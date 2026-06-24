Là một trong những "tiểu hoa" lứa 95 được đánh giá cao về diễn xuất, Lý Lan Địch nhiều lần lấn lướt Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân với các tác phẩm ấn tượng. Những ngày gần đây, cái tên Lý Lan Địch bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội xứ Trung khi một đoạn video cũ ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên tham dự sự kiện bị "đào" lại.

Trong clip, nhiều cư dân mạng cho rằng chiếc váy maxi hoa rộng rãi đã vô tình khiến vóc dáng của mỹ nhân sinh năm 1999 trông đầy đặn hơn bình thường. Thậm chí, một bộ phận fan còn tràn vào tài khoản phòng làm việc để chất vấn về việc quản lý hình thể của cô.

Đoạn clip Lý Lan Địch bị nhận xét là có phần thừa cân. Nguồn: Weibo

Điều khiến nhiều người bất ngờ là clip này thực chất đã được đăng từ ngày 17.4, nhưng đến gần đây lại bất ngờ bị "đào" lại và lan truyền mạnh mẽ giữa lúc tranh cãi về vóc dáng của cô đang nóng lên.

Lý Lan Địch có phần mũm mĩm hơn khi mặc chiếc váy hoa maxi này. Nguồn: Weibo

Theo nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc: "Fan vừa mới xông vào phòng làm việc chất vấn thì phía phòng làm việc đã đăng video Lý Lan Địch tập luyện. Cô ấy không chỉ một lần bị chê chuyện quản lý vóc dáng, khá giống Quan Hiểu Đồng, luôn trong quá trình giảm cân nhưng vẫn thường bị nhận xét là có tỷ lệ mỡ cơ thể cao".

Khi đó, Lý Lan Địch diện một thiết kế maxi họa tiết hoa mang phong cách nàng thơ. Phom váy rộng, chất liệu mềm rũ cùng những tầng bèo nhẹ tạo cảm giác bay bổng, lãng mạn. Tuy nhiên, kiểu dáng này lại không thực sự tôn lên ưu điểm vóc dáng của người đẹp, thậm chí khi xuất hiện qua video chưa chỉnh sửa còn khiến tổng thể diện mạo nữ diễn viên trông có phần tròn trịa hơn.

Trong khi đó, loạt hình ảnh được phòng làm việc đăng tải lại cho thấy một diện mạo khác hẳn. Chiếc váy vẫn giữ vẻ nữ tính, mềm mại nhưng ôm vừa vặn cơ thể, giúp Lý Lan Địch toát lên hình ảnh nàng thơ đúng nghĩa. Mái tóc xoăn dài cùng layout makeup nhẹ nhàng càng làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng vốn là thương hiệu của cô.

Ảnh được phòng làm việc của mỹ nhân sinh năm 1999 đăng trên MXH cho thấy cô nàng không hề thừa cân. Nguồn: weibo

Nhiều khán giả cũng cho rằng vấn đề không nằm ở cân nặng mà chủ yếu đến từ góc quay, chất liệu trang phục và cách lựa chọn phom dáng. Bởi thực tế, Lý Lan Địch vốn không sở hữu thân hình quá mảnh mai kiểu "mình dây", nhưng lại có tỷ lệ gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú và phong cách nữ tính đặc trưng.

Chính vì vậy, những thiết kế có phần chiết eo rõ ràng, chất liệu đứng dáng hoặc váy chữ A nhẹ nhàng thường giúp cô ghi điểm hơn những mẫu váy suông rộng.

Đáng chú ý, ngay sau đó, phía phòng làm việc của Lý Lan Địch đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh nữ diễn viên chăm chỉ tập gym, quản lý vóc dáng và chế độ ăn nghiêm ngặt.

Lý Lan Địch chăm chỉ tập luyện, giữ vóc dáng ở mức cân đối nhất. Nguồn: Weibo

Thực tế, đây không phải lần đầu Lý Lan Địch vướng tranh cãi liên quan đến ngoại hình. Từ khi nổi tiếng với vai diễn trong Xin chào ngày xưa ấy , nữ diễn viên luôn được yêu thích nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, gương mặt trong trẻo và khí chất "thanh xuân vườn trường".

Tuy nhiên, khác với chuẩn mình hạc xương mai phổ biến của làng giải trí Hoa ngữ, minh tinh sinh năm 1999 sở hữu khung xương nhỏ nhưng có đường nét đầy đặn, đặc biệt là phần vai và cánh tay. Chính điều này khiến cô nhiều lần bị nhận xét "có da có thịt" hơn đồng nghiệp cùng trang lứa.

Dẫu vậy, việc một đoạn video cũ bị "đào" lại rồi kéo theo làn sóng tranh luận về ngoại hình cũng cho thấy áp lực khắt khe mà các nữ nghệ sĩ Hoa ngữ phải đối mặt.