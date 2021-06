Diễn viên Hoàng Yến từng vất vả mang thai ở tuổi 41, được chồng trẻ cưng như trứng mỏng

Thông tin diễn viên Hoàng Yến, người từng được yêu thích nhờ vai diễn cô Xuyến trong bộ phim "Về nhà đi con" bị chồng cũ thứ 4 hành hung ngay tại quán cafe đang nhận được rất nhiều sự chú ý của dư luận.

Hoàng Yến và người chồng thứ 4 là doanh nhân Cao Thắng kết hôn vào tháng 10/2016. Thời điểm đó, cả hai dành cho nhau những lời mật ngọt trên báo chí. Người hâm mộ cũng vui lây cho nữ diễn viên vì những tưởng sau bao nhiêu khó khăn thì cuối cùng Hoàng Yến cũng tìm thấy bến đỗ bình yên của cuộc đời mình.

Dù đều có con riêng, đủ nếp đủ tẻ nhưng Hoàng Yến và Cao Thắng vẫn muốn có thêm một đứa con chung. Trong 1 lần chia sẻ với báo chí, Hoàng Yến tiết lộ do tuổi cũng đã khá cao nên cô "thả" suốt 1 năm mà chưa có kết quả và phải đi siêu âm canh trứng. May mắn sau đó, nữ diễn viên đã thụ thai tự nhiên ở tuổi 41.



Diễn viên Hoàng Yến được chồng cưng chiều khi mang thai.

Trong thời gian mang thai, Hoàng Yến được ông xã chăm sóc chu đáo, chiều chuộng nhau từng hơi thở, suy nghĩ cho đến ánh mắt, hành động. Cao Thắng luôn sẵn sàng đi mua đồ ăn cho vợ, bất chấp đó là lúc 1-2h sáng. Song, bản thân Hoàng Yến khôn bao giờ hành hạ chồng để thỏa mãn sự thèm ăn của bản thân.

Hành trình mang thai của Hoàng Yến cũng khá vất vả. Sau khi biết tin mang thai thì Hoàng Yến lại phát hiện có một khối u xơ tử cung. Khi ở tháng thứ 5 của thai kỳ, "cô Xuyến" tiếp tục phát hiện thai nhi bị nhau bám màng (dây rốn bám màng nhau thai). Điều đó khiến nữ diễn viên cực kỳ lo lắng.

Anh cũng đồng hành cùng vợ trong quá trình vượt cạn.

Cặp đôi tổ chức tiệc đầy tháng cho con

Tuy nhiên, thời điểm đó, Hoàng Yến nhận được sự quan tâm, an ủi của ông xã. Anh luôn động viên cô cố gắng vì anh tin rằng con gái sẽ không sao, hai mẹ con sẽ sớm "mẹ tròn con vuông". Và may mắn là cuối cùng thì con gái của cặp đôi đã chào đời an toàn, khỏe mạnh. Em bé chào đời ở tuần thứ 37 tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Cao Thắng luôn ở bên, đồng hành cùng vợ trong quá trình vượt cạn. Con gái của cặp đôi được đặt tên là bé Mầm.

Sau khi sinh xong, sức khỏe của Hoàng Yến cũng yếu. Cao Thắng ban ngày đi làm nhưng đêm về vẫn thức để trông vợ, trông con. Anh luôn nhận phần bế con cho vợ đỡ mệt và nếu vợ thức thì chắc chắn anh cũng không ngủ. Nhiều lúc, hai vợ chồng lại ngồi ngắm con không biết chán. Cả hai cũng từng tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái với sự tham gia của gia đình và nhiều bạn bè, anh chị em nghệ sĩ.



Hoàng Yến và Cao Thắng từng rất hạnh phúc trước khi "Đường ai nấy bước".

Bẵng đi một thời gian, đến đầu năm 2021 thì cặp đôi công khai đã ly hôn. Trong khi "cô Xuyến" tiết lộ chồng thường xuyên "động chân động tay" trong thời gian chung sống thì Cao Thắng tố vợ ngoại tình với trai trẻ. Hạnh phúc ngắn ngủi lại dở dang khiến nhiều người hâm mộ của Hoàng Yến vô cùng tiếc nuối.