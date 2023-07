Điện thoại đang khiến các ông bố, bà mẹ thành những phụ huynh xấu?

Sau một ngày dài làm việc, trở về nhà và lướt mạng xã hội hoặc cập nhật tin tức mới nhất trên điện thoại có vẻ như là một cách vô hại để thư giãn của phần lớn những người lớn ngày nay. Nhưng nó có tác động như thế nào đối với những người xung quanh bạn – và đặc biệt là con cái của bạn?



Theo một nghiên cứu đa quốc gia mới cho thấy các bậc cha mẹ nhìn vào màn hình điện thoại để thư giãn có nhiều khả năng la mắng và cằn nhằn con cái hơn so với những người rời xa thiết bị của họ. Những phát hiện này đã khiến một số chuyên gia kêu gọi các hướng dẫn quốc gia về lượng thời gian sử dụng thiết bị điện thoại mà người lớn nên tham gia và nên để tâm đến.

(Ảnh: Justmommies)

Tiến sĩ Rosa Virgara của UniSA Alliance for Research in Exercise, Nutrition and Activity research associate nói với House of Wellness TV: "Nghiên cứu cho thấy những bậc cha mẹ ngồi một chỗ và sử dụng điện thoại có xu hướng có nhiều hành vi không tốt trong việc nuôi dạy con cái như la hét, gắt gỏng và khó chịu".

"Vì vậy, thật thú vị khi bạn nhận ra rằng thứ gì đó giúp bạn thư giãn nhưng trên thực tế lại có tác dụng ngược lại".

Không chỉ vậy, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy mạng xã hội có liên quan đến sự gia tăng trầm cảm và lo lắng. Mặc dù có các hướng dẫn khuyến nghị về thời lượng trẻ em nên tiếp xúc với các thiết bị điện tử và hoạt động thể chất là cần thiết để có sức khỏe tốt, nhưng hiện tại không có khuyến nghị nào về thời lượng người lớn nên dành cho cho các thiết bị điện tử, cụ thể là chiếc điện thoại họ sử dụng.

"Chúng ta cần biết điều gì thực sự ổn và nó trở nên có hại ở điểm nào?" - Tiến sĩ Virgara nói.

Tiến sĩ Virgara cũng đưa ra một số lời khuyên về cách cha mẹ có thể cân bằng giữa thời gian sử dụng điện thoại và dành thời gian chất lượng cho con cái.

Theo cô, người lớn nên nghĩ về chiếc điện thoại như đồ ăn nhẹ. Tiến sĩ Virgara đề nghị chúng ta xem xét các thiết bị điện tử giống như cách chúng ta thưởng thức đồ ăn nhẹ và thức ăn tùy ý. Cô nói: "Chúng ta biết rằng tromng một phần của chế độ ăn uống lành mạnh thì chúng ta có thể ăn một ít sô cô la mỗi ngày và điều đó không sao cả".

"Và chúng ta cần nghĩ về màn hình điện thoại của mình theo cách tương tự như vậy".

Ngoài ra, cũng theo Tiến sĩ Virgara, các phụ huynh nên có sự giải thích hợp lý với con của mình khi mình sử dụng điện thoại. Thay vì lướt màn hình điện thoại một cách vô định, bạn hãy chia sẻ với con bạn những gì bạn đang làm với chiếc điện thoại vào thời điểm ấy.

"Hãy giải thích cho con bạn rằng: "Mẹ chỉ đang trả lời một email hoặc câu hỏi này mà ai đó đã hỏi" thay vì ngồi đó và lướt qua nguồn cấp dữ liệu truyền thông của bạn trong ngày" - Tiến sĩ Virgara nói.

Tiến sĩ Virgara cũng khuyên các bậc cha mẹ, vào cuối ngày, hãy đảm bảo rằng điện thoại của bạn không làm giảm thời gian chất lượng bạn dành cho con của mình.