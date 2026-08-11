Đoàn Văn Hậu tranh thủ hẹn hò Doãn Hải My ngày ĐT Việt Nam "xả trại", visual tiểu thư Hà thành gây sốt

ĐT Việt Nam đang có quãng nghỉ kéo dài tới 9 ngày trước khi bước vào trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia. Sau lịch thi đấu dồn dập ở vòng bảng, HLV Kim Sang-sik quyết định dành cho các học trò một ngày nghỉ hoàn toàn vào 9/8. Đây được xem là khoảng thời gian quý giá để các tuyển thủ thư giãn, gặp gỡ người thân và lấy lại tinh thần.

Trong ngày được "xả trại", hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng tranh thủ tận hưởng thời gian bên bà xã Doãn Hải My. Cặp đôi chia sẻ loạt ảnh trong buổi đi chơi nhẹ nhàng, không cầu kỳ nhưng vẫn thu hút sự chú ý. Trong ảnh, Doãn Hải My khoe visual xinh đẹp với phong cách đời thường. Người đẹp sinh năm 2001 diện áo phông màu be, quần trắng và mang theo chiếc túi màu kem. Cô búi tóc gọn phía sau, gần như không trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn gây chú ý nhờ vẻ ngoài thanh lịch, vóc dáng mảnh mai.

Văn Hậu hẹn hò cùng bà xã Hải My ngày ĐT Việt Nam 'xả trại' (Ảnh: Doãn Hải My)

Bà xã Đoàn Văn Hậu lựa chọn một outfit khá đơn giản cho buổi hẹn hò. Chiếc áo phông ôm nhẹ cơ thể được phối cùng quần trắng, tạo cảm giác trẻ trung, thoải mái. Hải My cũng không sử dụng quá nhiều phụ kiện, phù hợp với một ngày nghỉ ngơi, thư giãn.

Visual đời thường của bà xã Đoàn Văn Hậu (Ảnh: Doãn Hải My)

Ở phía bên kia, Đoàn Văn Hậu cũng xuất hiện với diện mạo giản dị. Nam cầu thủ mặc áo sơ mi xanh navy, quần trắng và đội mũ lưỡi trai. Anh ngồi thư giãn bên ngoài, trên tay cầm một món đồ uống và nở nụ cười tươi trước ống kính.

Văn Hậu ngày thảnh thơi (Ảnh: Đoàn Văn Hậu)

Việc HLV Kim Sang-sik cho toàn đội nghỉ trọn ngày 9/8 được xem là một cách giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực sau chặng đường vòng bảng căng thẳng. Thay vì phải lập tức bước vào những buổi tập chiến thuật với cường độ cao, các tuyển thủ được tự do sắp xếp thời gian để gặp gỡ gia đình, đi chơi hoặc đơn giản là nghỉ ngơi.

Với Văn Hậu, khoảng thời gian này càng ý nghĩa khi anh có thời gian ở bên Doãn Hải My và con trai cưng. Không xuất hiện tại những địa điểm sang trọng hay có màn thể hiện tình cảm quá phô trương, Văn Hậu và Hải My chỉ tận hưởng một buổi đi chơi bình dị. Hình ảnh hậu vệ ĐT Việt Nam diện trang phục thoải mái, ngồi thư giãn trong khi bà xã xinh đẹp nhận về nhiều lượt yêu thích.

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Sau ngày "xả trại", Đoàn Văn Hậu và các đồng đội sẽ trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi gặp Malaysia. Quãng nghỉ 9 ngày được kỳ vọng giúp toàn đội hồi phục thể lực, đồng thời HLV Kim Sang-sik có thêm thời gian hoàn thiện những phương án chiến thuật trước thử thách quan trọng phía trước.