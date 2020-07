Diện đầm gợi cảm mà vòng 1 "ngồn ngộn" thì chưa chắc đã đẹp, cứ nhìn Ngọc Trinh đụng hàng Huyền My, Lương Thùy Linh là rõ

Nhiều người vẫn mặc định vòng 1 càng to thì càng đẹp, diện trang phục lại càng thêm bội phần hút mắt, sexy. Vậy nhưng vòng 1 khủng quá chưa chắc đã là ưu thế, không tin thì bạn cứ nhìn màn đụng hàng giữa Ngọc Trinh, Huyền My và Lương Thùy Linh là rõ.



Ngọc Trinh vốn nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu vóc dáng nóng bỏng bậc nhất Vbiz. Xúng xính trong mẫu váy với chi tiết khoét ngực hình trái tim của NTK Đỗ Long, Ngọc Trinh lại càng thêm bội phần gợi cảm.

Chi tiết trái tim cách điệu trước ngực càng khiến hình ảnh của Ngọc Trinh thêm nảy nở, ngồn ngộn.

Mới đây, Á hậu Huyền My cũng vừa chọn diện mẫu váy có thiết kế hao hao cũng đến từ NTK Đỗ Long. Dù vòng 1 kém cạnh chút ít so với Ngọc Trinh nhưng độ gợi cảm của Á hậu Huyền My lại chẳng hề thua kém.

Kiểu tóc búi thấp cùng với lối trang điểm nhẹ nhàng càng giúp Á hậu Huyền My thêm vài phần ngọt ngào, thanh tao.

HH Lương Thùy Linh cũng từng diện thiết kế này trong bộ ảnh cách đây không lâu. Cô chọn lối trang điểm thiên về tông cam hiện đại, kiểu tóc buông xõa uốn xoăn bồng bềnh.

Trang phục của NTK Đỗ Long tôn lên body gợi cảm, cùng với thần thái quý phái, kiêu sa của nàng Hậu.

Cùng diện trang phục đến từ NTK Đỗ Long với chi tiết cách điệu trái tim tôn lên vòng 1 gợi cảm, mỗi người đẹp lại mang đến ấn tượng riêng biệt.