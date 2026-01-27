Doãn Hải My đọ sắc với Yến Xuân trong cuộc hội ngộ của ông Park Hang-seo với Văn Hậu, Văn Lâm

Dù đã rời xa băng ghế huấn luyện của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, HLV Park Hang-seo vẫn duy trì một sợi dây liên kết đặc biệt với các học trò cũ. Mới đây, hình ảnh vị chiến lược gia người Hàn Quốc hội ngộ cùng hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Đặng Văn Lâm, Trần Đình Trọng... nhóm cầu thủ trụ cột một thời đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng người hâm mộ.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm cúng và thân mật. Đây không chỉ là dịp để thầy trò thăm hỏi sức khỏe mà còn là cơ hội để ông Park lắng nghe những chia sẻ về cuộc sống cá nhân của các cầu thủ sau một thời gian dài không làm việc cùng nhau.

Tâm điểm của buổi gặp mặt đổ dồn hai nàng WAGs xinh đẹp nhất nhì làng bóng Việt. Văn Hậu ngồi cạnh vợ Hải My, còn Văn Lâm đưa Yến Xuân và con trai cùng đi gặp thầy Park. Cả hai nàng WAGs không cần mặc cầu kỳ vẫn nổi bật với nhan sắc xinh đẹp.

Cuộc hội ngộ khiến fan thích thú (Ảnh: Anh Thắng)

Ông Park cùng bố con Văn Lâm (Ảnh: FBNV)

Ông Park hỏi thăm con trai Văn Lâm (Ảnh: Anh Thắng)

Ông Park luôn dành tình cảm, sự quan tâm cho các trò cũ. Như Đoàn Văn Hậu, cầu thủ vừa trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp do chấn thương dai dẳng. HLV Park Hang-seo đã dành nhiều thời gian để động viên, khích lệ tinh thần cậu học trò cưng.

Những khoảnh khắc đời thường, như hình ảnh ông Park trò chuyện vui vẻ cùng gia đình các cầu thủ, một lần nữa khẳng định mối quan hệ giữa họ đã vượt xa giới hạn công việc. Đối với các cầu thủ, ông không chỉ là một người thầy nghiêm khắc trên sân tập mà còn là một người cha gần gũi.