Tuần trước, một bé trai tên Anderson Lewis V. đã tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô ở thành phố Little Rock, Arkansas, Mỹ. Kiara McCrone - mẹ nuôi Anderson Lewis V cho biết con trai đã bị bỏ lại trong xe hơn tám tiếng đồng hồ bên ngoài một trung tâm giữ trẻ. Theo tài liệu tòa án, chủ trung tâm giữ trẻ đã đón Anderson từ người mẹ nuôi và lái xe đưa cậu bé đến trung tâm, nhưng quên mất cậu bé vẫn ở trong xe.

Người mẹ đau xót đặt câu hỏi trong nghẹn ngào rằng làm sao một người trông trẻ có thể quên mất đứa bé, họ đã bị xao nhãng bởi điều gì và tại sao không một ai nghe thấy tiếng đứa trẻ kêu cứu. Sau vụ việc thương tâm này, Sở Giáo dục Arkansas đã quyết định đóng cửa nhà trẻ nơi xảy ra sự cố.

Theo báo cáo điều tra, bà Hope Jones (62 tuổi) - chủ trung tâm giữ trẻ nói với cảnh sát rằng Anderson Lewis V. được tìm thấy bên trong xe của bà. Jones cho biết bà đã bị phân tâm khi đến chỗ làm và để quên bé trong ghế ngồi ô tô trên xe bán tải. Sau đó, Jones tiếp tục bỏ quên Anderson Lewis V. trong lúc điểm danh và không nhớ liệu tên bé có trong danh sách vắng mặt hay không.

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Chỉ đến khi Jones và đồng nghiệp xem xe vào cuối ngày, họ mới phát hiện Anderson Lewis V. nằm bất động trong ghế xe. Sau đó, Jones đã đưa Anderson Lewis V. vào trong để cố gắng hồi sức cho bé. Cảnh sát cho biết Anderson Lewis V. đã được xác nhận tử vong ngay sau khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, và nhiệt độ cơ thể của em là 110 độ F (~43 độ C).

Hiện, đài tưởng niệm Anderson Lewis V. đã được dựng lên bên ngoài trung tâm giữ trẻ. Bà McCrone cho biết bà sẽ tiếp tục đấu tranh cho công lý của con trai mình. Chủ nhà trẻ hiện đang phải đối mặt với cáo buộc giết người vì hành vi bỏ quên trẻ sơ sinh trong xe hơi dưới thời tiết nóng bức.

Theo Yahoo News