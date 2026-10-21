Diễn viên Quỳnh Lương trải nghiệm bộ sản phẩm Yoosun Rau Má tại Vietbaby Fair 2026

Quỳnh Lương hào hứng trải nghiệm sản phẩm tại gian hàng Yoosun Rau Má

Trong ngày khai mạc 15/10, gian hàng B1 của Yoosun Rau Má tại Triển lãm Quốc tế Sản phẩm & Dịch vụ Mẹ và Bé – Vietbaby Fair Hà Nội 2026 đã chào đón khách mời đặc biệt, diễn viên Quỳnh Lương.

Quỳnh Lương có mặt tại gian hàng B1

Sự xuất hiện của nữ diễn viên mang đến không khí sôi động với các hoạt động giao lưu, chụp ảnh và trải nghiệm sản phẩm cùng khách tham quan.

Đặc biệt, Quỳnh Lương còn tham gia phiên livestream giới thiệu ba sản phẩm chăm sóc da của Yoosun Rau Má, gồm Kem bôi da Yoosun Rau Má, Nước tắm thảo dược cho bé Yoosun Rau Má và Sữa dưỡng ẩm Yoosun Rau Má.

Đây đều là những sản phẩm phù hợp để các gia đình tham khảo khi xây dựng thói quen chăm sóc da trong mùa thu đông, đặc biệt tại miền Bắc, nơi thời tiết thường chuyển sang hanh khô, độ ẩm không khí giảm và làn da dễ xuất hiện tình trạng khô ráp, khó chịu.

Sữa dưỡng ẩm Yoosun Rau Má

Trong số các sản phẩm được giới thiệu, Sữa dưỡng ẩm Yoosun Rau Má nhận được sự quan tâm của Quỳnh Lương khi nữ diễn viên trực tiếp trải nghiệm kết cấu và cảm nhận sản phẩm trên da.

Bộ ba Yoosun Rau Má đồng hành cùng gia đình trong mùa hanh khô

Tại phiên livestream, bộ ba sản phẩm Yoosun Rau Má được giới thiệu với những công dụng bổ trợ cho nhau trong thói quen chăm sóc da hằng ngày.

Nước tắm thảo dược cho bé Yoosun Rau Má kết hợp chiết xuất dược liệu, tinh dầu thiên nhiên và Postbiotic, giúp làm sạch nhẹ nhàng, làm mát, dịu da bé. Sản phẩm dùng được cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đồng thời tiện lợi vì không cần tắm tráng lại với nước.

Kem bôi da Yoosun Rau Má, sản phẩm quen thuộc với nhiều gia đình Việt suốt hơn 20 năm qua, chứa chiết xuất rau má, giúp dưỡng ẩm, làm mát và làm dịu da; sử dụng được trong trường hợp rôm sảy, mẩn ngứa, góp phần bảo vệ da trong điều kiện tốt.

Trong khi đó, Sữa dưỡng ẩm Yoosun Rau Má là sản phẩm phù hợp để chăm sóc da hằng ngày, đặc biệt sau khi tắm hoặc khi thời tiết hanh khô. Sản phẩm giúp dưỡng ẩm, làm mềm da, mát da, giữ ẩm và hỗ trợ giảm mẩn ngứa do khô da.

Bộ chăm sóc da cho bé Yoosun Rau Má

Với những công dụng riêng, bộ ba sản phẩm mang đến gợi ý chăm sóc da tiện lợi cho các gia đình: làm sạch dịu nhẹ khi tắm, dưỡng ẩm sau tắm và chăm sóc thêm những vùng da cần được làm dịu.

Sữa dưỡng ẩm Yoosun Rau Má – điểm nhấn trong trải nghiệm của Quỳnh Lương

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý tại gian hàng là khi Quỳnh Lương trực tiếp trải nghiệm Sữa dưỡng ẩm Yoosun Rau Má.

Sản phẩm sở hữu kết cấu dạng lotion mỏng nhẹ, dễ tán và thẩm thấu nhanh trên da, không tạo cảm giác bết dính. Cùng với hương thơm thoang thoảng, mát nhẹ, sản phẩm mang đến cảm giác dễ chịu khi sử dụng.

Những đặc điểm này cũng là điểm khiến Quỳnh Lương tỏ ra yêu thích sản phẩm trong quá trình trải nghiệm tại gian hàng.

Livestream ngay tại gian hàng

Đáng chú ý, sản phẩm dùng được cho trẻ từ sơ sinh, phù hợp với làn da nhạy cảm và có thể sử dụng cho cả gia đình. Đây là một ưu điểm thiết thực khi ba mẹ muốn lựa chọn sản phẩm dưỡng ẩm cho nhiều thành viên trong nhà, đặc biệt trong những tháng thời tiết khô lạnh.

Gợi ý chăm sóc da dịu nhẹ cho cả gia đình trong mùa thu đông

Sự góp mặt của Quỳnh Lương tại Vietbaby Fair Hà Nội 2026 không chỉ mang đến những khoảnh khắc giao lưu thú vị mà còn góp phần giới thiệu gần gũi hơn những sản phẩm chăm sóc da của Yoosun Rau Má tới các gia đình.

Khi thời tiết bước vào mùa hanh khô, việc chú ý làm sạch dịu nhẹ, hạn chế tắm bằng nước quá nóng và duy trì dưỡng ẩm thường xuyên là những thói quen đơn giản nhưng cần thiết.

Sữa dưỡng ẩm Yoosun Rau Má là một lựa chọn các gia đình có thể tham khảo để bổ sung vào quy trình chăm sóc da hằng ngày cho cả trẻ nhỏ và người lớn.

Yoosun Rau Má, mát lành làn da

Hiện sản phẩm được phân phối tại các nhà thuốc, cửa hàng mẹ và bé trên toàn quốc, đồng thời có mặt trên gian hàng chính hãng Yoosun Rau Má tại Shopee và TikTok Shop.

Các gia đình có thể tìm mua sản phẩm tại điểm bán gần nhất hoặc trên các kênh thương mại điện tử chính hãng để chủ động chăm sóc làn da mềm mại, dễ chịu trong mùa thu đông.

Sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm:

CÔNG TY TNHH ĐẠI BẮC

- Website chính thức nhãn hàng Yoosun Rau Má: Yoosun.vn

- Địa chỉ: Số 11, đường Công Nghiệp 4, KCN Sài Đồng B, phường Long Biên, TP Hà Nội

- Nhà máy sản xuất dược mỹ phẩm: Đường D1, KCN Yên Mỹ II, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

- Hotline: 1800 1125