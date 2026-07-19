Điều gì đã khiến ông bố "nghiện con" Đinh Mạnh Ninh và các ông bố trong ATVNCG 2026 phải "khóc không dừng lại được"?

Giữa hàng loạt sân khấu bùng nổ của Công 1 "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026", có một tiết mục không cần quá nhiều hiệu ứng vẫn đủ sức khiến cả trường quay lặng đi. Đó là "Nhong Nhong Nhong" của Nhà Làm Mạnh với sự thể hiện của các anh tài Thái VG, Huỳnh Lập và Thái Lê Minh Hiếu.

(Nguồn: Anh trai vượt ngàn chông gai)

Nếu nhiều tiết mục lựa chọn phô diễn kỹ thuật hay tạo không khí sôi động, "Nhong Nhong Nhong" lại chạm đến khán giả bằng một câu chuyện rất đời: Tình cha con.

Lấy hình ảnh người cha tần tảo mưu sinh làm trung tâm do anh tài Thái VG thể hiện, màn trình diễn khắc họa hành trình của một người cha ngày ngày đối mặt với những nhọc nhằn, gánh trên vai áp lực cơm áo nhưng vẫn cố gắng bước tiếp, bởi phía sau anh luôn là gia đình và tương lai của những đứa con.

Không cần nhiều lời thoại, những chi tiết sân khấu giản dị cùng ca từ giàu cảm xúc đã khiến câu chuyện trở nên gần gũi với bất kỳ ai từng làm cha.

(Nguồn: Anh trai vượt ngàn chông gai)

Đặc biệt, thông điệp mà Huỳnh Lập gửi gắm cũng trở thành điểm nhấn của tiết mục: "Mẹ sẽ yêu con theo cách của mẹ, còn cha sẽ yêu con theo một cách rất khác".

Chính câu nói ấy khiến nhiều anh tài đã làm cha không giấu được sự xúc động. Bởi tình yêu của người cha đôi khi không được thể hiện bằng những cái ôm hay lời nói ngọt ngào, mà bằng những tháng ngày lặng lẽ gánh vác, hy sinh và nỗ lực để con có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình và con cái.

(Nguồn: Anh trai vượt ngàn chông gai)

Trong màn trình diễn, Thái VG đảm nhận vai người cha có cô con gái nhỏ. Hình ảnh người đàn ông tất bật kiếm sống, luôn hướng ánh mắt về đứa con như nguồn động lực lớn nhất đã chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả.

Không chỉ nhập vai trên sân khấu, Thái VG còn mang theo chính câu chuyện của mình ngoài đời. Là ông bố của ba người con, nam rapper chia sẻ sau tiết mục: "Anh có 3 đứa con, anh đều trải qua nhiều khó khăn trong cuộc đời để lo cho gia đình, nên anh hiểu được thông điệp của bài hát này".

Anh tài Thái VG và con gái

Lời tâm sự ngắn gọn nhưng đủ để lý giải vì sao cảm xúc của Thái VG trong tiết mục lại chân thật đến vậy. Đó không đơn thuần là diễn xuất, mà còn là sự đồng cảm của một người cha từng trải qua những áp lực mưu sinh để chăm lo cho gia đình.

Không riêng Thái VG, khoảnh khắc "Nhong Nhong Nhong" vang lên cũng khiến nhiều anh tài đã lập gia đình và có con không khỏi lặng người. Giữa một chương trình vốn nổi bật với tinh thần chinh phục thử thách, sân khấu này lại mở ra một góc rất khác của các anh tài: đằng sau ánh đèn, những người đàn ông ấy vẫn là những người cha, người chồng với những nỗi lo rất đời thường.

Thực tế, "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026" quy tụ không ít anh tài đã làm cha. Mỗi người có một hành trình, một cách thể hiện tình yêu với con khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung là sự hy sinh thầm lặng dành cho gia đình.

Có lẽ vì thế, "Nhong Nhong Nhong" không chỉ là một tiết mục biểu diễn, mà còn là chiếc gương phản chiếu hình ảnh của biết bao người cha ngoài đời thực - những người ít khi nói lời yêu thương, nhưng luôn âm thầm dành điều tốt đẹp nhất cho con mình.

(Nguồn: Anh trai vượt ngàn chông gai)

Giữa những màn trình diễn mãn nhãn của Công 1, "Nhong Nhong Nhong" có thể không phải tiết mục ồn ào nhất, nhưng lại là một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất, khi cả khán giả lẫn các ông bố trong "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026" đều tìm thấy một phần câu chuyện của chính mình trong đó.