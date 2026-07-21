Điều gì tạo nên niềm tin khi lựa chọn dinh dưỡng đầu đời cho trẻ?

Dinh dưỡng đầu đời và bài toán lựa chọn phù hợp

Những năm đầu đời là giai đoạn trẻ phát triển nhanh về thể chất, não bộ, hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa. Vì vậy, đáp ứng đúng nhu cầu dinh dưỡng ở từng giai đoạn luôn được xem là yếu tố quan trọng trong hành trình chăm sóc trẻ.

Thực tế, nhu cầu dinh dưỡng của trẻ không cố định mà thay đổi theo từng giai đoạn phát triển. Trong những tháng đầu đời, dinh dưỡng góp phần hỗ trợ tăng trưởng, phát triển não bộ cũng như sự trưởng thành của hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa. Khi bước vào giai đoạn ăn dặm, cơ thể cần phải thích nghi với nhiều nguồn thực phẩm mới khác nhau. Khi trẻ lớn hơn, mức độ vận động, khám phá và học hỏi ngày càng gia tăng, kéo theo nhu cầu về năng lượng, protein, vitamin và khoáng chất cũng thay đổi để đáp ứng tốc độ phát triển của cơ thể và não bộ.

Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ thay đổi theo từng giai đoạn phát triển. Ảnh: Nestlé Việt Nam.

Điều này khiến việc lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng trở thành một trong những quyết định được nhiều phụ huynh cân nhắc kỹ lưỡng. Bên cạnh thành phần dinh dưỡng hay thương hiệu, nhiều gia đình ngày nay quan tâm hơn đến mức độ phù hợp của sản phẩm đối với nhu cầu và đặc điểm riêng của trẻ, từ khả năng tiêu hóa, hấp thu cho đến việc đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ở từng giai đoạn phát triển.

Sự hiểu biết ngày càng sâu sắc về nhu cầu dinh dưỡng của trẻ ở từng giai đoạn phát triển cũng đang định hình xu hướng mới trong ngành dinh dưỡng trẻ nhỏ. Thay vì chỉ tập trung bổ sung dưỡng chất đơn lẻ, các nghiên cứu ngày càng hướng tới việc tìm hiểu sâu hơn về cơ chế tiêu hóa, hệ vi sinh đường ruột, hệ miễn dịch và khả năng hấp thu, từ đó phát triển những giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu sinh học của trẻ ở từng giai đoạn.

Khoa học mở ra những hướng tiếp cận mới trong dinh dưỡng trẻ nhỏ

Trong nhiều thập kỷ qua, nghiên cứu về sữa mẹ đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của khoa học dinh dưỡng trẻ nhỏ. Những tiến bộ trong việc tìm hiểu thành phần và chức năng sinh học của sữa mẹ đã mang lại nhiều hiểu biết giá trị về cách các thành phần dinh dưỡng tương tác và phối hợp với nhau, góp phần hỗ trợ tăng trưởng, phát triển và sức khỏe của trẻ trong những năm đầu đời.

Theo các chuyên gia, để đưa một phát hiện khoa học vào ứng dụng trong dinh dưỡng trẻ nhỏ, cần trải qua quá trình nghiên cứu và kiểm chứng kéo dài với sự tham gia của nhiều đơn vị, từ các trường đại học, viện nghiên cứu đến doanh nghiệp. Sự hợp tác này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm các giải pháp dinh dưỡng được xây dựng trên nền tảng khoa học và đáp ứng nhu cầu thực tế của trẻ.

Trong số những lĩnh vực được nghiên cứu nhiều hiện nay có Human Milk Oligosaccharides (HMO) – nhóm thành phần sinh học quan trọng trong sữa mẹ – và vai trò của lợi khuẩn đối với hệ vi sinh đường ruột. Các nghiên cứu ngày càng cho thấy mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột, chức năng tiêu hóa và hệ miễn dịch của trẻ. Từ những hiểu biết này, các nhà khoa học tiếp tục tìm kiếm những giải pháp dinh dưỡng có khả năng hỗ trợ trẻ phát triển phù hợp với nhu cầu sinh học ở từng giai đoạn đầu đời.

Những định hướng nghiên cứu mới về HMO và hệ vi sinh đường ruột cũng đang được ứng dụng trong các giải pháp dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ. Chẳng hạn, công thức SINERGITY® của Nestlé kết hợp sáu loại HMO với hai chủng lợi khuẩn B.Infantis và B.Lactis . Trong đó, B.Infantis được biết đến với khả năng sử dụng hiệu quả một số HMO làm nguồn cơ chất cho sự phát triển. Kết quả từ các nghiên cứu cho thấy sự kết hợp giữa HMO và lợi khuẩn có thể góp phần hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột và một số chỉ dấu liên quan đến chức năng miễn dịch.

Để tạo ra những đổi mới trong lĩnh vực dinh dưỡng trẻ nhỏ, các tập đoàn dinh dưỡng lớn đã đầu tư đáng kể cho hoạt động nghiên cứu trong nhiều thập kỷ. Theo ông Marc Alder, Trưởng Ngành hàng Dinh dưỡng và Trẻ nhỏ tại Nestlé, một trong những hướng nghiên cứu trọng tâm của tập đoàn là tìm hiểu thành phần và chức năng sinh học của sữa mẹ, qua đó mở rộng hiểu biết về nhu cầu dinh dưỡng và các yếu tố hỗ trợ sự phát triển của trẻ theo từng giai đoạn.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát Triển của Nestlé tại Konolfingen, Thụy Sĩ.

Trong nhiều năm qua, Nestlé đã tích cực triển khai dự án LIFE (Longitudinal Infant Growth and Development and Early-Life Feeding) - chương trình nghiên cứu quốc tế hướng đến mục tiêu hiểu rõ hơn về thành phần của sữa mẹ thông qua nghiên cứu khoa học, đồng thời hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới, thực hiện hàng trăm nghiên cứu lâm sàng và công bố khoa học. Đến nay, doanh nghiệp đã sở hữu hơn 200 bằng sáng chế trong lĩnh vực sữa công thức, với nhiều bước tiến về đạm, lợi khuẩn, chất béo, đặc biệt là lĩnh vực HMO với hơn 65 nghiên cứu trong hơn 30 năm qua.

Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, góp phần tạo dựng niềm tin

Cùng với những tiến bộ về khoa học dinh dưỡng, quy trình kiểm soát chất lượng ngày càng trở thành tiêu chí được nhiều phụ huynh quan tâm khi lựa chọn sản phẩm cho trẻ. Với nhóm thực phẩm dành cho trẻ nhỏ, yêu cầu về an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.

Theo các chuyên gia, chất lượng của một sản phẩm dinh dưỡng cần được kiểm soát xuyên suốt từ giai đoạn nghiên cứu công thức, lựa chọn nguyên liệu, sản xuất đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp trong ngành đầu tư hệ thống kiểm soát nhiều lớp nhằm bảo đảm tính đồng nhất và an toàn của từng lô sản phẩm.

Nestlé là một trong những ví dụ. Theo ông Olivier Robin, Giám đốc Chất lượng tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nestlé, mỗi lô sản phẩm phải trải qua tối thiểu hơn 1.200 chỉ tiêu kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng, kết hợp với hệ thống kiểm soát đa tầng, các camera liên tục giám sát dây chuyền để bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Trên dây chuyền sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé NAN INFINIPRO A2 3, hệ thống sản xuất khép kín được giám sát chất lượng ở mọi công đoạn. Ảnh: Nestlé Việt Nam

Theo ông Olivier Robin, phát triển sữa công thức là lĩnh vực đòi hỏi nền tảng khoa học và chuyên môn cao. Trong những năm tới, các nghiên cứu về HMO, lợi khuẩn và những thành phần sinh học khác được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của ngành dinh dưỡng trẻ nhỏ.

Có thể thấy, cùng với sự phát triển của khoa học, tiêu chí lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng của phụ huynh cũng đang thay đổi. Bên cạnh thành phần dinh dưỡng, bằng chứng nghiên cứu và quy trình kiểm soát chất lượng ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng, góp phần tạo thêm cơ sở để phụ huynh lựa chọn giải pháp dinh dưỡng phù hợp cho con.

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam

Số 7, Đường 17A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường Trấn Biên, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam

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