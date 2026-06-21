Điểm lạ trên đôi tai người Hàn, nửa triệu lượt xem và thảo luận

Những ngày gần đây, một chủ đề tưởng chừng nhỏ nhặt lại bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, hút hơn nửa triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày đăng tải. Bài đăng với nội dung: "Tôi mới phát hiện đa phần các idol/diễn viên Hàn bấm lỗ tai rất thấp, gần sát dái tai luôn. Có ai biết lý do tại sao không nhỉ? Do xu hướng thẩm mỹ bên đó hay làm thế để đeo khuyên nhìn đẹp hơn?" đã nhận về hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều bình luận phân tích thú vị.

Bài đăng nhận được nhiều sự quan tâm trên MXH. (Nguồn: Threads)

Quả thực, nếu để ý kỹ, không khó để nhận ra nhiều ngôi sao Hàn Quốc như Jennie, Jang Wonyoung, Karina, Yoona, Suzy hay các nam idol đình đám đều có vị trí xỏ khuyên nằm khá thấp, gần sát phần dái tai. Chi tiết nhỏ này giúp khuyên tai có nhiều không gian để rủ xuống hơn, đặc biệt phù hợp với những thiết kế dáng dài hoặc đính đá cầu kỳ thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ và sân khấu.

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng cho rằng đây không phải ngẫu nhiên mà xuất phát từ gu thẩm mỹ đặc trưng của xứ kim chi. Một tài khoản bình luận: "Với văn hóa chuộng cái đẹp như Hàn thì t nghĩ cái gì cũng có lý do ấy. Nhìn bằng mắt thôi thì cảm giác lỗ thấp đeo khuyên sẽ tạo độ thuôn hơn, dáng khuyên dài hay ngắn cũng bắt mắt hơn, mặt trông thon hơn và có vẻ tạo sự cân bằng giữa hai khuyên tai với gương mặt".

Nhiều diễn viên, idol người Hàn cũng chọn bấm khuyên nằm khá thấp. (Nguồn: Threads)

Không ít người đồng tình với nhận định này. Theo đó, vị trí xỏ khuyên thấp có thể tạo hiệu ứng kéo dài phần dái tai, khiến gương mặt trở nên thanh thoát và nhỏ nhắn hơn. Đây cũng là lý do những đôi khuyên dáng dài, ngọc trai hay các thiết kế chandelier cầu kỳ vốn được các idol Hàn ưa chuộng lại trở nên nổi bật hơn khi đeo.

Kể cả các idol nam cũng xỏ khuyên khá thấp. (Nguồn: Threads)

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, một số cư dân mạng còn nhắc đến sự khác biệt mang tính văn hóa giữa các quốc gia. Một bình luận gây chú ý viết: "Do văn hóa ấy. Có đợt có vụ án mạng ở bên Trung mà nhìn vị trí xỏ khuyên tai người ta kết luận nạn nhân là người Việt Nam. Từ đó tôi mới để ý". Dù đây chỉ là chia sẻ mang tính cá nhân và chưa có cơ sở khoa học cụ thể, nhưng nó cũng khiến nhiều người bất ngờ vì hóa ra vị trí bấm khuyên tai lại có thể phản ánh những xu hướng thẩm mỹ khác nhau ở từng quốc gia.

Một lý do khác là bên Hàn khá chuộng những mẫu khuyên nhỏ xinh, không quá nặng nên việc xỏ khuyên thấp mang đến cảm giác thanh thoát và hợp lý hơn. Dù vậy, cũng không ít ý kiến cho rằng văn hoá xỏ khuyên này khá nguy hiểm vì chỉ cần đeo 1 loại khuyên có trọng lượng lớn hơn chút có thể dẫn đến tình trạng đứt tai.

Nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề này. (Nguồn: Threads)

Trên thực tế, không có quy chuẩn nào bắt buộc lỗ xỏ khuyên phải nằm cao hay thấp. Tuy nhiên, ở Hàn Quốc, nơi mọi chi tiết liên quan đến ngoại hình đều được chăm chút kỹ lưỡng, việc lựa chọn vị trí bấm khuyên tai cũng được xem là một phần của tổng thể thẩm mỹ. Chính vì vậy, chi tiết nhỏ tưởng như chẳng ai để ý này lại trở thành "bí mật visual" được nhiều người phát hiện ra sau khi ngắm ảnh idol quá nhiều.