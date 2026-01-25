Đôi môi bất thường của Jang Wonyoung

Jang Wonyoung là một trong những mỹ nhân thế hệ mới luôn gắn liền với hình tượng sang chảnh, ngọt ngào, chuẩn "công chúa Kpop". Với gương mặt thanh tú, tỷ lệ hài hòa và khí chất ngọt ngào khó trộn lẫn, ngôi sao sinh năm 2004 luôn gây ấn tượng bởi diện mạo hoàn hảo. Do đó, không có gì lạ khi thành viên nhóm IVE đều trở thành tâm điểm của truyền thông và mạng xã hội.

Vẻ đẹp siêu thực của nữ idol sinh năm 2004 Jang Won young. (Nguồn: Instagram)

Tuy nhiên, gần đây, nữ thần thế hệ mới bất ngờ vướng phải nghi lạm dụng thẩm mỹ quá đà ở tuổi 22. Theo đó, trong một sự kiện fansign diễn ra vào cuối tháng 10/2025, ở những bức ảnh do fan chụp, Jang Won Young vẫn xinh đẹp đúng chuẩn visual hàng đầu Gen 4: làn da mịn, đường nét thanh thoát tựa búp bê, đôi môi căng bóng đúng trend "over-lip" Hàn Quốc.

Jang Won Young xinh đẹp không góc chết tại sự kiện fansign. (Nguồn: Instagram)

Thế nhưng, trong một số đoạn clip quay cận cảnh, đôi môi trông lệch, phần khoé miệng thiếu cân đối, biểu cảm gương mặt của nữ idol đều thiếu đi nét tự nhiên. Chính sự khác biệt giữa ảnh tĩnh và video động đã khiến nhiều người đặt dấu hỏi.

Khuôn miệng khác lạ của "công chúa Kpop). (Nguồn: Jeruytisillence)

Phần môi trên của nữ idol bị lệch hẳn một bên. (Nguồn: Jeruytisillence)

Một số người bày tỏ sự lo ngại rằng Jang Won Young đang ngày càng ám ảnh với nhan sắc hoàn hảo, dẫn đến việc lạm dụng thẩm mỹ, tiêm filter môi và kiểm soát biểu cảm quá mức. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người nhận thấy gương mặt của nữ idol trong video trông lạ, cơ mặt ít chuyển động, nụ cười đôi khi gượng gạo, "đơ" và thiếu linh hoạt.

Netizen cho rằng "công chúa Kpop" bị ám ảnh nhan sắc và lạm dung tiêm filler. (Nguồn: Facebook)

Thậm chí ,1 fanboy của cô nàng đã đăng ảnh so sánh sự khác biệt của khuôn mặt Jang Won Young qua mỗi năm. Gương mặt nữ idol giờ thon gọn hơn, đôi môi cũng căng mọng hơn trước. (Nguồn: Facebook)

Trước những đồn đoán tiêu cực, không ít fan lên tiếng bênh vực. Theo họ, nguyên nhân cho khoảnh khắc khác lạ của Jang Wonyoung có thể đến từ kỹ thuật makeup tràn viền - phong cách tô son vượt đường môi thật để tạo cảm giác môi dày, căng hơn. Khi lên hình tĩnh, kiểu makeup này rất "ăn ảnh", nhưng trong video, đặc biệt là lúc nói chuyện hay cười, phần son dễ khiến môi trông lệch hoặc mất tự nhiên. Bên cạnh đó, nữ idol vốn có thói quen nói chuyện hơi trề miệng, cộng với góc quay không thuận lợi, ánh sáng gắt tại fansign cũng có thể làm lộ những khoảnh khắc kém tự nhiên.