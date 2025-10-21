Dính phốt mà vẫn hot, chỉ có thể là mỹ nhân này: Đi qua ống kính là thành kiệt tác, mặc "hàng chợ" vẫn sang

Nổi lên sau show hẹn hò ăn khách Single's Inferno (Địa Ngục Độc Thân) mùa 1 của Hàn Quốc, Song Ji A (sinh năm 1997) trở thành hiện tượng mạng xã hội châu Á với gương mặt baby nhưng thần thái kiêu kì. Tuy sau đó gặp phốt "phông bạt" dùng hàng nhái, phải ở ẩn 1 thời gian và không còn được săn đón như trước nhưng hiện tại, cô nàng vẫn hoạt động như một ngôi sao nổi bật.

Dù ai nói ngả nói nghiêng thì vẫn không thể phủ nhận phong cách thời trang cá tính, có gu của Song Ji A, món đồ nào mặc lên người - dù rẻ hay đắt cũng sang và biết ngay thời thế đang trendy cái gì.

Gần đây khi tham dự sự kiện, Song Ji A diện set đồ chuẩn vibe mùa thu vừa phóng khoáng vừa có chút sang chảnh lạnh lùng. Cô mix áo len - item "thần thánh" mỗi độ thu về màu xanh cobalt nhưng theo kiểu cúp ngực làm điểm nhấn, nổi bật giữa tone trầm của bộ suit. Để outfit trông điệu hơn, người đẹp chọn một chiếc quần dài giả váy xếp ly đang trendy. Tổng thể tạo cảm giác hiện đại nhưng vẫn tinh tế, cầu kì trong sự đơn giản.



Hot nhất nhì mùa lạnh 2025 gọi tên những mẫu áo polo cổ bẻ họa tiết kẻ ngang. Kiểu áo form rộng rãi này được cô nàng mix cùng quần thun ống rộng tạo phong cách thoải mái nhưng vẫn đủ lịch sự để mặc ra ngoài đi chơi nhờ thiết kế lịch sự của chiếc áo. Nàng nào chưa bổ sung item này vào tủ đồ năm 2025 là lạc hậu lắm nhé!

Một chiếc cardigan khoác ngoài áo 2 dây phải gọi là công thức "bất bại" để hội chị em mặc đẹp từ thu sang đông. Cách mix match này tôn trọng đường nét mềm mại trên cơ thể, khoe vòng 1 và vòng 2 mà lại tôn được xương quai xanh quyến rũ. Nếu không biết mặc gì đi chơi, đi làm thì chị em cứ thủ sẵn vài chiếc cardigan từ dáng croptop đến dáng dài trong tủ, đảm bảo lúc nào cũng xinh tươi, ngọt ngào.

Chị em nào cũng nên thủ sẵn một set blazer trong tủ đồ để diện vào những dịp cần sự chuyên nghiệp, lịch sự. Mỹ nhân Địa Ngục Độc Thân chọn thiết kế croptop cùng quần ống loe nhẹ để tôn dáng triệt để, mix cùng 1 chiếc áo phông trắng bên trong là đã tạo nên 1 outfit sang chảnh, mang "vibe" quý cô thời thượng. Set đồ này diện mùa thu thì chuẩn bài vì vừa phong cách, vừa hợp với không khí se lạnh.

Những khi ra ngoài đơn giản, muốn "chill chill" thì mix quần thun hoặc quần gió ống rộng cùng một chiếc áo phông dài tay trễ vai là đã đủ đẹp và ấm. Tổng thể dù toát lên vẻ lười biếng nhưng vẫn năng động, trẻ trung.

Vẫn style năng động, cá tính nhưng trong look này, Song Ji A mix áo khoác thể thao với bra thể thao và quần ống rộng cùng màu. Để điệu hơn, cô nàng còn phá cách khi diện một đôi cao gót mũi nhọn, trông điệu đà mà cá tính, mạnh mẽ mà vẫn ngọt ngào.

Nguồn: IG