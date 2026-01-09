Đỗ Hà nhún nhường khi đứng cạnh Tiểu Vy

Những màn đọ sắc của dàn mỹ nhân Việt luôn là tâm điểm bàn tán trên MXH. Không cần quá phô trương, chỉ một khoảnh khắc đứng cạnh nhau cũng đủ khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”, đặt lên bàn cân từng đường nét nhan sắc.

Mới đây, đoạn video cam thường ghi lại khoảnh khắc Tiểu Vy và Đỗ Hà chung khung hình đã nhanh chóng hút gần 1 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Hai nàng hậu hot hit nhất hiện nay mang đến khung hình đúng chất “kẻ tám lạng, người nửa cân”: Tiểu Vy nổi bật với gương mặt sắc sảo, thần thái rạng rỡ, trong khi Đỗ Hà ghi điểm nhờ vẻ đẹp thanh tú cùng khí chất nền nã. Mỗi người một màu sắc riêng, vẻ đẹp riêng khiến dân tình không khỏi phân vân khi chọn ra ai mới là người đẹp hơn trong màn so kè này.

Khung hình đọ sắc của 2 nàng hậu đang viral cõi mạng. (Nguồn: datkun892)

Trong khung hình chung, Tiểu Vy và Đỗ Hà mang đến hai sắc thái nhan sắc nhưng hài hòa, đủ để khiến ánh nhìn khó rời. Tiểu Vy xuất hiện với phong thái sắc sảo và quyến rũ, nổi bật trong thiết kế váy cổ yếm chất liệu satin ánh ngà. Phom váy ôm nhẹ, rủ mềm theo đường cong cơ thể giúp nàng hậu khoe trọn bờ vai thon và làn da mịn màng. Kiểu tóc búi thấp với vài lọn tóc buông lơi trước trán càng làm gương mặt mỹ nhân sinh năm 2000 thêm phần yêu kiều, cuốn hút. Layout trang điểm nhấn vào đôi mắt sâu, hàng mi cong và bờ môi đỏ rực, mang lại cảm giác sang trọng, trưởng thành.

Trong khi đó, Đỗ Hà lại ghi điểm với vẻ đẹp dịu dàng, thanh tú đúng chuẩn “nàng thơ”. Cô lựa chọn chiếc váy cúp ngực tối giản, phom dáng gọn gàng nhưng tinh tế, tôn lên bờ vai mảnh mai và vòng 1 lấp ló gợi cảm. Gam màu sáng giúp làn da nàng dâu hào môn thêm phần rạng rỡ, trong trẻo. Mái tóc dài buông lơi tự nhiên, rẽ ngôi giữa cùng lớp makeup trong veo, thiên về tông nude khiến tổng thể visual thêm phần mềm mại, nữ tính.

Khung hình người sắc sảo, người rạng rỡ của Tiểu Vy và Đỗ Hà tại sự kiện. 2 nàng hậu đều lựa chọn trang sức tinh giản, không quá phô trương để hoàn thiện tạo hình.

Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng sôi nổi xem ai là người đẹp hơn. Có thể thấy, dù Đỗ Hà cũng rất xuất sắc nhưng phần thắng đang nghiêng về Tiểu Vy.