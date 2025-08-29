Điều gì khiến công nghệ trẻ hóa da EMFACE gây sốt với tín đồ làm đẹp không xâm lấn?

Những năm gần đây, xu hướng làm đẹp toàn cầu chuyển mạnh từ "dao kéo" tiềm ẩn nhiều rủi ro sang các giải pháp làm đẹp không xâm lấn. Không chỉ an toàn, tiết kiệm thời gian, các công nghệ này còn giúp phái đẹp trẻ hóa tự nhiên mà không lộ dấu vết thẩm mỹ.

Ruco International Clinic chuyển giao công nghệ trẻ hóa từ Anh Quốc

EMFACE là gì?

Hiện nay, EMFACE nổi lên như một bước tiến công nghệ trẻ hóa không xâm lấn, kết hợp giữa hai công nghệ sóng HIFES™ và RF được ứng dụng rộng rãi ở nhiều nước như Anh, Mỹ và châu Âu.

Kết hợp sóng RF kích thích tăng sinh collagen, elastin cho da với HIFES™ tác động trực tiếp vào cơ để nâng đỡ và định hình gương mặt. Sự phối hợp này mang lại hiệu quả giúp da săn chắc, đàn hồi hơn và gương mặt được nâng tự nhiên mà không cần phẫu thuật.

Tiếp nối xu hướng trẻ hoá đang lan rộng toàn cầu, doanh nhân Trâm Nguyễn – CEO của Ruco đã nhanh chóng đưa công nghệ này vào danh mục dịch vụ, trở thành một trong những địa chỉ hàng đầu tại Việt Nam mang đến trải nghiệm EMFACE chuẩn quốc tế.

Nghệ sĩ Hồng Đào lựa chọn công nghệ EMFACE tại Ruco International Clinic

Tại sao EMFACE tạo "cơn sốt" tại Việt Nam?

Công nghệ trẻ hoá đã được chứng minh hiệu quả: Sau thời gian được ứng dụng rộng rãi, EMFACE cho thấy khả năng cải thiện rõ rệt tình trạng chảy xệ, thiếu săn chắc và các nếp nhăn sau vài liệu trình. Không "dao kéo", không đau nhưng gương mặt được nâng cấp với đường nét hài hòa, da căng mịn, giảm nếp nhăn và chảy xệ. Nghệ sĩ Hồng Đào đã sử dụng công nghệ này qua 3 lần chia sẻ: "Sau vài lần điều trị với EMFACE, tôi thấy kết quả ngoài sức mong đợi: phần cơ mặt săn chắc đàn hồi, vài nếp nhăn ở khóe miệng mờ đi, phần mắt cũng được mở nên gương mặt sáng sủa hơn". Trong khi đó chị Hoàng - một nữ doanh nhân sống tại Úc cho biết cô cảm nhận gương mặt trẻ trung hơn khi tan rãnh cười, cơ mặt được nâng và săn chắc hơn.

An toàn và không xâm lấn: EMFACE tác động chính xác đến đa tầng cấu trúc, từ đó kích thích, tái tạo collagen, elastin và cải thiện độ săn chắc, đàn hồi mà không làm tổn thương bề mặt da. CEO Trâm Nguyễn cho biết: "Sự êm ái của công nghệ EMFACE gây bất ngờ với nhiều khách hàng vốn sợ đau khi làm đẹp. Bên cạnh đó, công nghệ này cũng không để lại "dấu tích" nào trên khuôn mặt giúp khách hàng trở lại sinh hoạt ngay sau khi thực hiện". Đó là lý do khiến diễn viên Hồng Đào, ca sĩ Minh Tuyết hay Thanh Thảo luôn xuất hiện trước công chúng với diện mạo rạng rỡ mà không lộ dấu hiệu vừa can thiệp thẩm mỹ.

Ca sĩ Minh Tuyết thực hiện EMFACE

Thời gian thực hiện 20 phút: Trong nhịp sống hiện đại bận rộn, đặc biệt với những phụ nữ vừa phải cân bằng công việc, gia đình và bản thân, EMFACE trở thành lựa chọn lý tưởng, vừa tiết kiệm thời gian, vừa mang lại hiệu quả trẻ hoá tự nhiên.

Phù hợp với đặc điểm phụ nữ châu Á: Với cấu trúc da mỏng và dễ mất độ đàn hồi sớm, phụ nữ Á Đông dễ gặp tình trạng chảy xệ vùng má và nếp nhăn rãnh mũi, môi. EMFACE giúp nâng cơ, tái định vị mô mỡ, thon gọn mặt và trẻ hoá làn da mà vẫn giữ nguyên nét tự nhiên vốn có. Chị Tâm (TP.HCM) thực hiện liệu trình EMFACE của RUCO chia sẻ: "Tôi có bọng và nếp nhăn li ti mắt, cùng rãnh cười sâu. Sau khi làm EMFACE 2 lần, tôi thấy được những điểm này được cải thiện, vùng mắt săn chắc giúp gương mặt tôi sáng và rạng rỡ hơn. Đặc biệt là phương pháp này không hề gây đau đớn.".

Nghệ sĩ Hồng Đào trước và sau khi sử dụng công nghệ làm đẹp EMFACE

Liệu trình cá nhân hóa tại Ruco International Clinic

Theo CEO Trâm Nguyễn, EMFACE được xem là giải pháp trẻ hoá lý tưởng dành cho phụ nữ từ độ tuổi 35, khi làn da bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hoá. Không chỉ vậy, công nghệ này còn được ví như "cứu cánh" cho những ai đã thấy rõ tình trạng chảy xệ, mất đi độ săn chắc. Tuy nhiên, để EMFACE phát huy hiệu quả tối đa, yếu tố quyết định vẫn nằm ở việc lựa chọn đúng cơ sở uy tín và đội ngũ bác sĩ có tay nghề cao.

Tại Ruco International Clinic, mỗi khách hàng trải nghiệm EMFACE đều được đảm bảo trọn vẹn từ chất lượng công nghệ đến dịch vụ chăm sóc. Không chỉ sở hữu thiết bị chính hãng, Ruco còn có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Da liễu giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu về cấu trúc cơ – da – mô mềm.

Nghệ sĩ Hồng Đào rạng rỡ hội ngộ CEO Trâm Nguyễn tại Lễ chuyển giao công nghệ trẻ hoá từ Anh Quốc

Không gian điều trị tại Ruco được thiết kế sang trọng, riêng tư, mang lại sự thư giãn trọn vẹn. Mỗi liệu trình EMFACE đều cá nhân hóa, theo dõi sát sao và đi kèm chế độ bảo hành bằng văn bản. Nhờ đó, Ruco trở thành điểm đến tin cậy của nhiều nghệ sĩ, doanh nhân và khách hàng cao cấp trong và ngoài nước khi tìm kiếm giải pháp trẻ hóa da an toàn, hiệu quả.

