Đi tìm nguồn gốc thật của những chiếc bỉm “nội địa Trung” nhưng dân Trung Quốc không sử dụng

Dạo qua Facebook, Zalo và các các sàn điện tử như Shopee, Lazada, người tiêu dùng "hoa mắt" với nhan nhản các thương hiệu bỉm mới toanh được gắn mác "hàng nội địa Trung" như Supdry, Mijuku, Nanu, Hipgig, Mamabear, Bejoyle, Sumikko...

Đánh trúng tâm lí của người tiêu dùng trong đại dịch với giá thành cực rẻ, chỉ bằng nửa hoặc ⅓ so với bỉm chính hãng, cùng với những lời quảng cáo có cánh "Hàng nội địa cao cấp, mỏng, nhẹ, thấm hút tốt gấp 2-3 so với hàng chính hãng, chỉ phân phối tại thị trường nội địa với giá bán ưu đãi", người bán hàng đã nhanh chóng khiến các mẹ bỉm sữa "rút ví". Thêm vào đó, các đại lí và người bán còn biết "bắt thóp" tâm lí mẹ bỉm sữa thích "săn sale", "xả kho", "mua 2 giá sale mua 5 giá sỉ"…nên họ dễ dàng đặt mua bỉm online "nội địa Trung" cho con sử dụng mà không phải đắn đo, cân lên đặt xuống về giá cả.



Vẫn tiếp tục "chiêu bài" quảng cáo quen thuộc, người bán hàng những loại bỉm gắn mác "nội địa Trung" này đồng loạt làm hoa mắt, rối trí người tiêu dùng bằng những lời quảng cáo: " bỉm tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu, công nghệ của Mỹ, nguyên liệu Nhật".

Bỉm "nội địa" Trung nhưng không bán… ở Trung Quốc

Khác hẳn với những chiếc bỉm hoàn toàn không có tem phụ trước đây khiến các mẹ bất an về nguồn gốc, xuất xứ, thời gian gần đây hầu hết tã bỉm Trung Quốc đều được ghi tên nhà nhập khẩu trên bao bì sản phẩm khiến những chiếc bỉm này "uy tín" hơn hẳn. Trong khi đó, thử tìm kiếm tên những thương hiệu bỉm như Supdry, Mijuki, Nanu trên các trang thương mại điện tử phổ biến của Trung Quốc bán hàng triệu loại sản phẩm như Taobao, Alibaba,... người tiêu dùng sẽ tìm "mòn con mắt" mà không thấy.

Tã trẻ em quảng cáo là hàng "nội địa" Trung nhưng thực chất là bỉm gia công giá rẻ tại Trung Quốc tiệu thụ tại Việt Nam

Tại trang thương mại điện tử Alibaba, tên tuổi những chiếc bỉm này không hề xuất hiện, chỉ nhan nhản những "lời chào" gia công bỉm giá rẻ của các xưởng sản xuất ở Quảng Châu, Phúc Kiến với giá chỉ từ 0,02 - 0,1 USD/chiếc bỉm (tính ra chỉ 400 đồng - 2 nghìn đồng/chiếc). Có một sự trùng hợp là những "nhà phân phối" bỉm "nội địa" Trung ở Việt Nam liên tục khoe kho hàng khủng với những container bỉm được nhập về liên tục, trong đó có thể dễ dàng nhận ra những bao tải bỉm không hề có tem mác, bao bì thương hiệu.



Gần đây, Công an các tỉnh thành đã liên tục phát hiện, thu giữ số lượng lớn bỉm không rõ nguồn gốc xuất xứ: ngày 20/4/20 Công an tỉnh Hà Tĩnh thu giữ gần 25.000 chiếc bỉm do nước ngoài sản xuất, không có nguồn gốc hợp pháp; ngày 1/7/2021, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) thu giữ hơn 7.000 sản phẩm bỉm không hóa đơn, chứng từ hợp pháp;…

Có hay chăng để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, các sản phẩm bỉm gia công giá rẻ ở Trung Quốc, nhập về Việt Nam rồi liên tục đổi tên, thay bao bì… để dễ bề tiêu thụ?

Các xưởng sản xuất Trung Quốc nhận gia công bỉm với giá rất rẻ (Ảnh chụp từ Alibaba.com)

Chị Thanh Huyền – chủ kho tã bỉm trên địa bàn quận Hà Đông, TP Hà Nội – chia sẻ "Các loại bỉm giá rẻ đi đôi với chất lượng không ra gì thì sẽ sớm bị đào thải. Đợt này bỉm Trung khách chê nhiều lắm, hay bị tràn bỉm và bị vón cục .Thật ra bỉm đấy chỉ được 1 thời gian thôi. Bán hàng hãng mới là lâu dài. Thực ra nếu khách hàng sử dụng 2 miếng này cũng bằng 1 miếng kia. Cháu nhà chị 1 đêm phải dùng 2 miếng này, nhưng bỉm hãng chỉ dùng 1 miếng. Nó dễ bị tràn, mỏng, thấm hút không hút bằng bỉm hãng".



Nhập nhằng ngôn ngữ nước ngoài đánh lừa người tiêu dùng về nguồn gốc

Những chiếc bỉm được quảng cáo là "nội địa Trung" xuất Mĩ, xuất Nhật, xuất Châu Âu với đủ thứ ngôn ngữ lẫn lộn trên bao bì từ tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn. Tuy nhiên, chỉ cần dành vài phút để tìm kiếm thì người tiêu dùng đã phải "đặt dấu chấm hỏi" lớn cho những chiếc bỉm "cao cấp" này. Chẳng hạn như tã trẻ em Mijuku. các "lái buôn" nhãn hiệu bỉm này giới thiệu đây là hàng "xuất Nhật", " tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu thế giới" nhưng chỉ cần tìm hiểu sơ qua, người tiêu dùng đã thấy hoang mang khi có chỗ, nhãn hiệu bỉm này lại được là "sản phẩm bỉm thuộc thương hiệu Việt , đóng gói tại Trung Quốc".

Những chiếc bỉm "tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu thế giới" đang trên đường nhập về Việt Nam tiêu thụ.

Cùng khai thác tâm lí chuộng đồ Nhật của các mẹ Việt, một công ty Việt Nam khác là V.G đã phân phối nhãn hiệu bỉm Nanu Baby, quảng cáo sản phẩm này chuyên xuất sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Khi tìm kiếm tên sản phẩm này trên trang web thương hiệu Quanzhou Hengyi Hygiene Products (in trên bao bì bỉm Nanu), không có kết quả nào hiển thị. Với những dòng quảng cáo "đạt hàng loạt tiêu chuẩn chất lượng như Châu Âu, Bắc Mĩ, HACCP,...", nhưng giá thành bỉm lại rất "mềm", nên đây cũng là một trong những nhãn hiệu bỉm "đắt hàng" trên các sàn thương mại điện tử, dù nguồn gốc xuất xứ mỗi nơi ghi một kiểu.



Những chiếc bỉm Quảng Châu " đội lốt" bỉm Châu Âu, bỉm Nhật…

Hay nhãn hiệu bỉm Supdry được quảng cáo "dòng bỉm chất lượng Nhật, giá cả Việt Nam", được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, công nghệ Nhật. Nhưng khi tìm kiếm thông tin về dòng bỉm "nội địa cao cấp này", được biết, bỉm Supdry được phân phối độc quyền bởi Công ty Trường Phát tại Việt Nam, nhà sản xuất Quanzhou Tianjiao Lady & Baby's Hygiene Supdry Co., Ltd, PRC.

Tuy nhiên, khi tìm kiếm thông tin về nhà sản xuất Quanzhou Tianjiao Lady & Baby's Hygiene Supdry Co., không có bất cứ kết quả nào hiển thị, chỉ có tên công ty Quanzhou Tianjiao Lady & Baby's Hygiene Supply Co., Ltd.

Một nhãn hiệu bỉm khác là Mama bear được quảng cáo đình đám như sau: "Vượt qua các kiểm định khắt khe của FDA khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ; thị trường châu Âu: Đức, Pháp; lọt vào TOP 50 dòng bỉm bán chạy nhất trên Amazon cũng như được nhiều trang web uy tín..". Nhưng thử gõ "Mama bear" vào ô tìm kiếm của trang bán hàng nổi tiếng thế giới Amazon, kết quả tra cứu hiển thị ngay lập tức, cũng là bỉm Mama bear nhưng sản phẩm với bao bì, nhãn mác hoàn toàn khác với những bịch bỉm Mamabear đang bán tràn lan trên Facebook, Lazada, Shopee,... tại Việt Nam.

Và đáng nói là thông tin sản phẩm bỉm Mama bear này ghi rõ đây là thương hiệu của riêng Amazon, không hề có thông tin nhập khẩu từ Trung Quốc.

Cùng tên nhưng sản phẩm bên trái mới là thương hiệu bỉm bán chạy nhất trên Amazon.

Nhà phân phối bỉm nội địa Trung liên tục tuyển đại lí phân phối bỉm trên toàn quốc, khoe kho bỉm khủng với hàng chục nhãn hiệu.

Một nghi vấn được đặt ra là tại sao "bỉm chính hãng" nhưng người bán hàng liên tục phải cam kết "hàng loại 1", "đúng chuẩn nhà máy". Trong một lần tìm mua bỉm online cho con, chị Thân Hà Trang (TP.HCM) - mẹ của bé trai hiện được 13 tháng tuổi - đã hỏi về nguồn gốc, xuất xứ và giấy kiểm định chất lượng của một loại bỉm nội địa Trung thì được người bán hàng trả lời rất qua loa "bỉm này là nội địa Nhật (?), không có giấy kiểm định nhưng hàng rất ok, em xài thử cho mấy bé rồi nên nhập về bán".



Trẻ trả giá quá đắt vì bố mẹ ham mua bỉm rẻ

Giữa thị trường bỉm cực kì phong phú ở Việt Nam như hiện nay, không phải mẹ nào cũng chọn lựa được sản phẩm uy tín, chất lượng cho con mình sử dụng. Có thể vì giá thành rẻ trước mắt mà người tiêu dùng không lường được hết những hậu quả trẻ em phải gánh chịu khi sử dụng những sản phẩm bỉm kém chất lượng.

Chất lượng một chiếc bỉm được đánh giá dựa trên các tiêu chí như nguyên vật liệu sản xuất, khả năng, tốc độ hút nước, giới hạn vi trùng không gây bệnh, giới hạn nấm mốc… Theo các chuyên gia, những chiếc bỉm nhập nhằng nguồn gốc, xuất xứ thường sử dụng nguyên liệu giá rẻ, sản xuất gia công trên dây chuyền lạc hậu, không tuân thủ các tiêu chuẩn Quản lý chất lượng nghiêm ngăt. Để đưa ra thị trường những chiếc bỉm giá chỉ bằng ⅓, ⅕ của bỉm chính hãng, các đơn vị sản xuất phải sử dụng nguyên liệu giá rẻ và thay đổi hàm lượng chất hóa học trong sản phẩm. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới làn da non nớt của trẻ nhỏ.

Sử dụng bỉm kém chất lượng, trẻ em có thể đối mặt 4 vấn đề rắc rối: hăm tã, viêm da, nấm bộ phận sinh dục, nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Bác sĩ Trịnh Ngọc Thịnh - Bệnh viện Da liễu Trung ương cảnh báo về nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao từ tã bỉm giá rẻ. Theo bác sĩ này, bỉm giá rẻ có chất lượng thấm hút kém, quăn lại nhiều nếp sau một thời gian ngắn sử dụng gây khó chịu, mẩn ngứa, nhiễm trùng, thậm chí có thể gây ung thư nếu trên bề mặt của nó có chất tơ nhân tạo tạo độ hút thấm và chất dioxin (hoá chất này có trong chất tẩy trắng).

Mặt khác, mức nhiễm nấm mốc ở các sản phẩm bỉm gia công gấp 48 lần, mức nhiễm khuẩn cao hơn 12,5 lần so với sản phẩm chính hãng, chất lượng. Nếu dùng lâu, trẻ có thể bị nhiễm khuẩn phần phụ, tắc vòi trứng, viêm nội mạc tử cung và lâu dần có thể dẫn tới vô sinh.