Giáo dục giới tính là lá chắn hữu hiệu giúp trẻ thoát khỏi bạo hành, xâm hại tình dục. Ảnh minh họa: WƯas.

Những thắc mắc ngô nghê của con trẻ như “em bé trong bụng mẹ chui ra bằng đường nào?”, những tình huống sững người khi một đoạn clip “người lớn” xuất hiện giữa những video hoạt hình trên YouTube, việc con bị bạn bè rủ rê xem những thước phim “nóng” trên mạng... đều là những tình huống không còn hiếm gặp trong các gia đình hiện đại. Nó khiến không ít bậc phụ huynh rơi vào trạng thái bối rối, thậm chí hoảng sợ và phản ứng thường thấy ở họ là né tránh, cấm đoán hoặc nói dối qua loa.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, chính cách xử lý thiếu khéo léo này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn chúng ta tưởng. Những khoảnh khắc “nhạy cảm” này thực chất là cơ hội vàng để cha mẹ đồng hành và giáo dục giới tính đúng đắn cho con.

Né tránh và cấm đoán: Lợi bất cập hại

Trong thời đại bùng nổ thông tin, khi Internet len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống, việc ngăn cản trẻ tiếp cận hoàn toàn với các nội dung về giới tính, kể cả những nội dung không mong muốn, gần như là điều bất khả thi. Chỉ một cú nhấp chuột, một đường link từ bạn bè, hay thậm chí thuật toán gợi ý của các nền tảng mạng xã hội cũng có thể đưa trẻ đến với những hình ảnh, thông tin nhạy cảm, vượt quá lứa tuổi.

Sự im lặng, né tránh hoặc phản ứng tiêu cực (la mắng, trừng phạt) của cha mẹ trước sự tò mò tự nhiên hoặc sự cố vô tình của con không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Ngược lại, nó còn đẩy trẻ vào thế giới “ngầm”, tự tìm hiểu thông tin từ những nguồn không đáng tin cậy như bạn bè rỉ tai, các trang web đen độc hại.

Điều này không chỉ dẫn đến những hiểu biết sai lệch, méo mó về tình yêu, tình dục, mà còn gieo vào lòng trẻ sự sợ hãi, tội lỗi, xấu hổ về chính những cảm xúc và thay đổi tự nhiên của cơ thể mình. Nghiêm trọng hơn, nó phá vỡ sợi dây tin tưởng giữa cha mẹ và con cái. Khi không còn dám chia sẻ, trẻ sẽ đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn như bị lạm dụng tình dục, có hành vi tình dục không an toàn do thiếu kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ.

“Bố mẹ khi phát hiện con yêu đương, xem phim “nóng” không nên cấm đoán, áp đặt suy nghĩ của mình với trẻ, mà nên khuyên bảo con từ từ. Nếu cấm đoán ngay, trẻ sẽ cảm thấy không được tôn trọng, thậm chí ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ”, TS.BS Đỗ Minh Loan, Trưởng khoa Sức khỏe Vị thành niên (BV Nhi Trung ương) cho hay.

Theo bác sĩ Loan, trẻ vị thành niên đang trong giai đoạn phát triển dậy thì sẽ tò mò về cơ thể, về giới tính và bắt đầu phát triển về tình dục. Vì vậy, trẻ có thể xem phim “nóng” hoặc có tình cảm yêu đương tuổi học trò là chuyện bình thường. “Khi gặp trường hợp như vậy, trước hết bố mẹ phải bình tĩnh, suy nghĩ và hiểu rằng, con tò mò tìm và xem phim “nóng” phần nào thể hiện sự phát triển tự nhiên của lứa tuổi này”, bác sĩ Loan tư vấn.

Bí quyết then chốt

Việc trẻ đặt ra những câu hỏi tưởng chừng “khó trả lời” liên quan đến giới tính không còn là chuyện hiếm trong xã hội hiện đại, nơi thông tin hiện diện khắp mọi nơi và đôi khi vượt khỏi tầm kiểm soát của người lớn. Một phút giây vô tình bắt gặp hình ảnh nhạy cảm trên mạng, một câu hỏi ngây thơ về em bé trong bụng mẹ… đủ khiến nhiều bậc phụ huynh lâm vào thế bị động, phản ứng theo bản năng hơn là lý trí. Hoảng hốt, lảng tránh, cáu gắt, những phản xạ ấy không chỉ làm trẻ hoang mang, mà còn vô tình đóng sập cánh cửa đối thoại cần thiết giữa cha mẹ và con cái.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, đây lại chính là thời điểm vàng để thiết lập một nền tảng giao tiếp lành mạnh về giới tính, điều tưởng chừng khó nói nhưng lại cần được nói đúng lúc, đúng cách.

Và bước đầu tiên trong hành trình ấy chính là sự bình tĩnh. Một cái nhíu mày, một lời quát tháo cũng đủ khiến đứa trẻ cảm thấy xấu hổ, tội lỗi về sự tò mò hoàn toàn tự nhiên của mình. Trẻ sẽ học được rằng, “câu hỏi đó là sai”, “cảm xúc đó là xấu”, và dần dần thu mình lại, chọn im lặng hoặc tìm kiếm thông tin ở những nguồn nguy hiểm hơn.

Thay vì phản ứng vội vàng, điều quan trọng là cha mẹ cần dừng lại để lắng nghe, không chỉ nghe những lời trẻ nói, mà còn tìm hiểu điều gì đã khiến câu hỏi đó xuất hiện. Trẻ tình cờ nhìn thấy một hình ảnh không phù hợp, bị bạn bè rủ rê xem phim nhạy cảm, hay đơn giản chỉ là tò mò về quá trình sinh nở? Việc hiểu được nguyên nhân phía sau giúp phụ huynh có cách phản hồi phù hợp với mức độ nhận thức của con, đồng thời duy trì được sự tin tưởng - yếu tố then chốt trong việc bảo vệ trẻ trước các nguy cơ từ môi trường số.

Một nguyên tắc quan trọng không kém: Hãy trung thực. Việc nói dối hoặc bịa ra những câu chuyện “cổ tích hóa” để tránh né thực tế không chỉ khiến trẻ hoang mang khi sau này phát hiện sự thật, mà còn khiến chúng nghi ngờ độ tin cậy của chính cha mẹ mình. Điều cần thiết là chuyển tải thông tin chính xác, khoa học, nhưng bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu và phù hợp với độ tuổi.

Một đứa trẻ mẫu giáo không cần biết chi tiết về sinh học phân tử, nhưng hoàn toàn có thể hiểu rằng em bé được tạo ra từ tình yêu thương giữa bố mẹ và lớn lên trong bụng mẹ trước khi được bác sĩ giúp chào đời. Càng lớn, trẻ càng cần thêm những lớp thông tin sâu hơn, từ sự khác biệt giới tính, dậy thì, đến trách nhiệm, sự đồng thuận và tôn trọng trong các mối quan hệ.

Thay vì sợ hãi trước những tình huống nhạy cảm, cha mẹ hãy xem đó là cơ hội để gieo những hạt giống đầu tiên của hiểu biết và giá trị sống. Những lời giải thích nhẹ nhàng, chân thành hôm nay chính là hành trang giúp trẻ vững vàng hơn khi bước vào thế giới phức tạp của cảm xúc, giới tính và các mối quan hệ sau này.

Cha mẹ cần gần gũi, đồng hành để giúp con có được cảm giác tin tưởng, chia sẻ. Ảnh: NLĐ.

Biến “nguy” thành “cơ”

Trong thế giới số ngày nay, nơi chỉ một vài thao tác chạm có thể mở ra cả kho tàng (hoặc mối nguy) về thông tin, việc trẻ bắt gặp những nội dung nhạy cảm không còn là chuyện xa lạ. Điều quan trọng không phải là tìm cách ngăn chặn - điều gần như không thể - mà là học cách xử lý khi điều đó xảy ra, để biến khoảnh khắc tưởng như “khủng hoảng” ấy thành cơ hội quý giá để giáo dục giới tính một cách lành mạnh, khoa học.

Khi con hỏi về giới tính, tình yêu hay cơ thể người, đó chính là cơ hội để cha mẹ bắt đầu câu chuyện về sự phát triển, sự khác biệt giữa các giới và đặc biệt là tình yêu thương trong gia đình. Đó là nền tảng giúp trẻ hiểu giới tính không chỉ là sinh học, mà còn gắn liền với cảm xúc, sự tôn trọng và trách nhiệm. Những câu hỏi ngây thơ không phải điều đáng lo, mà là dấu hiệu cho thấy trẻ đang cần được hướng dẫn và người lớn cần hiện diện như những “người bạn lớn” đáng tin cậy.

Trong trường hợp trẻ vô tình xem phải nội dung người lớn, điều đầu tiên cha mẹ cần làm vẫn là giữ bình tĩnh. Hãy nhẹ nhàng giải thích rằng đây là nội dung dành cho người trưởng thành, không phù hợp với lứa tuổi của con. Quan trọng hơn, hãy tận dụng thời điểm này để dạy trẻ về những khái niệm căn bản: Sự riêng tư của cơ thể, ranh giới cá nhân, sự khác biệt giữa hành vi trong phim ảnh và thực tế, nơi sự đồng thuận, tôn trọng luôn là điều cốt lõi.

Nhiều bộ phim khiêu dâm không phản ánh đúng bản chất của mối quan hệ tình cảm lành mạnh. Chúng có thể bỏ qua yếu tố cảm xúc, đồng thuận, thậm chí khắc họa sai lệch và bạo lực.

Việc trẻ tiếp xúc với loại nội dung này, nếu không được định hướng, có thể dẫn đến những hiểu lầm nghiêm trọng, gây tổn thương tâm lý hoặc khiến trẻ hình thành nhận thức méo mó về giới tính, tình dục. Do đó, cha mẹ cần can đảm mở lòng, chia sẻ và thiết lập những quy tắc an toàn trên mạng cùng con: Cách tắt ngay khi gặp nội dung không phù hợp, báo lại cho người lớn và sử dụng bộ lọc nội dung cũng như giới hạn thời gian màn hình một cách hợp lý.

Trong những tình huống trẻ chủ động tìm xem “phim người lớn”, dù do tò mò hay bị ảnh hưởng từ bạn bè, phụ huynh càng cần sự bình tĩnh, chứ không phải hình phạt. Đó là lúc cần giải thích kỹ hơn về tác hại: Từ nguy cơ nghiện nội dung khiêu dâm, rối loạn cảm xúc, đến khả năng ảnh hưởng đến hành vi và mối quan hệ sau này. Hãy giúp con phân biệt giữa “mối quan hệ thật” là nơi tình yêu, sự tôn trọng và đồng thuận là nền tảng với “diễn xuất” phi thực tế trên màn hình. Đặc biệt, nếu tình trạng lặp lại, hoặc có dấu hiệu trẻ bị ảnh hưởng sâu về mặt tâm lý, cha mẹ đừng ngần ngại tìm đến chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ.

Điều quan trọng không kém, đó là giúp trẻ hiểu rằng sự tò mò về giới tính không phải điều sai trái. Trẻ cần biết rằng việc đặt câu hỏi, khám phá cơ thể và cảm xúc là một phần tự nhiên trong quá trình lớn lên. Khi cha mẹ xác nhận điều đó một cách tích cực, trẻ sẽ không cảm thấy xấu hổ, tội lỗi, mà ngược lại, sẵn sàng tiếp nhận thông tin đúng đắn, lành mạnh.

Suy cho cùng, điều quan trọng nhất không phải là “giải đáp được bao nhiêu câu hỏi”, mà là tạo ra một kênh giao tiếp đủ tin cậy để trẻ luôn sẵn sàng chia sẻ, dù là thắc mắc nhỏ nhất. Nhiều chuyên gia đồng thuận rằng, khi đứa trẻ biết rằng “bố mẹ luôn ở đây để lắng nghe”, chúng sẽ không đi tìm câu trả lời từ những nguồn kém an toàn.

Hãy thường xuyên nhắn nhủ với con: “Bất kỳ khi nào con có điều gì băn khoăn, hãy nói với bố mẹ nhé. Không có câu hỏi nào là kỳ cục cả. Bố mẹ luôn ở đây để lắng nghe con”. Thái độ ấy tạo nên một vòng tròn an toàn, nơi trẻ cảm thấy được thấu hiểu thay vì bị phán xét, yếu tố then chốt để ngăn ngừa rủi ro và xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.