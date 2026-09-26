Diễn viên Thanh Hương bùng nổ visual sau phẫu thuật căng da mặt

Diện mạo U40 "gây sốt"của diễn viên Thanh Hương

Gần đây, tại sự kiện kỷ niệm 18 năm thành lập Bệnh viện thẩm mỹ Dr.Hải Lê, diễn viên Thanh Hương đã chiếm trọn spotlight giữa dàn khách mời với diện mạo vô cùng trẻ trung, xinh đẹp. Dưới ống kính "camera thường", nữ diễn viên khiến netizen trầm trồ bởi đường viền hàm thon gọn, sắc nét cùng làn da căng mịn không chút tì vết. Ở độ tuổi ngoài 35, diện mạo trẻ trung khó tin này nhanh chóng biến cô trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn làm đẹp.

Diện mạo trẻ trung của DV Thanh Hương tại sự kiện

Khác hẳn với định kiến về sự mệt mỏi hay dấu hiệu chùng nhão da ở phụ nữ chạm ngưỡng tuổi trung niên, Thanh Hương xuất hiện với phong thái tự tin, tràn đầy năng lượng. Từng cử chỉ nở nụ cười hay tương tác với người hâm mộ đều toát lên sự nhẹ nhàng, tươi tắn, khiến nhiều người không khỏi tò mò về bí kíp giữ gìn phong độ của cô.

Trẻ hóa ngoạn mục nhưng không mất đi vẻ tự nhiên

Trước sự quan tâm lớn từ công chúng, Thanh Hương thẳng thắn xác nhận diện mạo hiện tại là kết quả của việc can thiệp thẩm mỹ tại Bệnh viện thẩm mỹ Dr.Hải Lê. Với đặc thù công việc diễn xuất đòi hỏi lột tả trọn vẹn từng cung bậc cảm xúc, nữ diễn viên từng rất dè dặt với dao kéo vì sợ rơi vào "vết xe đổ" mặt đơ cứng như tượng sáp hoặc để lại sẹo sau can thiệp.

DV Thanh Hương lựa chọn căng da mặt tại BVTM Dr.Hải Lê

Tuy nhiên, quyết định trải nghiệm phẫu thuật căng da mặt tại Bệnh viện thẩm mỹ Dr.Hải Lê đã mang đến sự thay đổi ngoài mong đợi. Toàn bộ vùng má chùng nhão được nâng đỡ gọn gàng, nhưng từng nụ cười, ánh mắt và biểu cảm cử động đều duy trì sự mềm mại, tự nhiên đến ngỡ ngàng. Nữ diễn viên chia sẻ bản thân không chạy theo trào lưu khuôn mẫu hay cố tình thẩm mỹ để thật khác biệt. Điều cô mong muốn là tìm lại đường nét tươi trẻ của chính mình nhiều năm trước nhưng mọi biểu cảm cơ mặt vẫn phải giữ được sự sinh động để tiếp tục thăng hoa trên phim trường.

Hệ sinh thái căng da trẻ hóa toàn diện, chuẩn Y khoa

Điểm cốt lõi giúp diễn viên Thanh Hương thăng hạng nhan sắc không lộ dấu vết nằm ở kỹ thuật can thiệp sâu vào lớp cân cơ nông SMAS. Thay vì tác động bề mặt da dễ gây sẹo và biến dạng nụ cười, bác sĩ sẽ tái định vị toàn bộ khối cơ và mô mềm sa trễ về đúng vị trí ban đầu. Sức căng trên da được triệt tiêu, kết hợp đường mổ vi phẫu giấu kín men theo viền chân tóc và nắp tai giúp hạn chế tối đa dấu vết thẩm mỹ.

Bác sĩ siêu âm xác định mức độ lão hóa để đưa ra chỉ định phù hợp

Đặc biệt, phác đồ này nằm trong Hệ sinh thái trẻ hóa độc quyền, linh hoạt phối hợp 3 nhóm giải pháp chuyên biệt:

Tùy thuộc vào kết quả siêu âm mô mềm, bác sĩ sẽ lựa chọn cấp độ phẫu thuật căng da tương ứng gồm Mini SMAS cho tình trạng sa trễ nhẹ, SMAS nâng cao hoặc kỹ thuật mặt phẳng sâu Deep Plane cho các ca lão hóa phức tạp. Để gương mặt không bị hốc hác sau khi can thiệp cơ, nhóm cấy mỡ vi phân Microfat tự thân sẽ bù đắp tức thì lượng thể tích thiếu hụt tại các vùng trũng như thái dương, má hóp hay rãnh mũi má sâu, mang lại độ căng đầy tự nhiên. Cuối cùng, sự hỗ trợ từ nhóm công nghệ năng lượng cao như sóng cao tần RF Quantum và thiết bị RENUVION J-Plasma sẽ tác động siết chặt mạng lưới mô liên kết dưới da, kích thích tăng sinh collagen và hoàn thiện chất lượng bề mặt mô một cách bền vững.

Tổ hợp công nghệ cao sử dụng trong hệ sinh thái căng da trẻ hóa

Dr.Hải Lê - Người kiến tạo chuẩn mực nhan sắc Đứng sau sự đột phá của Hệ sinh thái trẻ hóa chính là ThS.BS Lê Viết Hải – Tổng Giám đốc kiêm người sáng lập Bệnh viện thẩm mỹ Dr.Hải Lê. Trong giới phẫu thuật tạo hình, ThS.BS Lê Viết Hải được biết đến như một "chuyên gia giải cứu" đầy bản lĩnh, người trực tiếp phục hồi thành công hàng ngàn ca mí mắt lỗi, hỏng phức tạp – lĩnh vực đòi hỏi sự chuẩn xác đến từng milimet.

Dr.Hải Lê cùng đội ngũ bác sĩ chuyên môn

Từ việc tiên phong ứng dụng công nghệ siêu âm mô mềm chẩn đoán đến việc thiết lập phòng mổ vô khuẩn đạt chuẩn y tế, ThS.BS Lê Viết Hải đã dẫn dắt Bệnh viện thẩm mỹ Dr.Hải Lê trở thành điểm tựa y khoa vững chắc – nơi kiến tạo nhan sắc và giúp khách hàng lấy lại sự tự tin trọn vẹn. HỆ THỐNG Y TẾ THẨM MỸ DR.HẢI LÊ MED GROUP Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê: 219-229 Khuất Duy Tiến, Đại Mỗ, TP.Hà Nội Website: https://drhaile.vn/

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