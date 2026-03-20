Đôi boots chỉ hơn 2 triệu Jennie thường mang ở concert, hội mê nhạc biết chưa?

Nhắc đến Jennie, người ta thường nghĩ ngay đến những outfit biểu diễn đắt đỏ, được “đo ni đóng giày” từ các nhà mốt lớn. Nhưng trong tour diễn vòng quanh thế giới DEADLINE của BLACKPINK, netizen lại bất ngờ khi soi ra một item vừa đẹp vừa dễ mua hơn tưởng tượng: những đôi boots đến từ thương hiệu STAND OIL.

Trước đây, STAND OIL vốn nổi tiếng với các dòng túi xách tối giản, trendy đúng chất Hàn. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng brand này còn sở hữu loạt boots chất lừ trong dòng "Special item for stage" hoàn toàn đủ sức theo chân idol lên sân khấu concert quốc tế với mức giá vẫn vô cùng dễ chịu.

Jennie diện boots hơn 2 triệu lên sân khấu Tokyo

Trong chuỗi concert tại Tokyo, Jennie xuất hiện với outfit mang hơi hướng retro hiện đại: áo khoác dáng ngắn màu nâu kết hợp cùng chân váy mini họa tiết. Điểm nhấn nằm ở đôi Trinity Slouch Boots màu nâu hạt dẻ từ STAND OIL.

Thiết kế da mềm tạo độ nhăn tự nhiên, kết hợp cùng chi tiết dây đai kim loại mang lại cảm giác vừa phóng khoáng vừa sắc sảo. Khi nữ idol di chuyển trên sân khấu, từng bước chân đều giúp đôi boots bắt sáng, đồng thời tôn lên tỷ lệ chân và tăng thêm độ chiến cho tổng thể outfit. Điều khiến dân tình bàn tán nhiều hơn cả là mức giá: khoảng 149,000 won (tương đương hơn 2,6 triệu đồng) - một con số khá dễ chịu, rất đáng trải nghiệm.

Trinity Slouch Boots màu nâu giá khoảng 2,6 triệu đồng (Ảnh X, STAND OIL).

Không phải lần đầu Jennie "chọn mặt gửi vàng" cho STAND OIL

Thực tế, đây không phải lần đầu Jennie mang giày của STAND OIL lên sân khấu. Trong concert tại Philippines vào tháng 11/2025, cô từng diện mẫu Vering Buckle Boots màu đen.

Đôi boots này được phối cùng corset đỏ và chân váy tua rua, tạo nên sự đối lập thú vị giữa vẻ gợi cảm và tinh thần mạnh mẽ. Thiết kế khóa kim loại đặc trưng giúp tổng thể outfit thêm phần cá tính, đúng chất girl crush mà Jennie theo đuổi.

Vering Buckle Boots cũng có giá 2,6 triệu đồng (Ảnh X, STAND OIL).

Sân khấu Singapore: khi Jennie flex 2 đôi boots trong một chặng diễn

Đến chặng diễn tại Singapore, Jennie tiếp tục chứng minh độ "ưng bụng" của mình với STAND OIL khi diện liên tiếp hai mẫu boots khác nhau.

Đầu tiên là Command Lace-up Boots - thiết kế buộc dây cổ điển với form dáng gọn gàng, kết hợp cùng áo khoác denim dáng ngắn và quần short ôm sát. Phần gót khoảng 4.5cm giúp Jennie vừa đảm bảo độ cao tôn dáng, vừa giữ được sự ổn định khi biểu diễn trong thời gian dài.

Mẫu Command Lace-up Boots cá tính hơn (Ảnh X, STAND OIL).

Bên cạnh đó, phiên bản Trinity Slouch Boots màu đen cũng xuất hiện, gây ấn tượng với hiệu ứng da nhăn xếp lớp tự nhiên. Chính chi tiết này tạo nên chiều sâu thị giác, giúp từng chuyển động trên sân khấu trở nên có nhịp điệu và cuốn hút hơn.

Trinity Slouch Boots màu đen cũng xuất hiện (Ảnh X, STAND OIL).

Việc Jennie liên tục lựa chọn STAND OIL cho nhiều sân khấu khác nhau cho thấy đây không chỉ là một item "ăn may" mà thực sự đáp ứng được cả yếu tố thời trang lẫn hiệu năng biểu diễn. Với mức giá chỉ hơn 2 triệu đồng, những đôi boots này rõ ràng nằm trong tầm với của nhiều bạn trẻ - đặc biệt là hội mê concert, thích những item vừa chất vừa có thể quẩy thật sự. Và tất nhiên, việc sở hữu một item từng được Jennie diện trên sân khấu cũng đủ khiến sức hút của nó tăng lên gấp nhiều lần.

Nguồn TVBS