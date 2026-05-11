Điều nhiều phụ huynh nhớ nhất sau "Ngày hội thôi nôi" tại TP.HCM

Những khoảnh khắc đầu đời đầy cảm xúc

Ngay từ sáng, không gian sự kiện tại AEON Mall Tân Phú Celadon đã đông kín các gia đình trẻ bế con, đẩy xe nôi và tranh thủ check-in lưu giữ những khoảnh khắc đầu đời. Khắp khu vực là tiếng trẻ con ríu rít, các photobooth nhiều màu sắc cùng hàng loạt khu trải nghiệm dành riêng cho trẻ sau 1 tuổi.

Mẹ và bé cùng hòa mình vào không khí sôi động của Ngày hội

Chị Tú Di (Phường Bình Phú, TP.HCM) chia sẻ điều khiến chị thích nhất là hoạt động lưu giữ dấu chân đầu đời cho con.

"Lúc nhìn bàn chân nhỏ xíu của con được in lại, mình thấy rất ý nghĩa vì sau này lớn lên sẽ không còn những khoảnh khắc như thế nữa. Bé lớn nhà mình trước đây cũng không kịp lưu giữ dấu chân nên giờ nghĩ lại vẫn tiếc" , chị nói.

Chị Di khá bất ngờ với không khí náo nhiệt và số lượng quà tặng nhận được tại các khu trải nghiệm.

Trong khi đó, chị Anh Thy (phường Bình Trị Đông) cho biết gia đình đã đăng ký tham gia từ trước sau khi thấy thông tin trên fanpage.

"Mình có con vừa tròn 1 tuổi nên khi tham gia ngày hội cảm thấy rất vui và phấn khởi. Mình bất ngờ là nhãn hàng chuẩn bị khá nhiều phần quà cho các bé, từ sản phẩm dinh dưỡng, gấu bông đến nhiều món quà dễ thương khác. Quan trọng hơn là ba mẹ có thêm một dịp để cùng con trải nghiệm những hoạt động vui vẻ như thế này", chị chia sẻ.

Các gia đình vui hết cỡ sau khi tham gia các hoạt động và nhận quà tại "Ngày hội thôi nôi".

Hot mom, KOLs và những chia sẻ thật về hành trình nuôi con sau 1 tuổi

Đến chiều cùng ngày, sự xuất hiện của các hot mom và KOLs khiến không khí tại "Ngày hội thôi nôi" càng thêm sôi động.

Gia đình Bobbi cho biết sau giai đoạn thôi nôi, điều họ quan tâm nhất là làm sao để con phát triển toàn diện về thể chất, miễn dịch và trí não. Theo gia đình, đây cũng là thời điểm trẻ thay đổi rõ rệt về vận động và khả năng khám phá nên việc lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng phù hợp càng trở nên quan trọng hơn.

Ba mẹ của Bobbi chụp ảnh cùng con tại sự kiện

"Điều quan trọng nhất vẫn là chọn sản phẩm phù hợp với con và ưu tiên những nhà sản xuất uy tín. Với mình, chỉ cần tìm được sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu phát triển của bé trong giai đoạn này là đủ", ba mẹ Bobbi chia sẻ.

TikToker Long Chun cũng đưa con gái đầu lòng là bé Cốm tham gia ngày hội và dành nhiều thời gian trải nghiệm cùng con.

"Cốm năm nay được 16 tháng tuổi. Trước 1 tuổi, mình chú trọng nhiều về tiêu hóa. Nhưng sau đó mình bắt đầu quan tâm hơn đến DHA, trí não và hệ miễn dịch cho con. Giai đoạn từ 1 đến 3 tuổi bé rất dễ ốm vặt nên khi lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng, mình ưu tiên những sản phẩm hỗ trợ đề kháng tốt hơn", Long Chun chia sẻ.

Long Chun và con gái bé Cốm xuất hiện tại sự kiện thu hút rất nhiều sự chú ý

Nutren Junior muốn đồng hành cùng cha mẹ trong giai đoạn sau thôi nôi

Chia sẻ sau sự kiện, chị Phạm Thị Nghi (phường An Lạc) nói rằng Ngày hội đã giúp họ có thêm góc nhìn về nhu cầu của trẻ trong giai đoạn sau thôi nôi.

Gia đình chị Nghi chụp ảnh kỷ niệm

Chị cho biết bản thân ưu tiên các thương hiệu uy tín và thường tham khảo thêm trải nghiệm từ những phụ huynh đã sử dụng trước đó trước khi quyết định cho con dùng thử. Sau khi tham gia sự kiện và tìm hiểu thêm về Sản phẩm dinh dưỡng Nutren Junior, chị cũng cho biết sẽ thử cho bé trong thời gian tới.

Thông qua "Ngày hội thôi nôi", Nutren Junior cho thấy định hướng đồng hành cùng phụ huynh trong giai đoạn sau 1 tuổi, khi việc xây dựng nền tảng dinh dưỡng dài hạn cho trẻ ngày càng được quan tâm nhiều hơn.

Ông Zubin Trikha, Trưởng ngành hàng Dinh Dưỡng Đặc biệt tại Nestlé Việt Nam khẳng định cam kết của Nutren Junior là trở thành người bạn đồng hành cho cha mẹ trên hành trình nuôi dạy con trẻ.

Thực phẩm dinh dưỡng y học Nutren Junior nổi bật với công thức B.I.G, được Nestlé Health Science nghiên cứu và không ngừng cải tiến nhằm mang đến nguồn dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ sau giai đoạn thôi nôi. Công thức này hỗ trợ sự phát triển của trẻ trên ba nền tảng quan trọng: thể chất, thông qua hàm lượng đạm Whey dễ tiêu hóa, dễ hấp thu; đề kháng, với sự kết hợp Synbiotics gồm lợi khuẩn Probiotics cùng chất xơ Prebiotics giúp củng cố hệ miễn dịch; và tư duy nhờ DHA cùng các vitamin, khoáng chất thiết yếu hỗ trợ phát triển trí não mỗi ngày.

Khép lại "Ngày hội thôi nôi", nhiều gia đình ra về với những dấu chân nhỏ được mang theo như một kỷ niệm đặc biệt của năm đầu đời. Với không ít phụ huynh trẻ, đây không đơn thuần là một buổi đi chơi cuối tuần, mà còn là dịp để họ nhìn lại hành trình lớn lên của con và quan tâm nhiều hơn đến nền tảng phát triển trong những năm đầu tiên.

