Diện quần jeans đi làm: Vừa đẹp chuẩn old money, vừa ghi điểm trẻ trung

Từng bị xem là món đồ chỉ phù hợp để đi chơi hay xuống phố, quần jeans giờ đây đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều phụ nữ công sở. Không chỉ mang đến cảm giác trẻ trung, năng động, quần jeans còn có thể trở nên vô cùng thanh lịch nếu được lựa chọn và phối đồ đúng cách. Đặc biệt, khi kết hợp cùng sơ mi, blazer, áo len hay giày loafer, item tưởng như casual này hoàn toàn có thể mang tinh thần old money sang trọng, tinh tế.

Sự thay đổi trong cách ăn mặc nơi công sở cũng là một lý do khiến quần jeans ngày càng được yêu thích. Khi môi trường làm việc trở nên cởi mở hơn với phong cách cá nhân, phụ nữ không còn nhất thiết phải bó mình trong những bộ vest cứng nhắc hay quần âu mỗi ngày. Một chiếc jeans vừa vặn có thể giúp diện mạo thoải mái hơn mà vẫn giữ được sự chỉn chu cần thiết.

Vì sao quần jeans ngày càng được phụ nữ công sở yêu thích?

Lý do đầu tiên chính là sự thoải mái. So với nhiều kiểu quần âu có phom khá cứng, jeans đem đến cảm giác linh hoạt hơn khi phải di chuyển, làm việc hay trải qua một ngày dài tại văn phòng. Tuy nhiên, thoải mái không đồng nghĩa với xuề xòa. Những mẫu jeans có phom đứng, ống suông hoặc ống rộng vừa phải hoàn toàn có thể tạo nên diện mạo thanh lịch. Quan trọng nhất là tránh những thiết kế quá rách, bạc màu mạnh hoặc có quá nhiều chi tiết trang trí nếu môi trường làm việc yêu cầu sự chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, jeans còn có ưu điểm rất lớn là dễ phối đồ. Một chiếc quần denim màu xanh cổ điển có thể kết hợp với hàng loạt món đồ đang có sẵn trong tủ quần áo, từ áo sơ mi trắng, áo len đến blazer.

Nếu muốn thử diện jeans đến công sở nhưng vẫn giữ vẻ thanh lịch, hãy bắt đầu với sơ mi trắng. Sự tương phản giữa chất liệu denim trẻ trung và vẻ chỉn chu của sơ mi tạo ra một tổng thể cân bằng. Bạn có thể chọn jeans cạp cao, ống đứng và sơ vin áo gọn gàng để kéo dài tỷ lệ cơ thể. Thêm một chiếc thắt lưng da bản nhỏ và loafer là đủ hoàn thiện outfit. Đây cũng là công thức rất hợp với tinh thần old money. Không cần logo, không cần những món đồ quá đắt tiền, sự sang trọng đến từ cách phối đơn giản và vừa vặn. Nếu muốn nữ tính hơn, có thể thay sơ mi trắng bằng áo blouse lụa hoặc sơ mi cổ mềm. Những gam màu như kem, be, xanh nhạt cũng giúp diện mạo trở nên nhẹ nhàng hơn.

Blazer chính là "chìa khóa" giúp quần jeans bước vào môi trường công sở một cách dễ dàng hơn. Một chiếc blazer màu đen, xám, nâu hoặc navy kết hợp cùng jeans xanh đậm có thể tạo thành bộ trang phục vừa chuyên nghiệp vừa hiện đại. Bên trong, bạn chỉ cần mặc áo thun trơn, áo len mỏng hoặc sơ mi. Đặc biệt, nên ưu tiên những chiếc jeans có thiết kế tối giản và blazer có đường cắt may đẹp. Hai món đồ càng ít chi tiết, tổng thể càng dễ tạo cảm giác đắt tiền. Với những cô nàng yêu phong cách old money, đây gần như là công thức không bao giờ lỗi mốt: jeans cổ điển + blazer thanh lịch + giày da + túi dáng cứng.

Không phải chiếc jeans nào cũng phù hợp để mặc đi làm. Nếu muốn trông thanh lịch, những kiểu quần có phom đứng, ống suông hoặc straight-leg thường là lựa chọn an toàn. Jeans cạp cao cũng được nhiều phụ nữ yêu thích vì giúp định hình vòng eo và tạo tỷ lệ cơ thể đẹp hơn. Trong khi đó, quần ống suông giúp tổng thể trông hiện đại nhưng không quá ôm sát. Về màu sắc, xanh denim đậm, xanh chàm, đen hoặc trắng thường dễ phối và phù hợp với môi trường công sở hơn những màu wash quá sáng. Nếu nơi làm việc có dress code nghiêm túc, jeans tối màu gần như là lựa chọn lý tưởng nhất.

Một trong những điểm thú vị của phong cách old money là sự tiết chế. Vì vậy, khi đã lựa chọn jeans làm điểm nhấn trẻ trung, những món đồ còn lại nên được giữ ở mức tối giản. Một đôi loafer da, slingback hoặc giày cao gót mũi nhọn sẽ giúp tổng thể trông thanh lịch hơn. Túi xách dáng đứng, đồng hồ, thắt lưng da hay trang sức vàng tối giản cũng đủ tạo điểm nhấn. Thay vì chạy theo quá nhiều xu hướng cùng lúc, hãy tập trung vào chất liệu và phom dáng. Một chiếc túi có cấu trúc đẹp hay đôi giày da được chăm chút kỹ đôi khi tạo hiệu ứng sang trọng mạnh hơn cả những món phụ kiện cầu kỳ.

Sự phổ biến của quần jeans tại nơi làm việc cho thấy thời trang công sở đang trở nên linh hoạt hơn. Phụ nữ hiện đại không nhất thiết phải lựa chọn giữa thoải mái và thanh lịch. Với cách phối phù hợp, hai yếu tố này hoàn toàn có thể tồn tại trong cùng một bộ trang phục. Đặc biệt, jeans còn mang đến một điểm cộng rất lớn: trẻ hóa diện mạo. Khi phối cùng những món đồ cổ điển, chiếc quần denim giúp tổng thể bớt nghiêm túc và tạo cảm giác năng động hơn, nhưng vẫn đủ tinh tế để xuất hiện trong văn phòng.

Dưới đây là 1 số mẫu quần jeans mà bạn có thể tham khảo nga:

Nơi mua: Calem

Nơi mua: GUMAC

Nơi mua: MIAA

Nơi mua: MAYBI

Nơi mua: DELIZ

Vì thế, nếu đã quá quen với quần âu và muốn tìm một lựa chọn mới mẻ hơn cho tủ đồ đi làm, đừng vội bỏ qua quần jeans. Chỉ cần chọn đúng phom, đúng màu và kết hợp cùng những món đồ có tính cổ điển, bạn hoàn toàn có thể sở hữu một outfit vừa chuẩn old money, vừa trẻ trung, vừa đủ chuyên nghiệp để diện từ văn phòng đến những buổi hẹn sau giờ làm.