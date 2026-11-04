Kim Yoo Jung (SN 1999) - "em gái quốc dân" của màn ảnh Hàn - từ lâu đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ tài năng diễn xuất, từ những ngày còn là diễn viên nhí cho đến khi trưởng thành. Qua từng vai diễn, tên tuổi và thực lực của nữ diễn viên ngày càng được khẳng định. Mới đây, cô tiếp tục thu hút sự chú ý khi đảm nhận vai chính trong bộ phim 100 Days of Deception (tựa Việt: 100 Ngày Lừa Dối). Tác phẩm lấy bối cảnh Gyeongseong (tên gọi Seoul ngày nay) vào năm 1932, dưới thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên.

Trong phim, Kim Yoo Jung hóa thân thành một nữ đạo chích tài giỏi bậc nhất Gyeongseong, vô tình vướng vào một thỏa thuận nguy hiểm cùng mối tình phức tạp với nam chính Kim Tae Woong. Nội dung kịch tính, diễn biến cuốn hút cùng màn kết hợp ăn ý của cặp đôi chính giúp bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm, tạo độ thảo luận đáng chú ý trên mạng xã hội. Đặc biệt, diễn xuất của Kim Yoo Jung cũng trở thành điểm sáng khi cô thể hiện linh hoạt nhiều sắc thái tâm lý: khi tinh nghịch, vui vẻ, lúc lại sắc sảo, mưu trí và có những màn chuyển biến cảm xúc đầy thuyết phục. Không quá lời khi nói 100 Days of Deception tiếp tục là một tác phẩm đáng chú ý trong sự nghiệp của Kim Yoo Jung, tạo cơ hội để cô phô diễn khả năng diễn xuất "như lên đồng".

Trên màn ảnh, Kim Yoo Jung ghi dấu ấn với diễn xuất biến hóa, còn ngoài đời, cô cũng nhận được nhiều tình cảm yêu mến nhờ nhan sắc ngọt ngào cùng gu thẩm mỹ tinh tế. Tài khoản Instagram của Kim Yoo Jung hiện sở hữu hơn 15 triệu lượt theo dõi. Dù xuất hiện tại các sự kiện hay trong những khoảnh khắc đời thường, nữ diễn viên vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm nhờ diện mạo cuốn hút và phong cách ăn mặc có gu. Từ những bộ cánh thanh lịch, nữ tính đến các outfit trẻ trung, cá tính, Kim Yoo Jung đều biết cách biến hóa đầy linh hoạt. Hãy cùng ngắm loạt màn lên đồ đáng tham khảo của mỹ nhân sinh năm 1999!

Mới đây, khi xuất hiện tại một sự kiện, Kim Yoo Jung gây chú ý với diện mạo xinh đẹp, trẻ trung trong kiểu tóc ngắn vừa nữ tính vừa cá tính. Nữ diễn viên lựa chọn một chiếc đầm đen đơn giản với thiết kế cúp ngực và đường xẻ tà tinh tế, tạo nên tổng thể thanh lịch nhưng không kém phần cuốn hút. Không cần đến những họa tiết cầu kỳ hay màu sắc nổi bật, outfit của Kim Yoo Jung vẫn ghi điểm trọn vẹn nhờ phom dáng tinh tế cùng cách phối đồ tối giản. Đây cũng là gợi ý đáng tham khảo cho chị em khi tìm kiếm một thiết kế dự tiệc vừa sang trọng, nổi bật mà không cần quá nhiều chi tiết trang trí.

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Kim Yoo Jung cực cá tính trong outfit phối hai gam màu đen - trắng cơ bản. Nữ diễn viên lựa chọn sơ mi trắng kết hợp cùng blazer đen và quần ống rộng đồng điệu, tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa cool ngầu. Điểm nhấn nằm ở phần đệm vai của blazer, giúp thiết kế đứng dáng, tạo vẻ ngoài chỉn chu và thời thượng hơn. Công thức sơ mi phối blazer vốn không còn xa lạ nhưng qua cách lên đồ của Kim Yoo Jung vẫn mang đến diện mạo đầy cuốn hút. Đây tiếp tục là một gợi ý mặc đẹp thú vị để chị em tham khảo và làm mới phong cách trong mùa thu đông năm nay.

Gợi ý mua sắm: Sơ mi - Blazer -Quần

Nếu mùa thu đông năm nay vẫn chưa biết mặc gì, chị em có thể lưu ngay công thức phối đồ đơn giản mà sang xịn của Kim Yoo Jung với áo khoác lông kết hợp cùng quần nỉ. Cả hai item đều mang gam màu sáng đồng điệu, tạo nên tổng thể trẻ trung, ngọt ngào mà vẫn vô cùng thời thượng. Kiểu áo khoác lông cổ bẻ đã được yêu thích qua nhiều mùa lạnh và năm nay vẫn là lựa chọn đáng đầu tư vì không dễ lỗi mốt. Chỉ cần phối thêm một chiếc quần nỉ thoải mái cùng giày phù hợp, chị em đã có ngay outfit vừa ấm áp, vừa xinh xắn để dạo phố.

Gợi ý mua sắm: Áo lông - Quần nỉ

Cứ mỗi khi trời chớm lạnh, áo tweed lại trở thành item được phái đẹp ưu ái lựa chọn. Kim Yoo Jung cũng không bỏ qua thiết kế kinh điển này và mang đến một gợi ý phối đồ cực xinh: áo tweed dáng lửng kết hợp cùng đầm trắng dáng ngắn. Chiếc đầm có phom ôm nhẹ, phần chân váy xòe mềm mại khi diện bên trong áo tweed tạo nên tổng thể hài hòa, vừa yêu kiều, tiểu thư vừa không kém phần sành điệu. Công thức này rất hợp để chị em tham khảo khi muốn lên đồ nữ tính, thanh lịch trong những ngày thu đông.

Gợi ý mua sắm: Áo tweed -Đầm

Kim Yoo Jung diện sơ mi và quần jeans đơn giản nhưng vẫn ghi điểm với vẻ ngoài cuốn hút, trẻ trung. Nữ diễn viên lựa chọn chiếc sơ mi xanh - gam màu cơ bản dễ mặc, sau đó khéo léo làm mới diện mạo bằng cách khoác hờ cardigan xám bên ngoài và kết hợp thêm mũ nồi. Những món đồ quen thuộc khi đứng cạnh nhau lại tạo nên tổng thể phóng khoáng, có điểm nhấn và đậm chất thời trang. Công thức sơ mi phối quần jeans vốn đã quá kinh điển, nhưng chị em hoàn toàn có thể học cách biến tấu của Kim Yoo Jung để set đồ thường ngày trông mới mẻ, sành điệu hơn.

Gợi ý mua sắm: Sơ mi - Quần jeans - Mũ nồi