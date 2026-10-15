Đoạn clip dễ bị "phán" bố mẹ chả ra làm sao, nhưng những người từng trải nhìn cái cảnh liền đồng cảm ngay: Cứ có con đi rồi sẽ hiểu!

Đoạn clip mở đầu bằng hình ảnh đôi đũa đang gắp những sợi thức ăn bên cạnh bàn. Máy quay sau đó hướng xuống dưới, để lộ vị trí của nhân vật chính: Một em bé đang ngồi ngay dưới gầm bàn với dáng điệu ra điều rất hài hòng, trước mặt là cái nắp hộp nhựa, loại hộp dùng 1 lần để đựng thức ăn.

Cảnh này thật quen thuộc!

Bé mặc bộ đồ có chiếc nơ to trước ngực, chân đi dép, ngồi chăm chú với phần ăn của mình. Một tay chống xuống sàn, tay còn lại bốc thức ăn đưa lên miệng. Vài sợi vương ra xung quanh, nhưng “thực khách” không có vẻ bận tâm. Bé tiếp tục cúi xuống nhặt, ăn rồi lại nhìn phần còn lại trong khay.

Không ghế ăn dặm, không bàn ăn riêng được bày biện cầu kỳ. Chỗ ngồi được bé lựa chọn hoặc ít nhất là đang rất hài lòng nằm ngay giữa những chân bàn.

Chỉ nhìn một khoảnh khắc ấy, người chưa có con có thể lập tức thắc mắc: Sao lại để em bé ăn ở đây? Bố mẹ cái kiểu gì không biết nữa? Đối xử với con như thế này mà cũng là bố mẹ à?...

Còn những người đã có con, có lẽ sẽ muốn ngồi xuống nghe đầy đủ câu chuyện trước khi phát biểu.

Đúng là dễ gây hiểu lầm cho những "tấm chiếu mới" khi trong clip là sự đối lập rất rõ: Người lớn có bàn, có đũa, có cách ăn của người lớn; em bé có một khoảng sàn dưới gầm bàn và phong cách phục vụ riêng.

Bộ đồ vẫn điệu đà, chiếc nơ vẫn ngay ngắn. Chỉ có địa điểm dùng bữa là hơi khác dự kiến.

Nhìn dáng ngồi chăm chú và cách bé tự đưa thức ăn lên miệng, có cảm giác khách hàng này đã chốt được chỗ ưng ý. Không cần ghế cao, chẳng đòi khăn trải bàn. Không gian có hơi thấp một chút, nhưng vừa tầm khách.

Nếu biết viết đánh giá, có lẽ bé sẽ cho điểm: Đồ ăn được, chỗ ngồi thoải mái, không gian riêng tư. Đề nghị người lớn đừng tự ý đổi bàn.

Tất nhiên, clip không cho biết trước đó gia đình đã cho bé ăn như thế nào, vì sao bé ngồi xuống đây hay đây có phải thói quen thường xuyên không. Nhưng riêng cảnh bé ngồi bốc ăn đầy tập trung cũng đủ tạo nên một tình huống hài hước: Người lớn có thể chuẩn bị đủ thứ, còn con lại hào hứng với điều chẳng nằm trong kế hoạch.

Nhiều người từng bước vào hành trình làm cha mẹ với một bản kế hoạch rất đẹp.

Con sẽ ngồi ghế ăn. Đến bữa là ăn. Bát đĩa phù hợp độ tuổi, thức ăn trình bày gọn gàng. Bố mẹ ngồi bên cạnh, bình tĩnh hướng dẫn. Ăn xong lau miệng, rửa tay, kết thúc một bữa ăn vui vẻ.

Trong tưởng tượng, mọi thứ thường diễn ra như vậy.

Còn thực tế đôi khi xuất hiện một nhân vật chưa từng đọc bản kế hoạch ấy: Chính là em bé.

Chiếc ghế được bố mẹ chọn kỹ, con có thể không thích. Cái bát rất xinh, con lại muốn cầm chiếc thìa của mẹ. Món vừa ăn ngon hôm trước, hôm sau nhìn thấy đã quay mặt. Có lúc cả nhà đang tìm cách mời thêm một miếng, con lại bất ngờ hào hứng với phần thức ăn mình được tự tay khám phá.

Thế nên, từ một người từng tuyên bố “Sau này tôi sẽ không bao giờ…”, nhiều bố mẹ dần học cách nói: “Để xem hôm nay con hợp tác đến đâu”.

Không hẳn vì những nguyên tắc đã biến mất. Chỉ là người lớn bắt đầu hiểu rằng người cùng mình thực hiện nguyên tắc có chiều cao chưa tới mép bàn và ý kiến thì rất riêng.

Thật ra, đôi khi chỉ cần con thấy ổn còn ngồi đâu ăn cũng được hết

Ai từng chuẩn bị một bữa ăn rồi nhìn con lắc đầu mới hiểu cảm giác vừa sốt ruột, vừa phải cố giữ bình tĩnh.

Nấu rồi để nguội. Mời rồi chờ. Đổi cách cắt, đổi dụng cụ, điều chỉnh giờ ăn. Có hôm người lớn ăn xong từ lâu mà vẫn ngồi nghĩ không biết con đang không đói, không thích món hay chỉ muốn tự làm.

Bởi vậy, khi thấy con tự cầm thức ăn đưa lên miệng, nhiều bố mẹ có thể vui trước, những chuyện khác tính sau.

Sự đồng cảm mà tình huống trong clip gợi ra nằm ở đó. Không phải ai cũng muốn bày cho con một bữa ăn dưới gầm bàn. Nhưng những người đã nuôi con thường hiểu: Hình ảnh nhìn thấy trong vài giây chưa chắc kể hết những gì diễn ra trước đó.

Đằng sau một cảnh có vẻ “bố mẹ sao lại để thế” có thể là một buổi người lớn đã rất cố gắng, một lần con bất ngờ tìm được niềm vui, hoặc đơn giản là một tình huống ngẫu nhiên khiến cả nhà bật cười.

Trong clip này, em bé không cần giải thích gì. Bé bận ăn. Phần giải trình cứ để người lớn lo.

Một khoảnh khắc vui không có nghĩa phải lập tức rút ra công thức: Muốn con ăn tốt, hãy chuyển xuống gầm bàn.

Bố mẹ vẫn cần giữ tay, dụng cụ và chỗ ăn sạch sẽ, bố trí nơi ngồi phù hợp, có người quan sát và tránh để trẻ vừa ăn vừa di chuyển. Việc con hào hứng tự ăn là điều có thể khuyến khích, đồng thời người lớn vẫn từng bước hướng con đến nếp sinh hoạt phù hợp.

Nhưng giữa việc hướng dẫn con và vội vàng đánh giá một gia đình qua vài giây hình ảnh là một khoảng cách khá xa.

Đoạn clip đáng yêu ở chỗ nó ghi lại một cảnh rất đời thường, chẳng giống những bữa ăn hoàn hảo được sắp xếp để chụp ảnh. Có thức ăn vương ra, có tư thế ngồi ngộ nghĩnh, có một em bé đang làm theo ý mình và người lớn cầm máy quay lại.

Nuôi con đôi khi có những phút như thế: Mọi thứ không đúng hình dung ban đầu, nhưng nhìn con chăm chú, người lớn lại vừa buồn cười vừa bất lực.

Thành ra, ai xem mà định hỏi “Sao bố mẹ lại để con ăn kiểu này?”, có lẽ nên nói nhẹ một chút. Biết đâu, vài năm nữa thôi, đến lượt chúng ta rơi vào cái "cảnh rất đỗi quen thuộc" này đấy!