Doãn Hải My đọ sắc sau sinh với con gái đại gia Minh Nhựa, bức ảnh "toát mùi" giàu nhưng thay đổi lớn sau một năm

Mới đây, vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã có cuộc gặp gỡ với gia đình của cặp đôi Tâm Nguyễn và Joyce Phạm (con gái của đại gia Minh Nhựa). Hai gia đình cùng đi ăn cơm phong cách miền Bắc, cùng đưa con đi ngắm thuỷ cung và cà phê đúng thời điểm Hà Nội hạ nhiệt, mát mẻ hơn.

Trong bức ảnh được Tâm Nguyễn chia sẻ, Doãn Hải My và Joyce Phạm đều khoe visual cực xinh đẹp. Hai cô nàng sở hữu nước da trắng sáng nổi bật. Nhìn hình ảnh này khiến dân tình nhớ về bức ảnh cách đây một năm cả hai cô nàng đều đang mang bầu. Sau một năm hai nhóc tỳ đã chào đời và vô cùng đáng yêu.

Gia đình Văn Hậu và Hải My đi hẹn hò với gia đình Tâm Nguyễn và Joyce Phạm (Ảnh: Tâm Nguyễn)

Tuy nhiên khác với Doãn Hải My, Joyce Phạm tiếp tục mang bầu lần thứ 4. Dù mới sinh em bé và lại có bầu nhưng con gái đại gia Minh Nhựa vẫn xinh đẹp, không thua kém gì khi chung khung hình với "tiểu thư" Hải My.

Doãn Hải My và Joyce Phạm đều là những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Dù đến từ những xuất phát điểm khác nhau, một người là Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, vợ của cầu thủ Đoàn Văn Hậu, còn một người là ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa nhưng cả hai lại có mối quan hệ thân thiết khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hai cặp đôi – Đoàn Văn Hậu & Doãn Hải My và Tâm Nguyễn & Joyce Phạm – không ít lần được bắt gặp đi ăn uống, du lịch hay dự đám cưới cùng nhau. Trong lễ cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, vợ chồng Joyce Phạm cũng có mặt để chúc mừng, thể hiện sự gắn bó giữa hai gia đình.

Hai gia đình cách đây một năm cùng mang bầu "bé rồng"

Một điểm thú vị khiến cư dân mạng liên tục bàn tán là phong cách thời trang của hai cô gái. Cả Joyce Phạm và Doãn Hải My đều ưa chuộng hình ảnh thanh lịch, nữ tính và thường xuyên diện những thiết kế hàng hiệu đắt tiền. Trong một số lần xuất hiện, họ thậm chí mặc trang phục gần như giống nhau, khiến dân tình so sánh và cho rằng Joyce Phạm là "bản sao" của Doãn Hải My.

Trước những ý kiến trái chiều, chồng của Joyce Phạm là Tâm Nguyễn đã lên tiếng bảo vệ vợ, cho rằng mỗi người có cá tính và phong cách riêng, không nên bị gắn mác hay so sánh thiếu thiện chí.

Sau gần hai năm yêu đương kín tiếng, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My quyết định tổ chức lễ cưới vào cuối năm 2023. Lễ cưới của cặp đôi đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng và người hâm mộ. Ngoài Tâm Nguyễn và Joyce Phạm, nhiều gương mặt đình đám của làng bóng đá Việt và giới showbiz cùng đến chúc mừng.

Sau đám cưới linh đình, Văn Hậu và Hải My thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Đến tháng 5/2024, cặp đôi đón con trai đầu lòng là bé Minh Đăng, biệt danh là Lúa. Dù có cuộc sống gia đình hạnh phúc nhưng Văn Hậu lại gặp khó khăn trong sự nghiệp do chấn thương nặng. May mắn, anh luôn có Doãn Hải My luôn đồng hành và chăm sóc.