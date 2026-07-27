Diptyque họa nên khu vườn thủy sinh cho mùa hè từ những tạo tác hương thơm tinh tế

Ở Pháp, tháng 7 và tháng 8 không chỉ đánh dấu mùa hè. Đó là thời điểm cả đất nước bước vào một nhịp sống khác, khi những chuyến tàu rời Paris trở nên đông đúc hơn, những bãi biển Địa Trung Hải ngập nắng và các thị trấn miền quê dần trở thành điểm hẹn của những kỳ nghỉ dài ngày.

Có lẽ cũng vì thế mà mùa hè được xem là khoảng thời gian tinh thần "Art de vivre" – nghệ thuật sống kiểu Pháp, hiện lên rõ nét nhất. Năm nay, Diptyque tiếp tục kể câu chuyện về khu vườn mùa hè với "Le Jardin des Eaux" – khu vườn thủy sinh đầy thi vị, nơi ánh sáng, dòng nước và thiên nhiên hòa quyện để đánh thức mọi giác quan.

Lấy cảm hứng từ những khu vườn xanh mát ven Địa Trung Hải, bộ sưu tập mở ra một thế giới ngập tràn sắc xanh của mặt nước, những hàng thông đung đưa trong gió và ánh nắng phản chiếu trên từng gợn sóng. Toàn bộ câu chuyện thị giác được Diptyque gửi gắm qua nghệ thuật mosaic của nghệ sĩ đương đại Mathilde Jonquière. Những mảnh thủy tinh màu, chất men Venice và ánh vàng được ghép thủ công tạo nên hiệu ứng phản chiếu sống động, gợi cảm giác mát lành của một khu vườn nước giữa mùa hè rực rỡ.

Tâm điểm của bộ sưu tập là nước hoa Eau des Sens Eau de Toilette – một làn hương tươi sáng và tràn đầy năng lượng. Hương quả bách xù thanh mát hòa quyện cùng bạch chỉ tinh tế và hoắc hương sâu lắng, tạo nên dấu ấn vừa rạng rỡ vừa thanh lịch. Đi cùng là phiên bản xịt thơm tóc giới hạn với thiết kế nhãn mang cảm hứng mosaic đầy màu sắc, như mang theo ánh sáng mùa hè trên từng chuyển động.

Bên cạnh hương thơm, Diptyque còn ra mắt một nghi thức chăm sóc cơ thể dành riêng cho những ngày nắng. Bộ ba Citronnelle & Géranium gồm xịt toàn thân, gel tắm hương nước hoa và gel sữa dưỡng thể Aftersun mang đến cảm giác tươi mới, dịu nhẹ và dễ chịu trên da. Những nốt hương sả chanh, phong lữ và bạch đàn chanh gợi nên sự sảng khoái của làn gió mùa hè, như vừa bước ra từ một khu vườn ngập tràn ánh sáng.

Không chỉ dừng lại ở hương thơm, Diptyque còn đưa mùa hè vào không gian sống. Nến thơm Pinède (Pine Grove) tái hiện hương nhựa thông khô ấm áp của khu rừng ven biển Địa Trung Hải. Nắp nến Golden Carousel, chân nến Pyramid Candle Holder hay bình sáp thơm Médicis Vase phiên bản mới trở thành những điểm nhấn trang trí giàu tính nghệ thuật, nơi ánh sáng, màu sắc và tay nghề thủ công cùng kể tiếp câu chuyện về mùa hè.

Giống như người Pháp dành tháng 7 và tháng 8 để sống chậm lại và tận hưởng những điều đẹp đẽ nhất của cuộc sống, Diptyque mời gọi chúng ta bước vào một khu vườn thủy sinh riêng của mình, tận hưởng khi đặt chân tới điểm chạm của hương thơm, ánh sáng và thiên nhiên muôn màu.

Tại Việt Nam, thương hiệu Diptyque được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

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