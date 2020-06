Điểm danh những dịch vụ thẩm mỹ ăn khách hiện nay

Hiện nay, vẻ đẹp ngoại hình ngày càng được đánh giá cao. Chính vì thế, phương pháp thẩm mỹ trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Trong thập kỷ qua, tổng số ca phẫu thuật thẩm mỹ đã tăng thêm 98%. Đồng thời, phụ nữ không còn là những người duy nhất tìm đến thẩm mỹ. Theo báo cáo, đàn ông cũng đang góp phần vào sự gia tăng số lượng ca phẫu thuật, chiếm hơn 150.000 ca mỗi năm. Hãy cùng điểm lại một số loại dịch vụ thẩm mỹ đang được ưa chuộng và phổ biến hiện nay.

Phương pháp phẫu thuật cắt mí

Phẫu thuật định hình mí mắt – cắt mí có thể được thực hiện vì lý do thẩm mỹ hoặc để cải thiện thị lực ở những bệnh nhân mà mí mắt bị cản trở. Sụp mí quá nhiều có thể khiến thị lực bị suy giảm và góp phần làm xuất hiện sự lão hóa. Mí mắt dưới có bọng mắt mãn tính hoặc nếp nhăn cũng được cải thiện để hỗ trợ phái đẹp có diện mạo mới. Hiện nay, công nghệ cắt mí đang rất được ưa chuộng tại một số quốc gia có nền y khoa thẩm mỹ phát triển như Hàn, Nhật, Mỹ.

Cắt mí mắt là một tiểu phẫu thẩm mỹ tạo hình mắt 2 mí, hoặc cải thiện tình trạng sụp mí do cơ nâng mi yếu hoặc sụp bẩm sinh, giúp mắt to tròn và thu hút hơn. Đây là một phương pháp thẩm mỹ đơn giản, bác sĩ sẽ thực hiện 1 đường cắt mảnh ở mí mắt trên (hoặc mí dưới đối với trường hợp bọng mắt dày do lão hóa). Đường cắt mảnh của mí mắt sau đó sẽ được khâu thẩm mỹ bằng chỉ y khoa, không để lại sẹo. Nếp gấp ở vị trí cắt sẽ tạo nên mí mắt mới.

Công nghệ cắt mí sử dụng dao Plasma kháng khuẩn tại Allure Beauty an toàn và giúp khuôn mặt được trẻ hóa chỉ sau 5 – 7 ngày phẫu thuật

Tại Allure Beauty, công nghệ cắt mí sử dụng dao Plasma kháng khuẩn, giúp bác sĩ tránh được xâm lấn sâu trong cơ nâng mi và tác động từ Plasma giúp thời gian phục hồi nếp mí nhanh. Đặc biệt, vết mổ được phục hồi nhanh hơn công nghệ cắt mí khác đến 50%, đem lại nếp mí tự nhiên và giúp khuôn mặt được trẻ hóa chỉ sau 5 -7 ngày phẫu thuật.

Phương pháp nâng mũi S-line Thailand 4.0

Nâng mũi Thái Lan S-line 4.0 là phương pháp nâng mũi cấu trúc ứng dụng công nghệ tạo hình mũi S-line thế hệ 4.0 của nền thẩm mỹ Thái Lan. Phương pháp này được đánh giá là công nghệ đột phá trong ngành thẩm mỹ Y Khoa tại Việt Nam và đang là xu hướng chung cho lĩnh vực nâng mũi.

Sở hữu dáng mũi chuẩn đẹp tại Allure Beauty với bác sĩ thẩm mỹ giàu kinh nghiệm

Nâng mũi Thái Lan S-line 4.0 sẽ cho kết quả mỹ mãn với dáng mũi đẹp tự nhiên sau 7 - 10 ngày. Dựa trên cảm hứng từ vẻ đẹp của các minh tinh Thái Lan, phương pháp này sẽ cho bạn dáng mũi lai Tây, nhưng vẫn giữ được đường nét Á Đông. Đây có thể coi là công nghệ kết hợp giữa S-line và L-line.

Phương pháp trẻ hóa vùng kín 360 độ

Công nghệ Ultra Femme 360 là giải pháp đang được chị em đặc biệt ưa chuộng hiện nay. Với công nghệ hiện đại chuẩn quốc tế, đạt tiêu chuẩn CE Châu Âu, chị em có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ.

Allure Beauty là một trong số ít thẩm mỹ viện ứng dụng công nghệ Ultra Femme 360 vào việc trẻ hóa vùng kín cho chị em. Theo chia sẻ của nhiều chị em phụ nữ từng trải nghiệm, với phương pháp này, sức khỏe phụ khoa của chị em sẽ được cải thiện: Âm đạo se khít, tăng độ đàn hồi, tăng tiết nhờn, thăng hoa cảm xúc, cấu trúc thành âm đạo săn chắc, khỏe mạnh, không còn sa trễ. Đặc biệt, khi đến với Allure Beauty, thông tin khách hàng sẽ luôn được bảo mật nên chị em hoàn toàn yên tâm nhé!

Tại Allure Beauty, khách hàng tư vấn miễn phí và kiểm tra kỹ tình trạng vùng kín trước khi điều trị

