Sở hữu chiều cao ấn tượng cùng nhan sắc ngọt ngào, Lọ Lem (Mai Thảo Linh) vừa tiếp tục đốn tim cư dân mạng khi "xả kho" loạt ảnh dạo phố New York cùng mẹ. Không chỉ gây sốt bởi visual ngày càng thăng hạng, ái nữ nhà MC Quyền Linh còn mang tới một màn "ảo thuật" tỷ lệ đầy thú vị: Vẫn là vóc dáng chuẩn chỉnh ấy, nhưng chỉ cần thay đổi kiểu dáng trang phục, đôi chân của cô nàng trông lại càng thêm miên man.

Trong chuyến vi vu giữa lòng nước Mỹ, Lọ Lem khéo léo biến hóa với những layout trang phục mang sắc thái đối lập tạo sự đa dạng. Đầu tiên phải kể đến chiếc váy Mullet hoạ tiết chấm bi, phối cùng đôi boots cao cổ nâu. Cách phối cực kỳ đắt giá đối với những người sở hữu đôi chân dài. Khoảng cắt bất đối xứng của vạt váy giúp tập trung ánh nhìn thẳng vào đôi chân, vừa khoe khéo chiều dài tự nhiên lại tạo sự chuyển động mềm mại khi di chuyển.

Sang đến outfit thứ hai, ấn tượng về chiều cao lại bùng nổ hơn nữa khi có chiếc quần jeans dáng bootcut chiếm spotlight. Kết hợp cùng áo corset đỏ nổi bật, áo khoác lửng xuyệt tông và newsboy cap thời thượng, tổng thể của cô nàng trông phóng khoáng và đậm chất New York hơn hẳn.

Ở bức ảnh ngoảnh lưng, đôi chân của Lọ Lem trông như được kéo dài thêm cả tấc. Tỷ lệ cơ thể vốn nổi bật nay càng trở nên siêu thực, đến mức nhiều người đùa rằng chẳng khác gì đã bật app chỉnh dáng nhưng thực tế, bí quyết lại nằm ở phom quần.

Bootcut là kiểu quần ôm nhẹ từ hông xuống đầu gối rồi xòe vừa phải ở phần ống, khác với flare jeans vốn loe rộng hơn nhiều. Chính độ mở vừa đủ ở gấu quần tạo nên cảm giác phần bắp chân dài hơn, đồng thời che gần hết đôi giày, khiến đường chân như được nối tiếp liên tục từ hông xuống mặt đất.

Đây cũng là lý do bootcut luôn được xem là một trong những thiết kế "hack dáng" hiệu quả nhất. Khi kết hợp cùng giày mũi nhọn hoặc giày cao gót giấu bên trong gấu quần, hiệu ứng kéo chân càng rõ rệt. Với chiều cao nổi bật sẵn có của Lọ Lem, công thức này càng phát huy tối đa tác dụng.

Không chỉ giúp "hack" chiều cao, bootcut còn cân bằng tỷ lệ cơ thể rất tốt. Phần ống loe nhẹ giúp vóc dáng thanh thoát hơn, đặc biệt phù hợp với những ai muốn tạo cảm giác chân thẳng và dài hơn mà không cần đến những chiếc quần quá rộng.

Sau thời gian dài nhường sân cho quần ống suông và baggy, bootcut jeans đang bước vào một vòng hồi sinh mới. Thực tế, xu hướng này đã manh nha trở lại từ khoảng năm 2023 khi Bella Hadid, Hailey Bieber, Kendall Jenner hay Emily Ratajkowski liên tục diện bootcut xuống phố. Tuy nhiên đến năm 2025-2026, kiểu quần này mới thực sự trở thành lựa chọn phổ biến trên các sàn diễn và street style.

Sự trở lại của bootcut cũng phản ánh xu hướng Y2K đang tiếp tục được làm mới. Thay vì những chiếc skinny jeans bó sát từng thống trị thập niên 2010, giới mộ điệu giờ chuộng các phom quần ôm vừa phải nhưng vẫn tạo chuyển động ở phần gấu, mang đến vẻ ngoài nữ tính và thanh lịch hơn.

Lọ Lem phối Bootcut cạp cao cùng corset ôm dáng, hoàn thiện bằng giày mũi nhọn gần như được giấu dưới gấu quần, tạo nên tỷ lệ vàng "1/3 trên - 2/3 dưới", vừa tôn lên bờ vai thanh thoát, vừa nâng tầm sắc vóc rạng rỡ của ái nữ ở tuổi trưởng thành.

Đây không phải outfit cầu kỳ hay chạy theo những xu hướng quá phức tạp. Nhưng chỉ một thay đổi nhỏ trong phom quần đã giúp cô nàng phát huy lợi thế tuyệt đối. Đôi chân của Lọ Lem vì thế trở thành điểm nhấn nổi bật nhất bộ ảnh, đồng thời vô tình gợi nhắc sự trở lại của một thiết kế denim từng làm mưa làm gió và nay đang bước vào vòng lặp xu hướng mới.

Ảnh: FBNV, Internet