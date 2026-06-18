Sau thành công của loạt tác phẩm đình đám như The Glory (đối đầu với Song Hye Kyo) và Lies Hidden in My Garden , Lim Ji Yeon tiếp tục trở thành cái tên giữ vững được sức hút với My Royal Nemesis ( Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi) . Không chỉ ghi dấu bởi khả năng diễn xuất ngày càng trưởng thành, nữ diễn viên còn nhận được nhiều lời khen nhờ nhan sắc cuốn hút, thần thái biến hóa cùng sức hút đặc biệt trên màn ảnh. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho sự nghiệp đang thăng hoa, Lim Ji Yeon mới đây lại gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ nỗi lo về việc tuổi tác đang dần thay đổi.

Lim Ji Yeon có được thành công tiếp theo với bộ phim My Royal Nemesis. (Ảnh: Instagram)

Trong tập mới của chương trình You Quiz on the Block, Lim Ji Yeon có dịp nhìn lại câu nói từng gây chú ý của cô cách đây 3 năm. Khi đó, sau thành công của The Glory , nữ diễn viên từng chia sẻ mong muốn trở thành một người phụ nữ có thể “già đi thật phong cách”, thậm chí minh tinh xứ Hàn còn nói rằng muốn quá trình lão hóa diễn ra nhanh chóng để có thể chứng kiến bản thân trưởng thành theo thời gian.

Nhắc lại phát ngôn này, Lim Ji Yeon bất ngờ thừa nhận bản thân đã thay đổi suy nghĩ. Khi được MC Yoo Jae Suk nhắc lại câu nói năm xưa, nữ diễn viên bật cười và chia sẻ: “Tôi không biết tại sao mình lại nói như vậy. Mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh”. Cô thú nhận rằng trước đây từng mong muốn được già đi một cách đẹp đẽ, nhưng hiện tại lại chỉ muốn thời gian trôi chậm hơn.

“Bây giờ tôi thật sự muốn mình già đi từ từ. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi cảm thấy sợ”, Lim Ji Yeon chia sẻ một cách chân thành. Nữ diễn viên còn hài hước nói rằng cô không còn mong chờ sinh nhật như trước: “Tôi hy vọng năm sau sẽ không đến. Sinh nhật sắp tới rồi nhưng tôi hy vọng nó đừng đến. Bây giờ sinh nhật không còn được chào đón nữa”.

Lim Ji Yeon thừa nhận muốn thời gian chậm lại, sợ việc lão hóa. (Ảnh: X)

Sự thay đổi trong suy nghĩ của Lim Ji Yeon cũng nhận được sự đồng cảm từ Yoo Jae Suk. Nam MC chia sẻ rằng trước đây, khi hỏi các tiền bối trong ngành về tuổi tác, ông từng thắc mắc vì sao nhiều người lại né tránh câu hỏi này. Có người trả lời rằng họ đã quên mất tuổi của mình hoặc không muốn nhắc đến. Tuy nhiên, khi bản thân bước đến một độ tuổi nhất định, Yoo Jae Suk mới hiểu được cảm giác đó.

Ở tuổi ngoài 30, Lim Ji Yeon vẫn đang sở hữu nhan sắc rạng rỡ với những đường nét ngày càng trưởng thành, cuốn hút. Tuy nhiên, chia sẻ lần này cho thấy ngay cả những ngôi sao nổi tiếng cũng không nằm ngoài cảm giác tiếc nuối khi thời gian trôi qua quá nhanh. Nếu trước đây nữ diễn viên từng mong muốn có thêm nhiều trải nghiệm để trở thành một phiên bản sâu sắc hơn của chính mình, thì hiện tại cô lại muốn trân trọng từng khoảnh khắc, giữ gìn tuổi trẻ lâu hơn.

Nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ ở tuổi 31 của Lim Ji Yeon. (Ảnh: Instagram)

Quan điểm mới của Lim Ji Yeon cũng phản ánh tâm lý chung của nhiều người khi bước qua những cột mốc quan trọng trong cuộc đời: không còn quá ám ảnh với việc phải trẻ mãi, mà mong muốn có thể đón nhận sự thay đổi một cách tự nhiên và duy trì vẻ đẹp theo cách riêng. Với Lim Ji Yeon, “lão hóa đẹp” có lẽ không còn là việc nhanh chóng bước qua tuổi trẻ, mà là biết tận hưởng từng giai đoạn và giữ lại những dấu ấn đáng nhớ trên hành trình trưởng thành.