Trong suốt nhiều năm hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc, Krystal luôn được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp sang chảnh và khí chất "thiên kim tiểu thư" hiếm có. Không cần những bộ cánh quá cầu kỳ hay cách thể hiện phô trương, mỹ nhân sinh năm 1994 vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm nhờ thần thái lạnh lùng, thanh lịch đặc trưng. Mới đây, màn xuất hiện của Krystal tại sự kiện của Ralph Lauren diễn ra ở Bắc Kinh tiếp tục khiến mạng xã hội dậy sóng. Chỉ với vài khoảnh khắc tại sự kiện, cô đã toát lên phong thái đẳng cấp đúng chuẩn "chaebol" bước ra từ phim Hàn.

Visual chấp mọi ống kính của Krystal tại sự kiện Ralph Lauren. (Nguồn: Instagram)

Krystal tiếp tục chứng minh đẳng cấp mặc đẹp với một outfit mang tinh thần quiet luxury đặc trưng của Ralph Lauren. Mỹ nhân Hàn Quốc diện chiếc corset top với chi tiết đan dây ở thân trước, phom dáng ôm vừa vặn giúp tôn lên vòng eo nhỏ nổi tiếng cùng bờ vai thanh mảnh. Thiết kế mang cảm hứng cổ điển nhưng được tiết chế chi tiết, tạo cảm giác nữ tính và sang trọng thay vì quá điệu đà. Đại sứ thương hiệu kết hợp cùng quần ống suông cạp cao màu navy, phom rộng mềm mại tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân và giúp tổng thể trông thanh thoát, trẻ trung hơn. Chiếc mini bag đồng điệu kết hợp cùng đôi khuyên tai bản lớn trở thành điểm nhấn vừa đủ cho tổng thể. Cách phối màu tinh tế chuẩn phong cách giới thượng lưu giúp nữ diễn viên nổi bật dù diện 1 set đồ hơi hướng thiên casual, tối giản.

Đại sứ Ralph Lauren luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện với giao diện chuẩn quiet luxury. (Ảnh: Instagram)

Bên cạnh trang phục tinh giản nhưng đắt giá, visual của Krystal cũng là yếu tố khiến cộng đồng mạng không ngừng bàn tán. Nữ diễn viên lựa chọn kiểu tóc dài uốn gợn sóng nhẹ, rẽ ngôi giữa quen thuộc, vừa tôn lên đường nét thanh tú vừa tăng cảm giác sang trọng, mềm mại. Layout makeup được thực hiện theo phong cách trong trẻo, đôi má ửng hồng tự nhiên và tông son hồng đất nhẹ nhàng, giúp gương mặt giữ được vẻ tươi tắn nhưng vẫn đầy khí chất. Đặc biệt, một khoảnh khắc uống nước của Krystal cũng nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ rầm rộ khi khoe trọn góc nghiêng sắc nét với sống mũi cao, đường hàm thanh thoát cùng ánh mắt điềm tĩnh đã khiến người xem khó rời mắt. Thần thái lạnh lùng nhưng cuốn hút đặc trưng của cô tiếp tục khẳng định danh xưng "nữ hoàng sang chảnh".

Khí chất sang chảnh của Krystal.

Mỹ nhân sinh năm 1994 ngồi uống nước cũng khiến netizen phải tấm tắc vì sang. (Nguồn: Instagram)

Dân tình mê mẩn trước nhan sắc cùng khí chất của Krystal.

Ra mắt làm idol từ năm 2009 cho đến hiện tại, Krystal luôn được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu khí chất sang chảnh bậc nhất Kbiz. Cô không theo đuổi hình ảnh quyến rũ hay ngọt ngào mà ghi dấu ấn bằng vẻ đẹp lạnh lùng, thanh lịch cùng phong thái được ví như "tiểu thư tài phiệt". Thậm chí, khi xuất hiện trong bộ phim đình đám The Heirs , Krystal vẫn không hề lép vế giữa dàn diễn viên toàn những gương mặt nổi bật. Nhiều khán giả còn cho rằng cô và Kim Ji Won đã tạo nên một "cuộc chiến khí chất" đáng nhớ trên màn ảnh, đến mức người xem khó lòng phân định ai mới là người toát lên vẻ giàu có, "giàu từ trong trứng" hơn. Hiện tại, dù không tham gia quá nhiều phim ảnh nhưng Krystal vẫn dễ dàng thu hút mọi sự chú ý mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang nhờ sắc vóc cùng khí chất vạn người mê.

Krystal với Kim Ji Won khi cùng tham gia 1 bộ phim khiến người xem khó mà chọn ra ai sang hơn. (Ảnh: Instagram)