc quốc tế không chỉ là câu chuyện về thời trang, mà còn là một niềm hạnh phúc khó tả đối với cộng đồng người hâm mộ Việt Nam.

Jung Kook và chiếc hoodie zip của LỰU ĐẠN sold out lập tức sau 1 livestream.

Billie Eilish và chiếc bomber tại Met Gala after party 2023.

Lewis Hamilton