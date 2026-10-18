Điền Hi Vi đánh 1 trận 2 năm sau dân tình còn tương tư

Sự kiện VOGUE Thịnh Điển 2026 (VOGUE Forces of Fashion) sắp sửa trở lại vào ngày 23/10 tới đây tại Tô Châu (Trung Quốc). Được mệnh danh là một trong những đêm hội thời trang được mong chờ nhất dịp cuối năm của Cbiz, sự kiện năm nay hứa hẹn là một "đấu trường nhan sắc" khốc liệt khi quy tụ nửa giới giải trí Hoa ngữ. Từ dàn sao nữ đỉnh cao, thế hệ trẻ nổi bật cho đến dàn mỹ nam đổ bộ, tất cả đều đang rục rịch chuẩn bị cho màn xuất hiện chặt chém nhất.

Trước thềm thảm đỏ năm nay diễn ra, cư dân mạng đã "đào mộ" lại một tạo hình huyền thoại từng viral rần rần của Điền Hi Vi tại thảm đỏ VOGUE năm 2024. Quả thực, "tiểu Điền" năm ấy đã đánh một trận quá vang dội, để đến 2 năm sau người ta vẫn còn ôm mộng tương tư.

Trước thềm VOGUE 2026, tạo hình váy hoa đi sneaker của Điền Hi Vi được nhắc lại (Clip: TikTok).

Ngược dòng thời gian về tối 17/10/2024, đêm hội VOGUE lúc bấy giờ cũng là một cuộc chiến nhan sắc nảy lửa với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao hạng A như Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân,... Giữa một rừng hoa mỹ váy áo lộng lẫy kiêu sa, Điền Hi Vi lại chọn cho mình một lối đi riêng và lập tức trở thành một trong những cái tên chiếm trọn spotlight.

Mỹ nhân sinh năm 1997 xuất hiện tựa như một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích trong chiếc đầm lụa linen trễ vai họa tiết hoa hồng "Crush Ruffled Off-The-Shoulder Gown" đến từ thương hiệu Zimmermann.

Đáng chú ý, đúng với chủ đề tự do và phóng khoáng của sự kiện, cô nàng bỏ qua giày cao gót để đi một đôi sneaker năng động. Hình ảnh Điền Hi Vi cười rạng rỡ, liên tục bắn tim tự nhiên đáng yêu, tung tăng thả dáng với chiếc váy bồng bềnh bay trong gió đã nhanh chóng "thoát vòng" và tạo nên một cơn sốt thực sự.

Khoảnh khắc này thu về hơn 42 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội khi đó, cùng hàng trăm nghìn lời khen ngợi. Sina từng đánh giá, trong lứa tiểu hoa mỹ sau 95, Điền Hi Vi có thể chưa phải là người sở hữu lưu lượng top 1, nhưng ngoại hình bắt mắt và tràn đầy năng lượng của cô luôn chễm chệ trong Top 4 mỹ nhân đẹp nhất. Không ngoa khi nói hình tượng "búp bê màn ảnh" của nữ diễn viên Trục Ngọc đã thực sự chạm đến trái tim của đông đảo khán giả đại chúng.

Tuy nhiên, búp bê thì cũng đến lúc phải lớn. Hai năm sau khoảnh khắc thanh thuần, rạng rỡ ấy, Điền Hi Vi của hiện tại đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ và thăng cấp đáng gờm ở mảng thời trang. Từ một cô gái ngọt ngào, "tiểu Điền" giờ đây mang theo một giao diện trưởng thành, đa sắc, có phần bí ẩn và gai góc hơn hẳn.

Minh chứng rõ nét nhất cho sự lột xác này chính là danh phận Đại sứ thương hiệu vừa được Gucci chính thức công bố trước thềm show diễn của hãng tại Tuần lễ thời trang Milan SS27.

Sự kiện này đánh dấu bước nhảy vọt của Điền Hi Vi sau gần 3 năm đồng hành cùng nhà mốt nước Ý (từ vị trí Bạn thân thương hiệu vào tháng 12/2023). Cô chính thức đứng chung mâm với những ngôi sao hàng đầu xứ Trung như Tiêu Chiến, Nghê Ni, Tống Uy Long, và đặc biệt là "về chung nhà" với tin đồn Trương Lăng Hách.

Sự thăng cấp này được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho sức hút thương mại "không phải dạng vừa" của nữ diễn viên sinh năm 1997. Theo ghi nhận từ khán giả xứ Trung, gần đây nữ diễn viên đã tạo nên hiện tượng với chiếc shoulder bag của Gucci ở thị trường nước này, khiến thiết kế cháy hàng nhiều nơi trên toàn quốc. Theo các nguồn tin, các cửa hàng lẫn trang web chính thức phải xếp danh sách chờ lên đến 2 tháng, trong khi thị trường mua đi bán lại cũng vô cùng sôi động.

Ảnh: Internet