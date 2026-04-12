Đối thủ của Hoàng Thuỳ khi casting Victoria’s Secret: Body như tượng tạc, bước đi khiến triệu người mê

Việc Hoàng Thùy chính thức ghi danh casting Victoria's Secret Fashion Show đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng thời trang Việt. Hành trình bền bỉ, phong cách catwalk đầy cá tính của cô khiến nhiều người kỳ vọng vào một cú bứt phá trên sân khấu danh giá này. Nhưng giữa lúc cái tên Hoàng Thùy "phủ sóng", cư dân mạng lại bất ngờ nhắc đến một gương mặt quốc tế: Andreana Tkachenko - người cũng tham gia casting Victoria's Secret và gây ấn tượng mạnh bởi thần thái chuyên nghiệp.

Đoạn clip đăng tải trên MXH thu hút 2,5 triệu lượt xem của Andreana Tkachenko.

Andreana Tkachenko vốn không phải cái tên quá xa lạ trong giới mộ điệu. Cô là gương mặt mang đậm tinh thần high fashion với vẻ đẹp góc cạnh, sắc lạnh. Nữ người mẫu sở hữu chiều cao khoảng 1m78, chuẩn chiều cao lý tưởng cho các sàn diễn quốc tế. Đôi chân dài, tỷ lệ cơ thể cân đối cùng khung xương nhỏ giúp Andreana dễ dàng "cân" nhiều kiểu trang phục, từ ready-to-wear cho đến haute couture.

Bên cạnh đó, Andreana theo đuổi lối catwalk mạnh mẽ, tiết chế biểu cảm, tập trung vào thần thái và năng lượng tổng thể thay vì sự mềm mại truyền thống. Những bước sải dài, ánh nhìn "lạnh như băng" và cách kiểm soát cơ thể gần như tuyệt đối giúp cô nổi bật trên sàn diễn, dù không cần đến những chuyển động quá cầu kỳ.

Trong đoạn clip chuẩn bị cho casting Victoria's Secret Fashion Show thu hút 2,5 triệu lượt xem Andreana cho thấy sự chuyên nghiệp ngay từ những chi tiết nhỏ. Từ cách bước ra sân khấu, giữ thăng bằng cơ thể, cho đến cú xoay người và điểm dừng đều được thực hiện chính xác, gọn gàng. Không cần quá nhiều động tác phô diễn, cô vẫn tạo được dấu ấn bằng thần thái ổn định và phong độ nhất quán – yếu tố quan trọng với bất kỳ người mẫu nào khi bước vào vòng casting khắc nghiệt.

Bên cạnh kỹ năng trình diễn, thần thái của Andreana cũng là yếu tố giúp cô ghi điểm. Cô mang đến cảm giác vừa lạnh lùng, vừa bí ẩn. Điều này giúp Andreana dễ dàng thích nghi với nhiều concept khác nhau, từ tối giản, hiện đại cho đến những bộ sưu tập mang tính thử nghiệm cao.