Đồ dưỡng môi huyền thoại của mùa lạnh: Giá rẻ không có đối thủ, Jennie cũng phải mê

Trong thế giới mỹ phẩm ngày nay, khi các thương hiệu xa xỉ liên tục ra mắt son dưỡng với giá hàng triệu đồng, vẫn có một cái tên tồn tại hơn 150 năm và không hề mất đi sức hút: Vaseline Lip Therapy. Đầu năm 2026, trong khi nhiều sản phẩm làm đẹp chỉ sống được vài mùa rồi biến mất, dòng son dưỡng này vẫn giữ vững vị thế với doanh số khổng lồ và ổn định đáng kinh ngạc.

Ảnh Instagram.

Con số ấn tượng của một "già làng"

Thị trường Vaseline toàn cầu được định giá 2,6 tỷ USD năm 2024 và dự kiến đạt 4,9 tỷ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng 7,6% mỗi năm. Riêng phân khúc chăm sóc môi chiếm một phần đáng kể trong con số này, với Vaseline Lip Therapy là sản phẩm chủ lực.

Điều đặc biệt là dữ liệu tìm kiếm Google cho thấy Vaseline Lip Therapy có xu hướng tăng đột biến vào mùa đông, đặc biệt là tháng 11-12 và tháng 1-2 hàng năm - thời điểm môi dễ khô nứt nhất. Đây là minh chứng cho sức sống bền bỉ của sản phẩm: người tiêu dùng biết chính xác khi nào họ cần nó, và luôn quay lại với nó.

Bí quyết thành công: Đơn giản mà hiệu quả

Trong khi các thương hiệu K-beauty liên tục tung ra lip balm với đủ loại chiết xuất từ hoa hồng, bơ hạt mỡ cho đến vàng 24K, Vaseline vẫn giữ nguyên công thức gốc: petroleum jelly (dầu khoáng) tinh khiết. Chất này tạo ra lớp màng bảo vệ trên môi, ngăn mất nước và giúp môi tự phục hồi.

Vaseline Lip Therapy hiện có nhiều phiên bản: Original (không mùi), Rosy Lips (hồng nhẹ), Cocoa Butter (bơ ca cao), Aloe Vera, và Crème Brûlée. Mỗi phiên bản đều giữ nguyên công thức petroleum jelly cơ bản, chỉ thêm hương thơm hoặc màu sắc nhẹ nhàng. Giá bán dao động từ 50.000-90.000 VNĐ cho một hộp nhỏ 20g - con số "dễ thở" so với mặt bằng chung thị trường.

Ảnh Instagram.

Khi ngôi sao hàng đầu cũng chọn sản phẩm bình dân

Dù là một sản phẩm bình dân đại chúng, Vaseline Lip Therapy là lựa chọn của nhiều ngôi sao lớn trong đó có Jennie (BLACKPINK) - một biểu tượng thời trang và làm đẹp của thế hệ trẻ. Nữ rapper từng khiến fan bất ngờ khi tiết lộ son dưỡng yêu thích của cô không phải đến từ thương hiệu xa xỉ nào mà chính là Vaseline. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi: "Thứ gì bạn luôn mang theo bên cạnh iPhone?" , Jennie trả lời ngay: "Ồ, đó là son dưỡng môi của tôi".

Nguồn @ninikim_narah28.

Fan nhanh chóng nhận ra Jennie sử dụng Vaseline Lip Therapy Rosy Lips - phiên bản có màu hồng nhẹ nhàng. Với lịch trình dày đặc từ luyện tập, quay MV, biểu diễn đến chụp hình, môi của Jennie luôn phải chịu đựng makeup liên tục và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Việc cô lựa chọn Vaseline cho thấy sản phẩm này thực sự hiệu quả, không chỉ là marketing. Trên TikTok, hashtag #JennieLipBalm và #VaselineLipTherapy có hàng chục triệu lượt xem, với vô số video review và so sánh.

Ảnh IGNV.

Son dưỡng của mọi nhà: Sức mạnh từ sự phổ biến

Vaseline Lip Therapy có một lợi thế mà không nhiều sản phẩm làm đẹp có được: nó có mặt ở khắp mọi nơi. Từ siêu thị mini gần nhà, hiệu thuốc, đến các cửa hàng mỹ phẩm cao cấp - bạn đều tìm thấy Vaseline. Không cần đặt hàng online, không cần chờ đợi, không lo hết hàng.

Hơn 4.870 đánh giá trên Amazon cho phiên bản Original, với điểm trung bình 4,5/5 sao. Người dùng đánh giá cao khả năng dưỡng ẩm lâu dài (5-6 giờ), kết cấu mềm mịn không dính, và quan trọng nhất là hiệu quả thực tế trong việc chữa lành môi khô nứt.

"Bạn không thể sai khi chọn sản phẩm môi của Vaseline", một người dùng viết. "Tôi thích cả hộp nhỏ này, hoàn hảo để bỏ vào túi xách. Và khi dùng hết, tôi còn có thể tái sử dụng hộp hoặc đổ thêm Vaseline gốc vào".

Ảnh Instagram.

Xu hướng tương lai: Bền vững và tự nhiên

Mặc dù đã thành công, Vaseline vẫn không ngừng cải tiến để theo kịp xu hướng. Năm 2024-2025, thương hiệu tập trung vào hai hướng chính: bao bì bền vững (giảm nhựa, sử dụng vật liệu tái chế) và bổ sung thành phần tự nhiên (aloe vera, cocoa butter) để thu hút nhóm khách hàng ưa chuộng clean beauty.

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương đang tăng trưởng nhanh nhất với tốc độ 4,5-5,2% mỗi năm, được thúc đẩy bởi thu nhập khả dụng tăng và xu hướng đô thị hóa. Vaseline đang mở rộng mạng lưới phân phối và hợp tác với các nền tảng thương mại điện tử để tiếp cận thế hệ trẻ.

Ảnh Instagram.

Trong thời đại mà mọi thứ thay đổi chóng mặt, Vaseline Lip Therapy chứng minh rằng một sản phẩm tốt có thể tồn tại qua nhiều thế hệ. Không cần chiêu trò marketing phức tạp, không cần bao bì xa hoa hay influencer triệu followers - chỉ cần chất lượng thực sự, giá cả hợp lý, và sự tin tưởng từ người dùng là đủ.

Khi cả một biểu tượng thời trang toàn cầu như Jennie cũng không thể rời xa nó, có lẽ đây là minh chứng rõ ràng nhất: Vaseline Lip Therapy không chỉ là một sản phẩm làm đẹp, mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người trên thế giới.