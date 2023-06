Bài viết này sẽ giới thiệu cho bố mẹ một địa điểm vui chơi mới lạ ngay tại trung tâm thủ đô với rất nhiều workshop thủ công sáng tạo và thú vị cho trẻ em ở mọi lứa tuổi. Đặc biệt các workshop này hiện đang được mở tất cả các ngày trong tuần nên các bạn nhỏ có thể tới trải nghiệm bất cứ ngày nào trong dịp hè này.



Tiệm tạp hoá Nhà May là đơn vị chuyên tổ chức workshop thủ công sáng tạo cho mọi lứa tuổi. Với 2 cơ sở ở Khu Complex 01 (Ngách 31 ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa Hà Nội) và Tầng 3 Trung tâm thương mại The Loop IPH (241 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội), mỗi ngày đơn vị này có thể đón tiếp hàng trăm lượt khách tham gia vào các workshop thủ công tất cả các ngày trong tuần.

Địa điểm vui chơi mới lạ cho trẻ em trong dịp nghỉ hè ở Hà Nội

Vì sao Tiệm tạp hoá nhà MAY là địa điểm vui chơi cho trẻ em ở Hà Nội mà gia đình bạn nên thử tới trải nghiệm trong dịp hè này? Cùng điểm qua nhanh các workshop mới lạ tại đây mà bạn nhỏ nào nghe xong cũng sẽ háo hức được tham gia ngay.



Làm móc chìa khóa từ nhựa co nhiệt

Workshop cho trẻ em từ 5 tuổi của Tiệm tạp hoá Nhà May làm móc chìa khóa từ nhựa co nhiệt là nơi để các bạn nhỏ có thể tự do tô vẽ và sáng tạo theo sở thích của bản thân. Từ những tấm nhựa co nhiệt, các con sẽ được tự tay thiết kế và tạo ra những chiếc móc chìa khóa, hoặc huy hiệu, pin cài áo,... theo phong cách của riêng mình.

Sau khi các bạn nhỏ vẽ lên tấm nhựa co nhiệt xong, các bạn hướng dẫn sẽ dùng máy khò hỗ trợ các bạn làm cho tấm nhựa co lại và trở nên cứng cáp hơn. Chỉ mất khoảng 30 phút, mỗi bạn nhỏ có thể tự tay làm được 2-3 thành phẩm xinh xắn mang về. Đơn giản dễ làm nhưng cũng không kém phần thú vị là những lý do khiến nhiều bạn nhỏ mê mẩn tấm nhựa "ma thuật" ở địa điểm vui chơi cho trẻ em mới lạ trong dịp hè này.

Workshop cho trẻ em thỏa sức sáng tạo ngày hè với nhựa co nhiệt

Khảm đá thuỷ tinh Mosaic



Khảm đá thuỷ tinh Mosaic là một workshop cho trẻ em từ 3 tuổi đầy tính sáng tạo và giúp các bạn nhỏ rèn luyện sự kiên nhẫn cũng như khả năng tưởng tượng phong phú. Workshop đã chuẩn bị sẵn khung gỗ và rất nhiều các viên đá thuỷ tinh đủ màu sắc và kích cỡ khác nhau, tất cả nguyên vật liệu đều được mài nhẵn và bo viền để an toàn cho các bạn nhỏ.

Từ các viên đá đủ sắc màu, các bạn nhỏ tha hồ lựa chọn để sắp xếp vào các khuôn hình có sẵn sao cho vừa khít nhất, sau đó phủ thạch cao, lát phẳng bề mặt và sấy khô để có được thành phẩm là một hình khảm đá đẹp mắt, có thể dùng để trang trí hoặc làm lót ly, lót cốc.

Địa điểm vui chơi ở Hà Nội cho trẻ em thoả sức sáng tạo dịp nghỉ hè

Tạo hình từ đất sét nung



Workshop tạo hình từ đất sét nung là một trong những workshop thủ công được nhiều bạn nhỏ lựa chọn vì được nặn và tạo hình mà không hề dính tay với loại đất sét đặc biệt của MAY, sau khi tạo hình đất sét sẽ được mang đi nướng khoảng 15 phút cho cứng lại là các bạn nhỏ có thể thoải mái tô màu sáng tạo. Đây là workshop hữu ích giúp trẻ phát triển tư duy hình học, màu sắc và rèn luyện sự khéo léo của đôi tay…

Trong suốt quá trình làm, các bạn hướng dẫn sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ để sau khoảng 1 tiếng, các bạn nhỏ có thể hoàn thành và được mang về những chiếc đĩa nhỏ xinh hoặc móc chìa khóa, miếng dán tủ lạnh từ đất sét vô cùng đẹp mắt. Bố mẹ đã thấy địa điểm vui chơi cho trẻ em ở Hà Nội này có nhiều bộ môn mới lạ chưa nào?

Workshop cho trẻ em sáng tạo bảng tên

Tự tay chọn lựa hoạ tiết trang trí và tô màu cho chiếc bảng tên là những gì các bạn sẽ được trải nghiệm tại workshop sáng tạo bảng tên ở địa điểm vui chơi cho trẻ em này. Tất cả đều được làm bằng chất liệu gỗ an toàn nên ba mẹ hoàn toàn yên tâm cho trẻ nhỏ tham gia trải nghiệm. Sau khi chọn xong, các con sẽ tha hồ sáng tạo tô màu trang trí cho bảng tên của mình. Sau khoảng 45 phút đến 1 tiếng để có được thành phẩm là những chiếc bảng tên treo phòng vô cùng xinh xắn.

Workshop thêu len nổi

Một cái tên mới lạ nhưng cũng không kém phần thú vị trong danh sách các workshop ở đia điểm vui chơi cho trẻ em Hà Nội dịp nghỉ hè này chính là bộ môn thêu len nổi. Đây là bộ môn được các bạn trẻ rất ưa chuông trong thời gian gần đây. Workshop này dành cho các bạn nhỏ từ 10 tuổi trở lên và sẽ diễn ra trong khoảng 2 tiếng. Các bạn tham gia trải nghiệm sẽ được hướng dẫn các dụng cụ cơ bản dùng trong thêu len nổi, 3 kỹ thuật thêu len nổi cơ bản là thêu chìm, thêu nổi, cắt bông xù, và ứng dụng các kỹ thuật đó để thêu 1 bức tranh khung tròn theo sở thích cá nhân để mang về trang trí hoặc làm quà tặng cũng rất ý nghĩa.

Ngoại trừ bộ môn thêu len nổi, các workshop trên chỉ mất khoảng 30 phút đến 1 tiếng để hoàn thành, vì vậy chỉ cần tới một địa điểm vui chơi cho trẻ em này là các bạn có thể tham gia trải nghiệm 2 - 3 bộ môn thủ công trong 1 buổi. Hãy cùng khám phá ngay các workshop cho trẻ em cực kỳ thú vị này tại Tiệm tạp hoá nhà May và chia sẻ lại tới mọi người nhé.

Tiệm tạp hoá Nhà May - M.A.Y Art and Craft Việt Nam

Cơ sở 1: COMPLEX 01, số 29 ngách 31 ngõ 167 Tây Sơn, P.Quang Trung, Q.Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: Tầng 3 Trung tâm thương mại The Loop (IPH cũ), số 241 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Giá vé workshop trải nghiệm nhanh: từ khoảng 50.000 VNĐ đến 200.000 VNĐ tuỳ bộ môn

Website: https://tiemtaphoanhamay.vn/workshopthucong

Fanpage: https://www.facebook.com/workshoptiemmay/

Hotline: 0333.264.966/ 0363.890.518