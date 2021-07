Điểm danh dàn "thế lực nhí" chào đời nửa đầu năm "trâu vàng": Hội Alpha kid vừa sinh ra đã hút nghìn like

Dạo một vòng Showbiz Việt nửa đầu năm, do tình hình dịch bệnh nên giới nghệ sĩ không có nhiều hoạt động nổi bật. Nhưng thay vào đó, khoảng thời gian này người hâm mộ lại vô cùng phấn khởi khi liên tục nhận được tin vui đón con chào đời từ nhiều sao Việt.



Tính đến thời điểm hiện tại, có không ít nghệ sĩ trong làng giải trí Việt báo tin đón “trâu vàng”. Cùng xem dàn thế hệ Alpha kid này gồm những ai.

Bé Bay nhà hot Vlogger An Nguy và người yêu đồng giới

An Nguy sinh con gái đầu lòng vào tháng 3/2021 bằng phương pháp sinh mổ, tên thật là Thiên Ý (nickname là Bay). Trước đó An Nguy đã lập sẵn một tài khoản Instagram riêng cho bé Bay và thường xuyên cập nhật những hình ảnh đáng yêu của con gái nhỏ khiến nhiều người hâm mộ “tan chảy”. Hiện tại, Instagram riêng của Bay đã có gần 26 nghìn lượt follow.

Bé Bay khiến các fan "rụng tim" vì quá đỗi dễ thương trong vòng tay của mẹ.

Bé Jason - Con trai thứ hai của người mẫu Chúng Huyền Thanh

Ngày 11/4 vừa qua, Á quân The Face mùa đầu tiên báo tin vui đến với công chúng cô đã hạ sinh con trai thứ hai bằng phương pháp sinh mổ. Em bé chào đời lúc 5h sáng dài 51cm, nặng 3,7kg, được đặt tên thân mật là Jason. Theo chia sẻ từ ông xã của cô: "Con trai có da trắng, đôi mắt giống bố, mũi miệng lại giống mẹ. Dù chào đời sớm hơn so với ngày dự sinh, may mắn cả hai mẹ con đều bình an, khỏe mạnh".

Chúng Huyền Thanh vừa mới hạ sinh quý tử thứ 2 hồi tháng 4.

Bé Dừa - Con gái Trang Lou và Tùng Sơn

Đầu tháng 4 vừa qua, hot mom Trang Lou đã sinh con trai thứ 2 - bé Dừa. Cậu nhóc trộm vía kháu khỉnh và rất giống anh trai - bé Xoài. Những khoảnh khắc bỉm sữa mà Trang Lou đăng tải luôn được mọi người chú ý. Một trong đó chính là nhan sắc "gái hai con, con mắt liếc ngang" của hot mom xinh đẹp này.

Trang Lou cực sinh đẹp dù đang ở cữ.

Bé Nanu – Tiểu công chúa nhà diễn viên Bảo Thanh

Hôm 10/5, diễn viên Bảo Thanh hạnh phúc đăng tải tin vui đón thành viên thứ tư của gia đình lên mạng xã hội. Được biết, tiểu công chúa được vợ chồng cô gọi với cái tên thân thương là bé Nanu. Vốn hài hước nên Bảo Thanh từng đăng nhiều status bông đùa về chuyện chăm con: "Trông con về cơ bản cũng nhàn" hay "Ngoài những lúc khó tính ra thì lúc nào em cũng dễ tính".

Bé Nanu bụ bẫm, dễ thương.

Bé Moon - Con gái đầu lòng của ca sĩ Võ Hạ Trâm

Võ Hạ Trâm sinh con gái đầu lòng vào hôm 12/7 bằng phương pháp sinh mổ. Nữ ca sĩ đặt tên con gái là Chaudhary Vaishali Tây Phương, tên thân mật là Moon. Cô còn hài hước tiết lộ con gái có nhiều nét giống bố nên “ai cũng xác nhận tôi đẻ mướn" khiến các fan cười thích thú.

Bé Moon 2 tuần tuổi tuổi được mẹ Trâm khen rất ngoan, chỉ bú rồi ngủ, không quấy mẹ.

Bé Wú – Con trai Quế Vân

Con trai thứ 3 của Quế Vân chào đời hôm 10/7 bằng phương pháp sinh thường, tại một bệnh viện quốc tế ở Hà Nội. Bé được đặt tên ở nhà là Wú. Trong các bài đăng trên trang cá nhân của mình, cô thoải mái công khai mặt con trai kháu khỉnh cùng nhiều khoảnh khắc dễ thương khiến các fan không ngừng “thả tim” liên tục.

Bé Wú thường xuyên được mẹ đăng tải những hình ảnh "cưng xỉu" khiến các fan liên tục thả tim.

Nhóc tỳ thứ 3 của ca sĩ Vy Oanh

Ngày 11/7, ca sĩ Vy Oanh thông báo đã vượt cạn thành công, chào đón nhóc tỳ thứ 3 khiến người hâm mộ chú ý. Dù chưa tiết lộ giới tính của con, nhưng theo giọng ca “Đồng xanh” chia sẻ thì nhóc tỳ nặng 3,3kg khi chào đời, trộm vía to và nặng nhất nhà so với hai anh chị trước. Sau khi sinh xong, Vy Oanh vô cùng kín tiếng và không tiết lộ thêm về chuyện bỉm sữa lần 3 của mình.

Vy Oanh sinh con thứ 3 rất kín đáo, không hé lộ nhiều thông tin.

Bé Gạo – Con gái diễn viên Hà Anh

Con gái nữ diễn viên “Bánh đúc có xương” chào đời hôm 25/6. Bé được đặt mẹ đặt tên ở nhà là Gạo. Trong bài đăng mừng đầy tháng con gái mới đây nhất, diễn viên Hà Anh đã khoe những khoảnh khắc dễ thương của tiểu công chúa khiến dân tình “lịm tim” vì quá đỗi đáng yêu và xinh xắn.

Con gái xinh xắn của diễn viên Hà Anh.

Bé Sochu – Con gái đầu lòng của diễn viên Phanh Lee

Phanh Lee đón con gái chào đời hôm 25/7 vừa qua. Nữ diễn viên dự định sinh thường nhưng em bé quá "lì", 41 tuần vẫn không chịu ra nên cô quyết định sinh mổ chủ động. Em bé được bố mẹ đặt tên ở nhà là Sochu, tuy chưa rõ mặt nhưng 1 phần hình ảnh được Phanh Lee đăng tải cũng khiến mọi người xuýt xoa vì vẻ đáng yêu của cô bé.