Đỗ Mỹ Linh, Minh Hằng chọn bình sữa cho em bé: Là loại nổi tiếng, giá thành đắt nhất nhì trong giới bỉm sữa

Là mẹ bỉm hiện đại nuôi con theo khoa học, Minh Hằng đã đầu tư, sắm sửa những món đồ tốt nhất cho con trai ngay từ khi em bé chưa chào đời. Mới đây, bà mẹ 1 con khoe thêm món đồ được cô thường xuyên sử dụng nhất cho em bé Mỡ. Đó là bình sữa. Được biết, Minh Hằng đang sử dụng bình sữa của hãng Hegen, là thương hiệu được rất nhiều mẹ bỉm tin dùng. Ưu điểm của loại bình sữa này: Đa dạng kích thước từ nhỏ đến to; Núm ty được thiết kế mô phỏng như bầu ngực mẹ và nghiêng về 1 bên. Điều này, giúp bé cảm nhận như đang bú ti mẹ và giảm thiểu được tình trạng viêm tai giữa; Bình sữa được làm từ nhựa PPSU chịu nhiệt từ -20 độ C đến 180 độ C.